Çay lekeleri nasıl çıkarılır?

Çay lekesi nasıl çıkar?

Yeni veya kurumuş lekeler içinde en zor görüneni çay lekesidir. Kumaş, seramik, cam ve deri eşyalardan çay lekeleri, kahve artıkları nasıl çıkarılır? İşte ihtiyacınız olacak bilgiler ve püf noktaları…

Kurumuş çay lekesi nasıl çıkar?

Kurumuş çay lekesini ve kahve lekesini çıkarmanın bazı püf noktaları var. Kumaş, seramik, deri, cam gibi farklı yüzeyler için farklı leke çıkarma yöntemleri olsa da dikkat edilmesi gereken bazı detaylar işinizi kolaylaştırır;

Lekeye fazla beklemeden, mümkünse kurumadan müdahale edin. Özellikle de şekerli çay, pamuklu kumaşlarda daha kalıcı leke bırakır. Dökülür dökülmez kuru bir bez, eski bir havlu veya kâğıt havlu ile dökülen sıvıyı fazla bastırmadan, kumaşa veya halıya fazla işlemeden alın.

Beklemiş lekelerin çıkarılması için kullanacağınız tüm kimyasalların talimatlarına uyun. Fazla miktar kullanmak daha etkili olacağı yerde zarar verici olabilir.

Doğal leke çıkarıcılar kullanacaksanız fazla ovma yapmayın. Bekleme süresi varsa bu sürelere uymak iyi bir fikirdir.

Kurumuş lekeleri temizlemeden önce duru su ile çözdürmeyi deneyin. Bunun için ıslatılmış sünger gibi araçlara ihtiyacınız olabilir.

Önerilen tüm işlemleri öncelikle küçük bir yüzeyde deneyin. Özellikle de koltuk kumaşları için görünmeyen bir yüzeyde deneme yapmak önemlidir.

Her bir püf noktasının uygulanması, lekenin nasıl bir yüzeyde yer aldığına göre değişir. Kimyasal içerikli leke çıkarıcıları ve çamaşır suyu gibi ürünleri leke çıkarmada kullanırken kullanma talimatlarına uyulması, sonuç alma açısından oldukça önemli. Bazı leke çıkarıcı spreyler doğruca kuru lekenin üzerine uygulanıp bekletilirken, bazı leke çıkarıcılar kısa bir süre bekletildikten sonra hemen durulama yapılmasını gerektirir. Bu talimatlara uyulmazsa özellikle de kumaş gibi yüzeyler zarar görebilir. Tüm kimyasalları kullanırken eldiven kullanmayı ve odayı havalandırmayı da hatırlamak gerek. Doğal bir temizleyici arıyorsanız, karbonat ve iri taneli tuz gibi malzemeler de işe yarar.

Kumaş ve giysilerden çay lekesi nasıl çıkar?

Masa örtünüze, anneniz veya büyükannelerinizden hatıra kalan dantellere çay döküldüyse üzülmeyin. “Dantellerden çay lekesi nasıl çıkar?” sorusu birkaç nesildir soruluyor ve genellikle geleneksel yöntemler iyi sonuç veriyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzeme, karbonat. Yarım bardak su ile 1 tepeleme yemek kaşığı karbonatı karıştırın ve doğrudan lekenin üzerine uygulayın. Birkaç dakika bekletin. Ardından giysiyi ılık su ile durulayın. Yeterli gelmezse, kumaş kurumadan önce işlemi tekrar edin.

Kumaş koltuklardan çay lekelerini de aynı mantıkla çıkarmak mümkün. Elbette lekenin beklememesi, ayrıca kumaş cinsi de oldukça etkili. Kumaş yüzeylerden çay ve kahve lekelerini çıkarmak için de karbonat kullanmak iyi bir çözüm. “Karbonat çay lekesini çıkarır mı?” diye merak ediyorsanız, öncelikle kumaşı ıslak bezle silerek lekeyi seyreltin. Kurumuş lekenin üzerine su damlatarak lekeyi yumuşatmak, sildiğinizde yüzeyden çıkması için kolaylık sağlar. Ardından kuru bir bezi suyla seyreltilmiş karbonat karışımıyla ıslatın ve hafifçe bastırarak lekenin üzerinden geçin. Giysilere dökülen çay için de aynı şekilde, öncelikle giysiyi ters çevirerek lekeli kısmı suya batırabilirsiniz. Bunu yapmanız o anda mümkün değilse,

Havlu gibi beyaz ve kolay yıpranmayan beyaz kumaşlar için oksijenli su da kullanabilirsiniz. Beyaz kumaşlarınız için renk açıcı özelliğe sahip oksijenli su kullanmak da alternatif bir yoldur. Yarım su bardağı suya 1 çorba kaşığı oksijenli su ekleyerek lekeye dökün. Kabarmaya başladığında lekenin de söküldüğünü göreceksiniz. Yeterli gelemezse oksijenli su miktarını kademe kademe arttırabilirsiniz.

