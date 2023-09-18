Rüzgardan ve fırtınadan korunmak için ne yapmalıyız?

Yaşadığınız bölgede fırtına veya şiddetli rüzgarlar bekleniyorsa alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor. Rüzgar ve fırtına öncesi alınacak tedbirler hem sizin hem de etrafta yaşayan canlıları korumak yönünden oldukça faydalı.

Savunmasız noktaları belirleyin

Rüzgâr fırtınası şiddetlenmeden önce olası risklerin farkında olmak için evinizin çevresini kontrol edin. Bir evin güçlü hava koşullarına karşı savunmasız olacak dört zayıf noktası vardır: çatı, pencereler, kapılar ve varsa garaj girişi. Dış dünyaya açılan bu noktaları gözden geçirmek özellikle giriş katta veya aşağı katlarda yaşayanlar için hayati önlem anlamını taşıyabilir. Tavan arası, çatı gibi unutabileceğiniz alanların kapaklarını gözden geçirin ve kapakların uçmasını önlemek için süngü ile kilitleyin. Bacaları da

Dış mekan eşyalarını gözden geçirin

Binanızın etrafında dolaşın. Merdiven, bahçe mobilyası, mangal-barbekü malzemeleri, çöp ve geri dönüşüm kutuları, oyuncaklar ve spor malzemeleri gibi serbest eşyalar şiddetli rüzgârlarda adeta füzeye dönüşebilir. Bu tarz eşyaları, camları kırıp içeri girebileceklerini de hesap ederek emniyete alın. Kapıları süngü ile kilitleyin. Balkon ve bahçeniz için de aynı prosedürü uygulayın. Eşyaları içeriye alın veya etrafa uçmamaları için iyice bağlayın. Arabanızı mümkünse ağaçlardan, sokak lambalarından ve elektrik hatlarından uzağa park edin. Dışarıda zaman geçiren evcil hayvan dostlarınız varsa normalden daha erken zamanda içeriye alın.

Ağaçları ve çalıları inceleyin

Şiddetli rüzgârlar gevşek dalları tehdit haline getirebilir. Binanızın çevresindeki ağaçları ve çalıları iyi durumda tutun ve ölü ağaçları zarar vermeden kesmek üzere bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurun. Bitki örtüsü fırtınada hareketlendiği ve aşırı rüzgârla eğildiği zaman etraftaki elektrik kablolarına değebilir. Dalları kendiniz kesme konusunda yetkin değilseniz profesyonel birinden yardım alabilirsiniz.

Bozuk olan şeyleri onarın

Rüzgâr fırtınası durumunda büyük maliyet getirebilecek hasarları önlemek için binalara önceden bakım yapmak daha ekonomik bir yoldur. Onarım maliyetinin, fırtına sonrası hasarı onarmaktan kesinlikle daha ucuz olacağı kesindir. Bahçe kapısındaki gevşek çit tahtalarını veya çatı kiremitlerini onarın. Güçlü rüzgârlar kiremitlerinize zarar vererek evleri yağmura ve sızıntılara karşı daha savunmasız hale getirebilir, ancak metal çatılı evler aynı zamanda panellerin tamamının yırtılma tehlikesiyle de karşı karşıyadır. Bu, rüzgârın evinize girme riskini artırır. Fırtına başlamadan önce, herhangi bir metal çatı kaplama parçasını vida ve cıvatalarla bağlaması için bir usta çağırarak çatıyı sabitlediğinizden emin olun.

Fırtına başladığında...

Evdeyseniz varsa bodruma sığının ya da evin ortasındaki küçük bir iç odaya gidin. Kapı veya pencerelerin yakınında durmayın. Yakınlarda barınak bulunmayan açık bir alandaysanız, bir hendeğe veya çukura sığının. Yüz üstü yere yatın ve ellerinizle başınızı koruyun. Arabanızdaysanız, camları hafifçe açın ve park freni seti ile yolun dışına, yüksek nesnelerden ve elektrik hatlarından uzağa park edin. Bina ve ağaçlara yakın yürümeyin. Mümkünse yolculuğa çıkmayın veya yolculuktayken fırtınaya yakalanırsanız köprü ve viyadüklerden geçmemeyi sağlayacak şekilde mola verme yollarını araştırın.

Fırtına dindikten sonra...

Evinizi veya içinde bulunduğunuz binayı enkaz ve hasar açısından incelemek için biraz zaman ayırın. Eğer bina gaz kokuyorsa dışarıda kalın. Ayrıca düşen elektrik hatlarından uzak durmalısınız. İnsanların ve hayvanların güvenliğini sağladıktan sonra hasar tespitine başlayabilirsiniz. Yere düşmüş elektrik kablolarından uzak durun ve çocuklarınızı da uzak tutun. Duvarların, binaların ve ağaçların yanında durmak halen güvenli değildir.