Ana Sayfa Güncel Yılbaşının simgelerinden: Kokina çiçeği
Güncel

Yılbaşının simgelerinden: Kokina çiçeği

Yılbaşıyla özdeşleşen kokina çiçeği, kırmızı meyvelerinin ardında umut, bereket ve yeni başlangıçlara dair köklü bir inancı yaşatıyor.

Yılbaşının simgelerinden: Kokina çiçeği
Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 13:00
Güncelleme: 24 Aralık 2025, Çarşamba 13:00
1

Halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeği bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı. İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek özellikle yeşil yaprakları üzerinde yer alan kırmızı meyvesinin verdiği renklerle hemen her yaştan insanın dikkatini çekiyor. Çiçekçi esnafı da yeni yıl öncesinde ve yılbaşı kutlamalarında tercih edilen kokinalarla dükkanlarını süslemeye başladı.

2

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, yılbaşının simgesi haline gelen kokina çiçeğinin demetinin 300 - 350 liradan satıldığını belirterek, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük ilgi vardı, bu yıl da yoğun talep bekliyoruz. Yılbaşına kadar ilginin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

3

Kokina nedir?

Kokina, çoğu kişinin sandığının aksine tek bir bitki değildir. Aslında iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur: Tavşan memesi (Ruscus aculeatus) adı verilen yeşil, dayanıklı yapraklı bitki.

4

Bu yapraklara bağlanan kırmızı meyveler (çoğunlukla Glischrocaryon veya benzeri türler) Bu birleşim, kokinaya hem dayanıklılık hem de göz alıcı bir görünüm kazandırır.

5

Kırmızının ve yeşilin anlamı

Kokinanın renkleri tesadüf değildir. Kırmızı, aşkı, tutkuyu ve yaşam enerjisini simgeler. Yeşil, sürekliliği, doğayı ve umudu temsil eder. Bu nedenle kokina, yeni yıla girerken evlere bolluk, şans ve mutluluk getirdiğine inanılan sembolik bir bitki olarak kabul edilir.

6

Bir inanç ve ritüel olarak kokina

Geleneksel inanışa göre kokina, yılbaşında eve asılır ve bir yıl boyunca solmadan kalırsa, o ev halkının dilekleri gerçekleşir. Özellikle evlenmek isteyen genç kadınlar için kokina, kısmet ve yeni başlangıçların habercisi olarak görülür. Bu yönüyle kokina, yalnızca bir süs değil; aynı zamanda umutla beklenen bir geleceğin temsilidir.

7

Bugün kokina, yılbaşı dekorasyonunun vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürürken; minimalist aranjmanlardan kapı süslerine, masa dekorlarından hediye tasarımlarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Geleneksel anlamını korurken modern estetikle de buluşmaktadır.

8

Kokina çiçeği, kırmızı meyvelerinin ardında yalnızca görsel bir güzellik değil; umut, bekleyiş ve yeni başlangıçlara dair güçlü bir sembol barındırır. 

9

Yılın son günlerinde kapılara asılan her kokina, aslında sessiz bir dilek fısıldar: Yeni yıl, eskisinden daha iyi olsun.

10

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir. 

11
12