Halıdan çay lekesi nasıl çıkar?

Çayın, içeriğinde bulunan tanin maddesinden dolayı leke bırakma özelliği vardır. Kumaş ve halı gibi yüzeyler için hızlı müdahale etmek ve dökülen çayı kuru bir havluyla almak ilk müdahaledir. Kimyasal içermeyen bir temizleyici arıyorsanız, öncelikle ılık suyla silerek seyrelttiğiniz çay lekesi üzerine karbonat veya nişasta serperek bir süre bekletin. Ardından ıslak bir bezle iyice durulama yaptırın. Karbonat yerine kek ve kurabiyelerde kullanılan kabartma tozunu da kullanabilirsiniz. Leke derine inmiş gibi görünüyorsa, üzerine doğrudan karbonat veya kabartma tozu serpip birkaç saat bekletebilirsiniz.

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Plastik eşyalarda ve termoslarda biriken lekeler

Bazı kahve kupalarının ve çay termoslarının ağız kısımlarında biriken kalıntı ve lekeler için ne yapılabileceğini düşünmeye gerek yok. Mutfakta elinizin altında bulunan limon suyu ve tuzu bu iş için kullanmak mümkün. Limon suyu ve tuz ile çay lekesi çıkarmak için yarım bardak ılık suyun üzerine, 1 su bardağının ¼’ü kadar limon suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı mutfak süngerine dökerek kullanabilir, plastik eşyayı ovmak için kullanabilirsiniz.

Deri eşyalardan çay lekelerini çıkarmak için ne yapmalı?

“Deri kaplı koltuğuma çay döküldü” diyorsanız, deri eşyalardan çay lekesi çıkarmanın çok da zor olmadığını hatırlatmak gerek. Bunun için lekenin uzun süre beklememesi gerekir. Nemli bir bez ile fazla bastırmadan tekrar tekrar lekenin üzerinden geçin. Bezin her seferinde temiz kısmını kullanmayı ihmal etmeyin ve silerken lekeyi yaymamaya özen gösterin. Havlu ile kurulamayı da unutmayın. Leke kurumuşsa ve bez yardımıyla çıkmıyorsa, öncelikle üzerine su damlatın ve yumuşak bir diş fırçası ile hafifçe fırçalayın. Ardından silme işlemi uygulayın.

Duvardan çay lekesi nasıl çıkar?

“Duvarda çay lekesi olur mu?” demeyin. Mutfağınızda duvara yakın bir noktada sık sık çay dolduruyorsanız, özellikle de bunu hızlı şekilde yapıyorsanız zaman içinde duvara sıçramış olan küçük çay lekelerini fark edebilirsiniz. Duvar boyası üzerindeki çay lekeleri için, banyo yüzeylerini temizlemek için kullanılan krem temizleyiciyi kuru bir bez üzerine damlatın. Küçük ve dairesel hareketlerle lekeleri ovalayın. Fazla ıslak olmayan, nemli bir bezle son olarak tekrar silin. Mutfak duvarlarındaki yağ lekeleri için de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Krem temizleyici yerine, suyla seyreltilmiş limon suyu veya su ile macun haline getirilmiş karbonat da kullanabilirsiniz.

Fincan ve bardaklardan kurumuş çay ve kahve lekesi nasıl çıkar?

Ne kadar dikkat edersek edelim bardaklarda çay ve kahve lekeleri kalabiliyor. Özellikle de bulaşıklar elde ve hızlıca yıkanıyorsa…

Kahve ve çay lekelerini narin ve camdan yapılmış bir mutfak eşyasından çıkarmak için 1 çorba kaşığı su, 4 çay kaşığı tuz ve 1 bardak kırılmış buza ihtiyacınız var. Buzları bir buzdolabı poşetinin içinde tahta kaşık yardımıyla kırabilirsiniz. Kırılmış buzlarla birlikte 1 çorba kaşığı su ve 4 çay kaşığı tuzu çay bardağı veya kahve kupasının içinde hızlıca sallayın. Bu işlemi yapmadan önce, bardak veya kahve kupanızın oda sıcaklığında olduğuna emin olun. Ev için ekonomik ve pratik temizlik fikirlerinin yer aldığı Who Knew isimli kitapta yer alan bu yöntemle fincanları ovmadan içlerindeki lekeleri nazikçe gidermeniz mümkün.

Kahve ve çay makinesinden leke çıkarmak için

Çay ve kahve makinelerinin çelik haznelerinde biriken lekeler için formül basit. Bunun için öncelikle, ılık suyla doldurduğunuz hazneye 1 bardak karbonat koyun. Haznenin içinde halen su varken fırça yardımıyla temizleyin, ardından durulayın. Cam hazne içinse hazneyi 2-3 bardak kaynar suyla doldurun ve üzerine 1 kahve fincanı sirke ekleyin. Birkaç saat beklettikten sonra durulayın ve yumuşak bir bulaşık süngeriyle temizleyin. Aynı formülü seramik fincanlarınıza da uygulayabilirsiniz.