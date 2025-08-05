Çamaşır yıkayan robot

Ev işi yapan robotlar yolda! Yapay zeka ile çalışan robotu üreten şirketin CEO'su, evinde çamaşır makinesini dolduran bir robotun videosunu paylaştı.

Çamaşır yıkayan robot
Yaşam
Giriş: 05 Ağustos 2025 14:53 Güncelleme: 05 Ağustos 2025 14:59
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Robot üreticisi Figure AI adlı şirketin CEO’su Brett Adcock, evinde çamaşır yıkayan bir robotun videosu paylaştı.


“İşte bir F. 02 robot evimde, çamaşırlarımı yıkamak için Helix kullanıyor” notuyla paylaştığı görüntüdeki robotun, 150 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.


Ev işlerini kolaylaştırmak için geliştirilmekte olan robot, dünyanın ilk ticari olarak uygulanabilir otonom insansı robotunu üreten Figure adlı AI Robotics şirketinin ürünü.


Şirket CEO’su Adcock’un paylaştığı videodaki robot, çocukların olduğu bir ev ortamında, kirli çamaşırları sepetten alarak makineye yerleştiriyor.


Robotun beyaz çamaşırlar ile renkli çamaşırları ayırmadan makineye doldurması, bazı takipçilerin tepkisini aldı.


Bir takipçi ise “Bir robot herşeyi görsel olarak tanımlayamaz. Ayrıca, ev gibi birçok etki dizisine sahip bir ortamdaki mikrodavranışları ve ürünleri bağlı protokollere dönüştürülemez. Çamaşır yıkamak ise tam olarak bunu gerektirir. Bu robotun yaptığı, sadece çamaşırı makineye doldurmak” diye yorumladı.


“Kirli kıyafetleri sepetten almak, renklerine ve kumaş türlerine göre ayıklamak, yıkama bittikten sonra silkelemek, kurutucudan alıp katlamak, ütüye hazır hale getirmek, etrafta koşuşturan çocuklar veya evcil hayvanları da düşünürsek... Bir robot bunları yapamaz.”


Bazı takipçiler ise 150 bin dolarlık maliyetin, 5 yıl boyunca evde yardımcı çalıştırmaya eşdeğer olduğunu belirtti.


Çamaşır yıkayan robot videosu, henüz geliştirme aşamasında olsa da yapay zeka ile çalışan robotlar fazla uzak olmayan bir gelecekte ev işlerimizi üstlenebileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı.


Bu gönderiyi Instagram'da gör HT Hayat (@hthayat)'in paylaştığı bir gönderi




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