Mutlu bir ilişkinin sırrı astrolojik açıdan yorumlanabilir mi?

Astroloji hayatımızın birçok alanına ışık tutup, rehberlik ederken, kadın erkek ilişkileri içinde aynı şeyi yapabilir mi? “Çift olarak uygun muyuz?”, “Birlikte mutlu olur muyuz?”, “Hayatımın aşkı bu kişi mi?” En çok merak edilen sorular… Peki ya astrolojik açıdan bunların bir cevabı olabilir mi?

Bir kısmı için evet olabilir. Ama tamamı için değil…

İlişkilerimizde bir şeyler yolunda gitmediğinde veya ilişkinin geleceği için endişeye düştüğümüzde bir cevap ararız. Bazen dışardan bir sesin, ilişkiye onay vermesini, doğru kişinin bu kişi olduğuna kanaat getirmesini bekleriz. Ancak ilk olarak dışardan bir onay yerine, bireyselde beklentimizi ölçmek çok daha iyi bir yöntem olur…

“Birlikte mutlu olur muyuz?” Sorusunun cevabı karşılıklı olarak kişilerin birbirinden ve bir ilişkiden ne beklediğiyle alakalıdır. Bireysel doğum haritalarında bir kadın nasıl bir erkekten hoşlanır, bir erkek nasıl bir kadından hoşlanır bunları yorumlayabiliriz. Kadının beklentilerini Mars, erkeğin beklentilerini ise Venüs ifade eder. Konu çift olarak uyumun yorumlanmasına geldiğinde, o zaman sinastri harita dediğimiz, ilişki uyum haritalarına bakılır.

Kadın ve erkeğin doğum haritası üst üste konularak gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açılara bakılır. Güneş-Ay açılarına, Venüs-Mars açılarına, Merkür, Satürn, Ay düğümleri açılarına ve kombinasyonlarına bakılır… Bir çiftin uyumundan bahsediyorsak, bu aşamada konu başlıklara ayrılır.

Zihinsel uyum, romantik uyum, tensel uyum ve duygusal uyum…

Gönül istiyor ki, hepsi uysun ve mükemmel çift mutlu olsun, ancak bu çok istisnai bir olasılık oluyor. Kendinize her bakımdan çok benzeyen birini bulmanız gerekiyor. Hayata bakış açınıza, zevklerinize, hazlarınıza ve beklentilerinize dair…

Astroloji tespit kısmına kadar tüm cevapları verebilir, bu aşamadan sonra cevap sizin ilişkiden ne beklediğinizle alakalıdır. Eğer mükemmel eşleşme sağlanamıyorsa siz hangi şıklardan vazgeçebilirsiniz, hangi şıkkın daha az uyduğu bir eşleşme içinize siner?

Zihinsel uyum yapınız uyuyor ancak duygusal olarak beslenmiyor olabilirsiniz… Duygusal olarak uyum sağlıyor, tensel olarak uyum sağlamıyor olabilirsiniz veya karşınızdaki kişi romantik açıdan sizi beslemiyor olabilir…

Sizin beklenti terazinizde hangi maddeler daha öncelikli siz karar verin.

Burada kişinin yaşı, hayat deneyimleri pek tabii ki tercih önceliklerini belirler…

Mutlu bir ilişkinin devamlılığı için şahsi gözlemim iki tarafında anlaşmaya istekli olması, birbirini ve taleplerini iyi gözlemlemesi, konuşabiliyor olması, birlikte gelişmesi ve değişmesi, değişim aşamasındaki senkronizasyon uyumu…

Evrende her şey hareket halindeyken, insanoğlu olarak bizlerde her daim değişiriz.

Karşımızdaki kişiyi değiştiği haliyle de sevebilmek önemlidir. Buradaki değişim, hayat tecrübesinin, olgunluğun ve deneyimlerin getirdiği bir değişim halidir. Ruhsal gelişim aşamasıdır aslında. 20’li yaşların beklentileri,30’lara gelindiğindeki istekler, 40’lı yaşların talepleri değişebilir. Ruhun beklentileri değişiyor, biz değişiyoruz hatta doğum haritalarımız bile değişiyor ve ilerliyor. Evrende hiçbir şey asla aynı kalmıyor. Bu değişimi hayat yolculuğundaki binamıza kat çıkıyoruz gibi düşünebilirsiniz.

İki taraf da birbirini değiştiği hali ile sevdiğinde mutluluğun devamlılığından bahsedebiliriz. Bu aşamada değişim derken, özellikle karşı tarafta kişinin karakterini veya onu o yapan özelliklerini değiştirmekten bahsetmiyorum. Kimse kimseyi değiştiremez, değiştirmemeli. Birçok mutsuz ilişkinin sebebidir, değiştirmeye çalışmak… Burada bahsettiğim değişim, ruhsal gelişim, hayattan birlikte zevk aldığınız ve beslendiğiniz tarzlardır.

Ben hiç bu kadar detay düşünmemiştim derseniz, bazen sadece Venüs ve Mars’ın yarattığı bir çekim hikayesiyle ilişki başlayabilir, bu kısmında altı sağlam inşa edilirse, üzerini de zeka, iletişim ve duygu ile soslarsanız tüm zamanların en iyi çifti olabilirsiniz pek tabii ki…

Mükemmel çiftinizi, bulmanız dileğiyle…