Brokoli ve karnabaharlı graten 

Tarif defterimden;
Brokoli ve karnabaharlı yapılışı pratik, sağlıklı ve leziz fırın yemeği...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 300 gr brokoli
- 400 gr karnabahar
- 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 havuç, rendelenmiş
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 15 adet kurutulmuş domates
Sosu için;
- 3 yumurta
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1su bardağı süt, 200 ml
- Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber
Üzerine;
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 100 gr rendelenmiş taze kaşar veya mozarella
Yapılışı:
*Brokoli ve karnabaharı çiçeklere ayırıp yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika buharda haşlayın.
*Ayrı bir tavaya kuru soğan ve zeytinyağını alın, kısık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun, en son ezilmiş sarımsak, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocağı kapatın.
*Haşlanan brokoli ve karnabaharı orta boy fırın kabına yerleştirin, soğanlı & havuçlu karışım ve kurutulmuş domatesleri üzerine serpiştirin.
*Sosu için; yumurta, yoğurt ve unu bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak sebzelerin üzerine akıtın. Toz kırmızı biber ve rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin.
*170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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