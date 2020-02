Selanik böreği: Bouagatsa

Selanik böreği nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, Selanik böreği tarifi verdi!

Yıllar evvel Selanik’li dostlarımızın evlerine davet edildiğimizde ikram etmişlerdi tadına doyamadığımız lezzeti… Sevgili Diane’nin göz kararı olarak verdiği tarifi ölçülendirerek İstanbul’a döner dönmez ilk denemeleri yapmış defterime de kayıt etmiştim. Adı börek olarak geçiyor ama üzerinde ve altında kıyır kıyır baklava yufkası, arasında irmikle yapılan koyu muhallebisiyle bir çeşit tatlı aslında… Özellikle kalabalık misafir davet ettiğimde hazırladığım tarifi veriyorum aşağıda, dilerseniz 25*25 cm'lik kare fırın kabında yarım ölçü ile yapabilirsiniz.

Servis: 26*38 cm'lik fırın tepsisi

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35-40 dakika

Muhallebi için malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 lt süt

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta sarısı

2 paket vanilya

50 gr tereyağı 1 tatlı kaşığı tereyağı, tepsiye sürmek için

14 adet baklavalık yufka

100 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karanfil

Üzerine: 4 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Muhallebisi için un, buğday nişastası, irmik ve toz şekeri tencereye alıp harmanlayın, sütün 750 ml kadarını üzerine dökün, kalanı yumurta sarılarıyla çırparak tenceredeki sütlü karışıma ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilya ve 50 gr tereyağını ekleyip tel çırpıcı ile karıştırın. Muhallebiyi cam kaba geçirip üzerine yapışacak gibi streç film ile kaplayarak buzdolabında soğutun. 100 gr tereyağını eritip sıvı yağı ekleyerek karıştırın. Fırın tepsisine 1 tatlı kaşığı tereyağı sürün. Yufkaların ilk ikisini tepsiye üst üste serin, ikinci yufkadan itibaren her kata yağ sürün. Yedinci kat yufkanın üzerine soğumuş muhallebiyi yayıp spatula ile düzeltin. Diğer yufkaların da her katına yağ karışımından sürün. En üstüne kalan yağı sürerek kare dilimlere kesin, her karenin ortasına birer karanfil saplayın. 170 derecede 5 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyetle sevgiyle kalın…