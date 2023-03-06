Brokoli ve karnabaharlı graten 

Tarif defterimden;

Brokoli ve karnabaharlı yapılışı pratik, sağlıklı ve leziz fırın yemeği...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

300 gr brokoli

400 gr karnabahar

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 havuç, rendelenmiş

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

15 adet kurutulmuş domates

Sosu için;

3 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1su bardağı süt, 200 ml

Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzerine;

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

100 gr rendelenmiş taze kaşar veya mozarella

Yapılışı:

*Brokoli ve karnabaharı çiçeklere ayırıp yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika buharda haşlayın.

*Ayrı bir tavaya kuru soğan ve zeytinyağını alın, kısık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun, en son ezilmiş sarımsak, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocağı kapatın.

*Haşlanan brokoli ve karnabaharı orta boy fırın kabına yerleştirin, soğanlı & havuçlu karışım ve kurutulmuş domatesleri üzerine serpiştirin.

*Sosu için; yumurta, yoğurt ve unu bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak sebzelerin üzerine akıtın. Toz kırmızı biber ve rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin.

*170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...