Kıyafetleriniz yeniden bembeyaz olsun!

Siz de lekelenmelerinden korkarak beyaz giymekten çekinenlerdenseniz, bu yazı tam size göre!

Kıyafetleriniz yeniden bembeyaz olsun!
Yaşam
27 Ocak 2022 Perşembe

Bütün asaletiyle beyaz, herkese yakışan fakat bir o kadar da giymesi zor bir renk. Ancak birkaç yıkamadan sonra ışıltılarını kaybetmeleri veya günlük hayatta başınıza gelebilecek birçok şeyin kalıcı izler bırakması, sizi de beyaz giymekten alıkoyuyor olabilir. İyi haber şu ki birkaç ufak kaza veya makine yolculuğundan sonra beyazlarınıza veda etmenize gerek yok. İşte sizin için beyaz giysilerdeki herhangi bir lekeyle savaşmak için denenmiş ve gerçek püf noktaları.


Beyaz kıyafetten leke nasıl çıkar?


Yağ lekeleri nasıl çıkar?

Beyaz giysilerinizden yağ lekesi çıkartmak için şaşırtıcı bir şekilde tahta tebeşirinden yararlanabilirsiniz. Kabartma tozu veya beyaz tebeşir gibi maddeler yağın emilmesine yardımcı olabilir. Leke üzerine kabartma tozu serperek ve yaklaşık 10 dakika bekleterek ön hazırlık yapın. Ardından yumuşak bir fırça ile fırçalayın. Lekenin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. Değilse, tekrarlayın. Yemek yağı lekelerini basit bir mantıkla bulaşık deterjanı kullanarak da temizleyebilirsiniz. Ilık suyla birkaç damla sabun kullanın ve ardından elde yıkayın. Durulayın ve gerekirse tekrarlayın.


Kırmızı lekeler nasıl çıkar?

Meyve suyu veya salça gibi kırmızı leke bırakan şeyler artık kâbus olmak zorunda değil. Özellikle masa örtüsü gibi yüzeylerde sıkça oluşabilen bu lekeler başınıza gelmişse öncelikle lekeyi soğuk suyla ıslatarak başlayın. Ardından beyaz bir bezle kurulayın ve lekeyi emmeye çalışın. Sonra tuz serpin ve beş dakika bekletin. Soğuk suyla durulayın ve bir kez daha bezle kurulayın. Leke gitmişse, çamaşır deterjanınızla normal bir yıkama yaparak kıyafetinizi yeniden kullanabilirsiniz.


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Gıda lekeleri nasıl çıkar?

Çoğu yiyecek lekesi soğuk suyla ıslatmayı gerektirir. Sıcağın bazen kumaşa bağlı olarak leke bırakabileceğini unutmayın. Çok amaçlı bir temizleyici yapmak için bir ölçek su ile iki ölçek beyaz sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın. Hassas ürünler için yeterince naziktir ve asit, lekeleri parçalayacak kadar güçlüdür. Ketçap, hardal, çikolatalı süt veya meyve gibi yiyecek lekelerinin üzerine bu karışımı püskürtün. Ketçap ve hardal lekelerinde, sirke karışımını leke kaybolana kadar sıkın ve ardından leke çıkarıcı çamaşır deterjanı ile yıkayın. Diğer lekeler için sirke karışımını püskürtün ve 20-30 dakika bekletin, ardından her zamanki gibi yıkayın. Lekenin tamamen gittiğinden emin olana kadar giysilerinizi kurutucuya koymayın.


Kahve ve çay lekeleri nasıl çıkar?

Muhtemelen en sık karşılaşılan bu lekeler eğer kahvaltı sofranızda sizi yakaladıysa, bitmesini beklemeden harekete geçmeniz gerekiyor. Leke yerleşmeden önce giysinizin leke çıkarıcıya iyice emdiğinden emin olun. Yaklaşık beş dakika bekletin ve ardından lekenin ne kadarının çıkarıldığını değerlendirin. Çoğu geçmişse, lekenin üzerine sıvı deterjan dökün, soğuk suda bekletin ve ardından yıkayın.


Referanslar:

Cheryl S. Grant. “How to Get Common Stains Out of White Clothes”. Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/how-to-get-stains-out-of-white-clothes-5211584 (09.10.2021).


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