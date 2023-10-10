Venüs Başak burcunda (9 Ekim-22 Kasım) astrolojik etkiler

9 Ekim - 7 Kasım 2023 tarihlerinde Venüs Başak burcunda! Astrolog İnci Gücen Venüs Başak döneminin burçlara etkilerini yazdı, astrolojik yorumunu yaptı.

Venüs Başak burcunda (9 Ekim-22 Kasım) astrolojik etkiler
Astroloji
Giriş: 10 Ekim 2023 12:00
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Yaz aylarının sımsıcak günlerinde; aşkın ve sevginin tutkulu, gösterişli, meydan okuyan enerjilerden geçtik. Venüs retrosu boyunca kendi hayat sahnemizde yeteneklerimizi, kim olduğumuzu, kimi nereye koyduğumuzu, kalbimizi ne kadar duyduğumuzu, sevmeye ne kadar cesaret edebileceğimizi gördük. Işıklar söndü, alkışlar bitti.


Venüs Başak burcunda (9 Ekim - 7 Kasım 2023)

Tutulmanın yöneticisi Venüs şimdi tahtından iniyor, tacını bırakıyor. Tüm sadeliği, yalınlığı, mütevaziliğiyle karşımızda ve sakinliğiyle yepyeni bir döngüyü başlatmaya hazırlanıyor.


Artık kalbimiz biliyor ki; gerçek sevginin, ışıltılara, gösterişe, ispata, kanıta, süslenmeye, 'ben buradayım' diye bağırmaya, olmayanı oldurmaya ihtiyacı yoktur. Alkışlara ve ilgiye bağımlı değildir. O; kendiliğinden, sade, doğal ve akıştadır. Şimdi tüm ilişkiler; bir şeyleri gizleyen, gösterişle parlatandan ve aklayandan soyunacak. Sadece hakiki, sevgisinde emek, özveri ve güven veren, ince düşünen, özen gösteren, sevmenin sorumluluğunu alabilenler yola devam ediyor olacak.


Venüs ve Merkür'ün karşılıklı ağırlamasıyla bu süreçte, ilişkilerimiz düşüncelerimizi etkileyecek. Kendimizi anlatmak ve anlaşılmak için çırpındıklarımızı bırakarak, anlamaya gönüllü olmayanlardan geçecek, bizi gerçekten anlayan ve görenle ilerleyeceğiz. Lilith kavuşumuyla takıntı yaptıklarımızı geride bırakacak, ilişkilerde açık iletişime önem vereceğiz. Juno kavuşumu ile birçoğumuz emek verdiğimiz ilişkilerde evliliğe ilerleyeceğiz. Hayal gücümüz, yaratıcılığımız, aklımızla birleşecek, ilham ve ince detayların güzelliğiyle dolu sanatsal çalışmalar ortaya koyabileceğiz.


Bu süreçte sevgisi için sunduğu emeklerde mütevazi, çabasında adanmış olan ruhumuz ve kalbimiz, sessizce görülmeyi ve duyulmayı bekleyecek. Bizim kadar ince düşünmeyenlere kırgınlıklar hissedecek, kendimize dair ince detayların görülmesini arzulayacağız. Diğerinin yaşamına dokunduğumuz ve güzelleştirebildiğimiz kadar değerli hissedeceğiz.


Ancak gölge yönüyle; diğerlerinin yaşamını iyileştirmek ve düzenlemek adına kendi merkezimizi unutabilir, en mükemmele ulaşma arzusuyla kendimizi ve diğerlerini eleştirebiliriz. En büyük deneyimimiz; herkesi olduğu gibi görmek, iyileştirmeye çalışmak yerine zaten bize uygun olanı seçebilmek, kendimizi kusur sandığımız farklılıklarımızla sevip, değiştirmeden kabul edebilmek olacaktır.


Bu dönemde kadınlar; sorumluluk sahibi, düzenli, güvenilir, kendine iyi bakmayı bilen, zeki ve pratik erillere çekim duyarken, erkekler; doğal, sade, mütevazi, üretken, becerikli dişillere çekilebilirler.


Bu süreçte kazançlarımızda; üretken, çalışkan, düzenli, planlı, özenli ve sorumluluk sahibi olanlar desteklenirken, emek verdikçe bolluk bereketimizin çoğaldığını görebilir, fırsatlara kavuşabiliriz.


Saf sevgi, tıpkı bir mücevher gibidir. Ona yalnızca onu görmek için emek verenler, sabredenler ve sevgisinde seçici olanlar ulaşabilir. Ve onun ışıltısını, ancak kalpten bakanlar görebilir.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji


