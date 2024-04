Hava kirliliğinden korunmak için ne yapılmalı?

Hava kirliliği herkesin sağlığını tehdit edebilir; bu nedenle bölgenizdeki güncel hava durumu hakkında bilgi sahibi olmanız oldukça önemlidir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde:

Dışarıda geçirdiğiniz süreyi minimum seviyede tutun

Yürüyüş yapmak veya daha uzun yolu tercih etmek böyle günler için doğru bir seçim değildir. Minimum sürede kapalı alana geçebileceğiniz yolları planlayın. Buna ek olarak böyle günlerde açık hava etkinliklerine katılmamanızı tavsiye ederiz. EPA'ya göre, sağlıksız düzeydeki hava kirliliğinden etkilenme olasılığı, kişinin dışarıda ne kadar uzun süre aktif kaldığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle günlük egzersiziniz için spor salonlarını düşünebilir, vakit geçirmek için böyle günlerde alışveriş merkezlerini tercih edebilirsiniz.

Dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske takmayı düşünün

Böyle günlerde maske takmak sizi koruyabilir ancak ne yazık ki, parçacık kirliliği söz konusu olduğunda tüm maskeler amacınıza hizmet etmeyebilir. Çünkü bir bez veya toz maskesi ince parçacıkları filtreleyemez. Böyle dönemlerde yüze iyi oturan N95 veya KN95 maskeleri kullanabilirsiniz.

Pencereleri kapalı tutun

Pencere ve dış kapıları kapalı tutarak iç mekan havanızı sağlıklı tutun. Klimayı devridaim ayarında çalıştırın. Tüm bunlara ek olarak taşınabilir bir HEPA hava temizleyicisi kullanabilirsiniz.

Hava kirliliğinin artmaması için önlem alın

Evinizde daha az enerji kullanın. Elektrik ve diğer enerji kaynaklarının üretilmesi hava kirliliğine neden olur. Enerji kullanımını azaltarak hava kalitesinin iyileştirilmesine, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, enerji bağımsızlığının teşvik edilmesine ve paradan tasarruf edilmesine yardımcı olabilirsiniz! Bunun yanı sıra ulaşım için kısa mesafelerde yürüyüşü veya bisiklete binmeyi tercih edebilirsiniz. Mesafeniz uzunsa araba paylaşımı yapabilir; toplu taşıma araçlarını, metroları kullanabilirsiniz.

