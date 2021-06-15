Boyalı saçlarınızın yıpranmasını önlemeye ve renginin daha kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyorsanız bu maddeler size yardımcı olacak:
Klordan korumaya çalışın
Özellikle yazın havuza girdiğimizden saçlar klorla temas halinde olur. Klordan koruyan saç kremleri ve spreyleri kullanmanız boyalı saçlarınızın daha az yıpranmasını sağlayabilir.
Daha geç yıkayın
Boyanızın akıp da kısa sürede tekrar boya işleminin uygulanmasını istemiyorsanız çok sık yıkamamanızda fayda var. Hafta 2 kez yıkamanızda fayda var.
Renk koruyucu ürünler kullanın
Kullanacağınız kremin ve şampuanın renk koruyucu özellikli olmasına dikkat edin. Bu sayede bir dahaki boya işleminizi geciktirmiş olabilirsiniz.
Bakım ve maske
Boyadan yıpranmış saçlarınızın bakımı için kuaförünüz şart değil. Evde kendi yapacağınız bakım maskeleri de boyanın zararlı etkilerini azaltmanızı sağlayabilir.
Beslenmenize dikkat edin
Her konuda olduğu gibi boyalı saçlarınızın bakımında da beslenmenin önemi büyük. Sağlıklı ve özellikle protein bakımından zengin besinler tüketmeye dikkat edin.
Sülfat ve parabensiz ürünler kullanın
Saçımıza kullandığımız ürünler konusunda hassas olmalıyız. İçerisinde şampuanların köpürmesini sağlayan sülfata ve parabene yer vermeyen ürünleri kullanmak sizin için daha iyi olacaktır.
Çok sıcak sudan kaçının
Saçınızın renginin daha kalıcı olmasını ve daha az yıpranmasını istiyorsanız ılık veya soğuk suda duş almak yararınıza.
Isı koruyucu ürünler
Günlük hayatınızda saçlarınızı şekillendirmeden dışarı çıkmayanlardansanız verdiğiniz zararı en aza indirmek açısından ısı koruyucu spreyler ve kremler kullanmalısınız.
Isısız bukleler
Güneş koruyucu ürünler
Saçlarınız kullandığınız ısı veren şekillendiricilerle yeterince yıpranırken bir de onları güneşin zararlı ışınlarına maruz bırakmaya gerek yok değil mi? Güneş koruyucu kremler ve spreyler işinizi görecektir.
Vitamin takviyesi
B, C ve E vitaminleri saça iyi geliyor. Saçlarınızı canlı ve parlak tutmak için kullanacağınız vitaminler işe yarayabilir.
Saçlarınızı havasız bırakmayın
Saçlarınızı sürekli toplamanız havasız kalmasına ve saç diplerinizin zarar görmesine neden olabilir. Boyadan yıpranmış saçlarınızın biraz da olsa serbest bırakılmaya ihtiyacı var.
Kırıklarınızı aldırın
Düzenli olarak saçlarınızın uçlarındaki kırıkları aldırmak saçlarınızın daha hızlı uzamasına ve daha geç yıpranmasına sebep olacağı için boyalı saçlarınızın bakımı konusunda da size yardımcı olacaktır.
Suna Dumankaya'dan boyalı saçlara özel karışımı
Sürekli boya yaptırdığınız için saçlarınız çok sert. Defalarca zeytinyağı kürü uyguladınız ama boya sarısı saçlarınızı yumuşatmadı.
Bunun için formülünüz:
200 gram kuyruk yağını eritip, süzün. Ilıkken içine 1 çay kaşığı lavanta, 4 damla kekik yağı, 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı süt karıştırın. Bu karışımı bir tarak yardımıyla saçlarınıza yedirin. Streçle sarın ve bir saat boyunca bekletin. Açtıktan sonra, bu kez sıcak havlu sarın. 15 dakika sonra saçlarınızı, saç yapınıza uygun bir şampuanla yıkayın.
Saçlarımı sürekli aynı renk boya ile kullanıyordum ilk defa açma işlemi yaptırdım onda da saçlarım yandı likit keratin önerdi saçımın halini gören bir kuaför araştırdım saçıma uygun olan ürünler konusunda yardımcı oldular ve saçlarım toparlandı sonunda bundan sonra açma işlemi yapacağım zaman liquid oilpleks ile yapıyorum zarar görme kuruma olmuyor.