Selanik böreği nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, Selanik böreği tarifi verdi!

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Selanik böreği: Bouagatsa
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Yıllar evvel Selanik’li dostlarımızın evlerine davet edildiğimizde ikram etmişlerdi tadına doyamadığımız lezzeti… Sevgili Diane’nin göz kararı olarak verdiği tarifi ölçülendirerek İstanbul’a döner dönmez ilk denemeleri yapmış defterime de kayıt etmiştim. Adı börek olarak geçiyor ama üzerinde ve altında kıyır kıyır baklava yufkası, arasında irmikle yapılan koyu muhallebisiyle bir çeşit tatlı aslında… Özellikle kalabalık misafir davet ettiğimde hazırladığım tarifi veriyorum aşağıda, dilerseniz 25*25 cm'lik kare fırın kabında yarım ölçü ile yapabilirsiniz.

 

Servis: 26*38 cm'lik fırın tepsisi

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35-40 dakika

 

Muhallebi için malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 lt süt
  • Yarım su bardağı un
  • Yarım su bardağı buğday nişastası
  • Yarım su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yumurta sarısı
  • 2 paket vanilya
  • 50 gr tereyağı 1 tatlı kaşığı tereyağı, tepsiye sürmek için
  • 14 adet baklavalık yufka
  • 100 gr tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Karanfil

 

Üzerine: 4 yemek kaşığı pudra şekeri

 

 

Yapılışı: 

Muhallebisi için un, buğday nişastası, irmik ve toz şekeri tencereye alıp harmanlayın, sütün 750 ml kadarını üzerine dökün, kalanı yumurta sarılarıyla çırparak tenceredeki sütlü karışıma ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilya ve 50 gr tereyağını ekleyip tel çırpıcı ile karıştırın. Muhallebiyi cam kaba geçirip üzerine yapışacak gibi streç film ile kaplayarak buzdolabında soğutun. 100 gr tereyağını eritip sıvı yağı ekleyerek karıştırın. Fırın tepsisine 1 tatlı kaşığı tereyağı sürün. Yufkaların ilk ikisini tepsiye üst üste serin, ikinci yufkadan itibaren her kata yağ sürün. Yedinci kat yufkanın üzerine soğumuş muhallebiyi yayıp spatula ile düzeltin. Diğer yufkaların da her katına yağ karışımından sürün. En üstüne kalan yağı sürerek kare dilimlere kesin, her karenin ortasına birer karanfil saplayın. 170 derecede 5 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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