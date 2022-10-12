Oje lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Kıyafetlere dökülen ojeyi çıkarmaya çalışmanın ne kadar stresli bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Oje aniden kıyafetinize damladığında, cilayı daha fazla bulaştırmamak için elinizden geleni yaparız. Oje, uğraşılması gereken en sinir bozucu lekelerden biridir, ancak iyi haber şu ki bu oje lekesini de çıkarmanın bir yolu var. Peki kıyafetlere bulaşan oje lekesi nasıl çıkar?

İhtiyacınız olanlar:

Oje çıkarıcı (aseton)

Pamuk

Kağıt havlu

Leke çıkarıcı

Fırça

Sıvı çamaşır deterjanı

Kıyafetlerden oje lekesi nasıl çıkar?

Ojeyi tırnaklarınızdan ve cildinizden çıkaran oje çıkarıcı/aseton, aynı zamanda kıyafetlerinizden de çıkarmanın en iyi yoludur. Oje çıkarıcı bir çözücüdür, bu nedenle nerede kullanırsanız kullanın cilayı bozar.

Leke tazeyken bunu yapmak genellikle daha kolaydır, bu nedenle leke daha daha yer etmeden temizlemek en iyisidir. Ancak lekeyi kuruduktan sonra sonra fark ederseniz, biraz daha fazla çalışma yine de lekeyi çıkarabilir. Her iki durumda da, bu süreçte kıyafetlerinize zarar verme konusunda endişelenmenize gerek yok. Oje çıkarıcı çoğu malzemeden güvenlidir, ancak asetata zarar verir, bu yüzden kıyafetlerizin etkiketi okuduktan sonra kullanın.

1. Oje çıkarıcı ile leke testi

Çok dikkatli olmak gerekirse, önce oje çıkarıcıyı giysinizin iç kısmı ay da göze çarpmayan bir yerinde test edin. Kuruduktan sonra kumaş hasarlı görünmüyorsa leke üzerinde güvenle kullanabilirsiniz.

2. Oje çıkarıcıyı lekeye uygulayın