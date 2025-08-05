Hangi meslekler yapay zeka karşısında güvende?

Yapay zeka sebebiyle ortadan kalkacak meslekler konuşulurken, yapay zekadan etkilenmeyecek olan meslekler merak ediliyor. Yapay zeka karşısında tehlikede olan mesleklerin yanı sıra insan faktörünün ortadan kalkamayacağı meslekler de bulunuyor.

Eskimoz Jobs adlı insan kaynakları şirketi, yapay zekadaki gelişmeler karşısında direnç gösterebilecek olan meslekleri belirledi. Mesleklerin yapay zekâ karşısında gösterdiği direnç skorları belirlenirken, bulundukları sektörlerdeki otomasyon riski (görevlerin yapay zeka tarafından yapılma olasılığı) ile mesleklerin halkla etkileşim yüzdeleri hesaplandı. Bu hesapların ardından; sonuçlar 1-100 ölçeğinde normalleştirilerek insan becerilerinin vazgeçilmez olduğu pozisyonlar belirlendi. İşte yapay zekadan etkilenme riski çok az olan o meslekler:

Acil tıp doktorları, sosyal hizmet uzmanları ve İK yöneticileri gibi otomasyonu en zor olan işlerin tümü; insan muhakemesi, duygusal zeka ve gerçek dünya karmaşıklığı açısından yüksek puan aldı. Yapay zekaya güçlü bir şekilde direnen ve tutunan işler, nitelikli meslekler ve liderlik rolleri olarak dikkat çekti.