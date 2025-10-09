Tarif defterimden;

Zeytinyağlı, sarımsaklı, domatesli ve limonun ekşimsi tadının çok yakıştığı kuru fasulye pilaki. Aşağıda basınçlı tencerede pişirdiğim halinin tarifini veriyorum. Normal tencerede yaparsanız su miktarını 3 bardak, pişirme süresini yaklaşık 40 dakika olarak ayarlayın.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika + 10 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

4 bardak kuru fasulye, haşlanmış ölçü

1/4 bardak zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 havuç, minik küpler halinde doğranmış

5 diş sarımsak, minik doğranmış

2 domates, kabukları soyulup minik küpler halinde doğranmış

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1,5 bardak sıcak su

Pişirdikten sonra eklenecekler;

1 limonun suyu

1/4 bardak zeytinyağı

Çeyrek demet maydanoz, ince doğranmış

Yapılışı:

*Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve havucu tencereye alın, orta ateşte soğan ve havuç yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak, domates, karabiber ve tuzu ekleyip 3 - 4 dakika daha kavurun. En son haşlanmış fasulye ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, basınç düğmesi pişirme ayarına çıkıncaya kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirip ocağı kapatın.

*Tencerenin basınç düğmesi inince kapağını açarak zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Servis tabağına geçirdikten sonra üzerine maydanoz serpiştirin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...