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Koç Koç kadınının hep harika bir moda zevki olmuştur ve görünüşü de kesinlikle orijinal ve benzersizdir. Koyu renkleri ve keskin değişimleri tarzında barındırmayı sever. Her zaman kendi tarzını yaratmıştır, günlük kıyafetlerden seksi bir kıyafete rahatlıkla dönebilir ve her tür tarzı rahatlıkla taşıyabilir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah gibi renkler onun renkleridir. Aksesuar seçimlerindeki kontrast renkler onun bu işe ne kadar profesyonelce yaklaştığının bir göstergesidir.
Boğa Boğa kadını güzel giyinmeyi sever ancak kıyafet seçimlerinde çoğu zaman hafifçe tutucu olduğunu görebilirsiniz. Modayı pek takip etmediğini gösteren seçimlerle genelde klasik bir giyim tarzını benimser. Renk kombinasyonlarına bazen önem verir ve ipek, kaşmir, yün gibi kumaşları çok sevdiğini söylemek mümkün. Kahverengi, yeşil, bej, mavi gibi doğal renkleri sever ve kendine yakıştırır. Aşırı büyük kolyelerden kaçınması gerekir. Fazla renkli ve karmaşık kıyafetlerden kaçınır.
İkizler İkizler kadını genelde başkalarını etkilemek ister, böyle olunca da kıyafet seçimleri de genelde farklı ve benzersizdir. En son modayı takip ederler ve kendilerine has bir stil oluştururlar. Her durum için bir kıyafetleri ve tarzları vardır. Kombinasyon kelimesinin anlamını kesinlikle bilirler. İş yerinde sportif kıyafetler tercih ederler; genelde onlardaki özellik basit kıyafetleri özel aksesuarlarla birleştirebilmeleridir. Bazen bu merakları yüzünden kıyafete aşırı para harcayabilirler. İnsanların onların kıyafetlerini beğenmelerinden ve reaksiyon vermelerinden hoşlanırlar. Aceleci harcamalar yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ederiz. Onlara yakışan renkler sarı, mavi, turkuaz, beyaz ve açık pembedir.
Yengeç Yengeç kadınları genel olarak tutucu ve hatta eski moda bir kıyafet anlayışı belirlerler. Bunun sebebi, kıyafet atmaktan pek hoşlanmamalarıdır. Basit ama kadınlığının altını çizen özel kesimli kıyafetleri tercih ederler. Yeşilin açık tonları, mavi, mor gibi renkler ona yakışan renklerdir.
Aslan Aslan kadınının fantastik dünyası içerisinde bir tarzı olmaması düşünülemez. Kontrast renkleri ve uçuk tarzları benimser. Konforlu kıyafetleri sever ancak seçimlerinin son moda olması gerekir. İyi dizayn edilmiş kostümler ve stil ikonu bir görünüm onun doğası gibi görünmelidir. Altın renklerinin başka renklerle uyumuna bayılırlar. Dolabında onu göz alıcı gösteren çarpıcı gece kıyafetleriyle birlikte, özel biri oluşunun altını çizen spor kıyafetler de bulunmaktadır.
Başak Başak kadını elegan ama pratik bir görünüm çizmekten hoşlanır. Abartılı kıyafetleri sevmez, onun yerine iyi kalitede ve klasik bir stili benimser. Kıyafetlerini kendine has aksesuarlarla tamamlar. Maviler, pastel renkler ve orijinal takılar onun tamamlayıcılarıdır.
Terazi Terazi kadınının çok rafine ve elegan bir tarzı vardır. Her seçimi özeldir ancak bu seçimlerin özellikle kadınsılığını vurgulayan seçimler olmasına özenir. Hangi durumda ne giyeceğini çok iyi bilir. Klasik tarzı genelde çok sever ve kıyafetlerinde dantel detayı olmasından çok hoşlanır. Parlak renklerden uzak durmasını ona önerebiliriz. Şeftali, pastel, açık pembe, kırmızı gibi renkler ona çok yakışmaktadır.
Akrep Akrep kadını duruşunu ve stilini tamamlayacak kıyafetlerin nasıl seçileceğini çok iyi bilir. Çok gösterişli renklerden uzak durur hatta çoğu zaman tutucu bir tarzı var demek doğru olabilir. Kadınsılığını vurgulayan koyu renkleri tercih eder. Her durum için bir kıyafeti bulunur ve bunların nasıl bir arada kullanılacağını bilir. Kahverengi ve siyah tarzını yöneten renklerdir.
Yay Yay kadını spor kıyafetler ya da bir sürü cebi olan kıyafetleri tercih eder. Parlak renklerden hoşlanır. Alışverişten pek hoşlanmaz, elinden gelse bir kaç saat içerisinde tüm dolabını değiştirecek kadar alışveriş yapabilir. Uzun ve rahat elbiseler tercih eder, genelde çiçek desenleri ona fazlasıyla hitap eder. Atletik ayakkabılar ilk tercihidir. Mor, yeşil, kırmızı, altın sarısı gibi renkler ona çok yakışır.
Oğlak Oğlak kadını doğal renklerin kadınıdır. Gösterişli kıyafetlerden hoşlanmaz. En iyi kaliteyi pek moda anlayışına uyduramasa bile giyebilir. Dolabında tam da bu sebeple güncelliğini yitirmiş ama çok iyi durumda olan kıyafetler vardır. Elegan kıyafetlerden hoşlanır. Kahverengi, yeşil gibi renkleri tercih eder. Günlük yaşantısında, iyi kesimli, konforlu kıyafetleri tercih etse de, günün sonunda mutlaka şık bir gece elbisesi bulmak isteyecektir. Kaliteye çok önem verir ve saten, ipek gibi kumaşlar onun için vazgeçilmezdir.
Kova Kova kadını benzersiz tarzını değişik renklerde kıyafetlerle tamamlar. Moda olan kıyafetleri giymeyi tercih eder. Konforlu kıyafetler tercih eder ve genellikle kıyafete pek fazla para harcamaz. Hangi durum için ne giymesi gerektiğini bilir. Mavi, sarı, mor, gümüş rengi gibi renkler ona çok yakışır.
Balık Balık kadını uzun ceketlerden, tüylü tasarımlardan hoşlanır. Yerine göre giyinir ve dekolte vermekten pek çekinmez. Ayırt edici renkler ve aksesuarlar ona çok yakışır ancak ayakkabı kalitesine de bir o kadar önem vermelidir. İpek ve saten kumaşlarına bayılır. http://hthayat.haberturk.com/video/eglence/izle/burclara-gore-stil/102966


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