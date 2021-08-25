Çim lekesi nasıl çıkar?

Çocuğunuzu kucaklayıp, yeşil bir tepeden aşağı yuvarlanmak iyi bir fikir gibi görünür… Ta ki kıyafetlerinizde çimen lekelerini görene kadar. Çamaşır yıkama motivasyonunu bulmak ne kadar zor olsa da, asla ertelemeyin. Lekeye erken müdahale etmek her zaman daha iyidir. Nemli ya da güneş ışığına maruz kaldığı bir sepete atarsanız, leke sabitlenir ve çıkması daha da zorlaşır. Çay lekesi nasıl çıkar? yazısını okumak için tıklayınız...

Yıkamadan önce mutlaka ön işlem yapın

Mümkün olan en kısa sürede öncelikle leke çıkarıcı gibi bir ürünü doğrudan lekeye uygulayın ve en az 10 dakika bekleyin. Çim, aslında bir boya olan klorofil içerir. Giysinin liflerine bağlanır.

Elinizde leke çıkarıcı gibi bir ürün yoksa, kıyafeti bir çay kaşığı normal deterjanla karıştırılmış suda da bekletebilirsiniz. Ya da çevre dostu bir seçenek olan, kumaşa bağlı olarak bir çay kaşığı karbonatı, bir çay kaşığı hidrojen peroksit ve üç yemek kaşığı ılık suyu karıştırın ve lekeye sürün.

Leke toprak da içeriyorsa iki yönlü bir yaklaşım benimseyin

Çim lekesinin olduğu yerde genellikle kir vardır ancak aynı leke çıkarma teknikleri her ikisi için de eşit derecede işe yaramaz. Çim lekesine müdahale etmeden önce bir sünger ile veya elektrikli süpürge kullanarak olabildiğince fazla toprağı alın. Kiri kumaşın daha derinlerine iteceği için lekeye bastırmaktan veya lekeyi ovalamaktan kaçının. Ardından, kıyafeti yıkamaya atmadan önce çim lekesinin ön işlemine geçin.

Lekeye erken işlem yaparsanız eğer çamaşır makinesinin çalkalama işlemi toprağı parçalamaya ve gevşetmeye yardımcı olur.

Enzim içeren bir deterjan kullanın

Deterjanınız klorofil üzerinde çalışan proteaz enzimleri içermektedir. Ancak emin olmak için çamaşır deterjanınızın etiketini mutlaka kontrol edin.

Enzimlerin, klorofil ile giysinizin lifleri arasında oluşan bağları kırarak işlem yapıyor. Bunu yaparken, bu çim lekelerini mikro düzeyde gevşetiyorsunuz, böylece çamaşır makinesinden gelen suyla temizlenebilirler. Ilık su, enzimleri harekete geçirir, bu nedenle döngüyü kumaşın tolere edebileceği en yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Leke tamamen gidene kadar kurutucuyu kullanmayın

Kumaş hala ıslakken yeşilin her izinin kaybolup kaybolmadığını söylemek zor olabilir ve sıcak hava lekelerin daha kalıcı hale gelmesine neden olur. Bu yüzden bu işlem sonrası giysileri havada kurutmak daha iyidir. Lekelerin çıkması için bazen birkaç deneme gerekir, bu nedenle ilk seferde işe yaramazlarsa bu adımları tekrarlayın.

Kaynak: https://www.apartmenttherapy.com/how-to-get-rid-of-grass-stains-36960912