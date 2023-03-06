Brokoli ve karnabaharlı graten 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden nefis brokoli ve karnabaharlı graten...

Brokoli ve karnabaharlı graten 
Yaşam
Giriş: 06 Mart 2023 11:08 Güncelleme: 06 Mart 2023 11:09
ABONE OL

Tarif defterimden;

Brokoli ve karnabaharlı yapılışı pratik, sağlıklı ve leziz fırın yemeği...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika





Malzemeler:

  • 300 gr brokoli
  • 400 gr karnabahar
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 havuç, rendelenmiş
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 15 adet kurutulmuş domates

Sosu için;

  • 3 yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1su bardağı süt, 200 ml
  • Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzerine;

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 100 gr rendelenmiş taze kaşar veya mozarella

Yapılışı:

*Brokoli ve karnabaharı çiçeklere ayırıp yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika buharda haşlayın.


*Ayrı bir tavaya kuru soğan ve zeytinyağını alın, kısık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun, en son ezilmiş sarımsak, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocağı kapatın.


*Haşlanan brokoli ve karnabaharı orta boy fırın kabına yerleştirin, soğanlı & havuçlu karışım ve kurutulmuş domatesleri üzerine serpiştirin.


*Sosu için; yumurta, yoğurt ve unu bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak sebzelerin üzerine akıtın. Toz kırmızı biber ve rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin.


*170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.