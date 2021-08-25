Çim lekesi nasıl çıkar?

Çocukların kıyafetlerinden sıkça karşılaştığımız çimen lekesi, zorlu lekeler arasında yer alır. Peki çimen lekesi nasıl çıkar?

Çim lekesi nasıl çıkar?
Yaşam
25 Ağustos 2021 Çarşamba

Çocuğunuzu kucaklayıp, yeşil bir tepeden aşağı yuvarlanmak iyi bir fikir gibi görünür… Ta ki kıyafetlerinizde çimen lekelerini görene kadar. Çamaşır yıkama motivasyonunu bulmak ne kadar zor olsa da, asla ertelemeyin. Lekeye erken müdahale etmek her zaman daha iyidir. Nemli ya da güneş ışığına maruz kaldığı bir sepete atarsanız, leke sabitlenir ve çıkması daha da zorlaşır. Çay lekesi nasıl çıkar? yazısını okumak için tıklayınız...


Yıkamadan önce mutlaka ön işlem yapın

Mümkün olan en kısa sürede öncelikle leke çıkarıcı gibi bir ürünü doğrudan lekeye uygulayın ve en az 10 dakika bekleyin. Çim, aslında bir boya olan klorofil içerir. Giysinin liflerine bağlanır.


Elinizde leke çıkarıcı gibi bir ürün yoksa, kıyafeti bir çay kaşığı normal deterjanla karıştırılmış suda da bekletebilirsiniz. Ya da çevre dostu bir seçenek olan, kumaşa bağlı olarak bir çay kaşığı karbonatı, bir çay kaşığı hidrojen peroksit ve üç yemek kaşığı ılık suyu karıştırın ve lekeye sürün.


Leke toprak da içeriyorsa iki yönlü bir yaklaşım benimseyin

Çim lekesinin olduğu yerde genellikle kir vardır ancak aynı leke çıkarma teknikleri her ikisi için de eşit derecede işe yaramaz. Çim lekesine müdahale etmeden önce bir sünger ile veya elektrikli süpürge kullanarak olabildiğince fazla toprağı alın. Kiri kumaşın daha derinlerine iteceği için lekeye bastırmaktan veya lekeyi ovalamaktan kaçının. Ardından, kıyafeti yıkamaya atmadan önce çim lekesinin ön işlemine geçin.


Lekeye erken işlem yaparsanız eğer çamaşır makinesinin çalkalama işlemi toprağı parçalamaya ve gevşetmeye yardımcı olur.


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Enzim içeren bir deterjan kullanın

Deterjanınız klorofil üzerinde çalışan proteaz enzimleri içermektedir. Ancak emin olmak için çamaşır deterjanınızın etiketini mutlaka kontrol edin.


Enzimlerin, klorofil ile giysinizin lifleri arasında oluşan bağları kırarak işlem yapıyor. Bunu yaparken, bu çim lekelerini mikro düzeyde gevşetiyorsunuz, böylece çamaşır makinesinden gelen suyla temizlenebilirler. Ilık su, enzimleri harekete geçirir, bu nedenle döngüyü kumaşın tolere edebileceği en yüksek sıcaklıkta çalıştırın.


Leke tamamen gidene kadar kurutucuyu kullanmayın

Kumaş hala ıslakken yeşilin her izinin kaybolup kaybolmadığını söylemek zor olabilir ve sıcak hava lekelerin daha kalıcı hale gelmesine neden olur. Bu yüzden bu işlem sonrası giysileri havada kurutmak daha iyidir. Lekelerin çıkması için bazen birkaç deneme gerekir, bu nedenle ilk seferde işe yaramazlarsa bu adımları tekrarlayın.



Kaynak: https://www.apartmenttherapy.com/how-to-get-rid-of-grass-stains-36960912


12 inatçı leke ve bu lekeleri çıkarma teknikleri

En inatçı lekeleri çıkarmanın bile bazı yolları var! İşte 12 inatçı leke ve onları çıkarma teknikleri...

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Çimen lekesi nasıl çıkar? 1 litre su ile bir yemek kaşığı sulu amonyağı karıştırın. Bu karışımla lekeyi ıslatın, sünger ya da peçete ile ovun.
Mürekkep lekesi nasıl çıkar? Pamuğa alkol döküp yavaşça lekeyi ovalayın. Ayrıca 1'e 1 ölçeğinde sulu amonyak ve etil alkolü karıştırarak lekeyi ovalayabilirsiniz. Unutmayın, mürekkep lekelerinde en iyi sonucu yıkamadan alırsınız.
Yağ lekesi nasıl çıkar? Leke yeni oluştuysa, üzerine 2-3 kat peçete koyun. Leke çıkana kadar kıyafetinizi ütüleyin. Eğer bu taktik lekeyi tamamen çıkarmaya yardımcı olmuyorsa, gaz yardımıyla temizleyin.
Ruj lekesi nasıl çıkar? Lekelenen kıyafetin üzerine peçete koyup ters çevirin. Çevirdiğiniz tarafta lekenin üzerine alkol dökün ve silin. Daha iyi sonuç almak için peçeteleri değiştirmeyi unutmayın.
Oje lekesi nasıl çıkar? Lekenen tarafı ters çevirin ve pamuk üzerine aseton dökerek leke çıkana kadar ovalayın.
Meyve suyu lekesi nasıl çıkar? Bu yöntem tüm meyve lekelerini kapsamasa da çoğunu geçiriyor. Bir tutam pamuğa sirke dökün ve lekeye bastırın. Daha sonra kıyafeti soğuk suyla durulayın. Diğer yöntem ise, yeni oluşmuş lekeye tuz koyun. Böylece fazla nem emilecek ve lekenin dağılması önlenecektir. Ardından sıcak suyla yıkayabilirsiniz.
Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesini çıkarmak için, lekeye sulu amonyak ekleyip, 10-15 dakika bekleyin. Eğer hala leke varsa sabun ile yıkayın.
Çikolata lekesi nasıl çıkar? Eğer leke yeni oluştuysa, üzerine tuz dökün ve sünger ile sıcak suda yıkayın. Eski lekelerde ise, 1'e 1 oranında sirke ve alkol kullanın.
Ter lekesi nasıl çıkar? 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 3-4 çay kaşığı oksijenli su ve 2 çay kaşığı sodayı karıştırın. Karışımı lekenin üzerine dökün, biraz bekledikten sonra suyla yıkayın. Ayrıca ter lekesini çıkarmak için sıcak su ile sirkeyi de kullanabilirsiniz.
Çamur lekesi nasıl çıkar? Kirlenen kıyafetinizi, sıcak suya koyun ve bulaşık deterjanı ve beyaz sirke ekleyin. Biraz bekledikten sonra sıcak suda durulayın.
Bira lekesi nasıl çıkar? Su karışımına gliserin, amonyak ve etilalkolü 8:1:1:1 ölçeğinde ekleyin ve lekeye sürün. Bu taktik aynı zamanda şampanya lekelerinde de işe yarıyor.
Şarap lekesi nasıl çıkar? Yeni lekeleri silmek için, sıcak su ve sirkeyi pamuğa dökerek lekeyi ovalayın. Eğer leke eski ise, 0.03 ölçeğinde sitrik asidi bir bardak suyla karıştırın. Leke hala geçmediyse, 1 yemek kaşığı oksijenli su ve amonyak solüsyonunun karışımı ile lekeyi ovun.

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