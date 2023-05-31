Bişektomi nedir?

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, son zamanların en trend estetik uygulaması olan bişektomi hakkında bilgiler verdi. İşte "Bişektomi nedir?", "Bişektomi kimlere uygulanabilir?", "Bişektomi operasyonu nasıl uygulanır?" sorularının yanıtları...

Bişektomi nedir?
Güzellik
Giriş: 31 Mayıs 2023 11:41
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Bu içerik Doç. Dr. Semih Bağhaki tarafından kaleme alınmıştır.


Bişektomi, yanak içindeki belirli bir yağ dokusunun ağız içinden yapılan basit bir cerrahi işlemle çıkartılmasıdır. Söz konusu yağ dokusu, herkeste bulunan ancak bazı insanların yanaklarının biraz hacimli ve bu nedenle de kilolu görünmesine neden olabilen anatomik bir yapıdır. Böyle bir durum yüzün başka bölgelerinde belirgin estetik sorun olmasa bile yüzün oranlarını bozabilir ve genç görünümü engelleyebilir.


Bişektomi kimlere uygulanabilir?

Bişektomi, yaşla ve genel vücut ağırlığıyla uyumsuz bir şekilde yanakların hacimli ve ağır göründüğü hastalarda tercih edilir. Belirgin kilo fazlası olan ve kilo vermeyi planlayanların öncelikle bu durumu geride bırakmaları önerilir. Özellikle kilo alma ve verme planı (veya ihtiyacı) olmayan, sigara içmeyen, ağız hijyeni iyi erişkin hastalarda bu operasyon planlanabilir. Çocuklarda (18 yaş altında) ve ileri yaşta bişektomi uygulaması önerilmez.


Bişektomi operasyonu nasıl uygulanır?

Çoğunlukla lokal anesteziyle gerçekleştirilebilen bişektomi, yaklaşık olarak yarım saat süren bir işlemdir. Ağız içerisinde her iki yanak içine yapılan lokal anestezi sonrası küçük bir kesiden girilerek önceden planlanan miktarda yağ dokusu çıkarılır ve kesi eriyebilen dikişlerle kapatılır. Operasyon sonrası plastik cerrahı tarafından ilaç ve ağız bakımı önerileri olacaktır. Operasyondan sonra erken iyileşme süresi 3-4 gün, estetik sonuçların tam olgunlaşması 4-6 haftadır. İşleme bağlı yan etkiler nadir olmakla beraber, geçici sinir felci, yanaklarda asimetri ve tükürük kanalı hasarı görülebilir.


Bişektomiden estetik beklentiler nasıl olmalıdır?

  • Yanakların yüzün diğer kısımlarına göre belirgin hacimli ve dolayısıyla yüzün geniş olduğu hastalarda bişektomi gözle görülür bir estetik kazanç sağlar.

  • Bişektomi operasyonu talep eden hastaların belirgin kilo problemi olmaması ve esas sonuçlara ancak birkaç haftadan sonra ulaşılabileceğini bilmesi gerekir.

  • Operasyondan sonra hafif miktarda asimetri olabilir ve bu neredeyse her zaman kendiliğinden düzelir.

  • Yüz asimetrisi önceden de mevcut olan hastaların bişektomi ile tam simetriye kavuşamayabileceğini de bilmesi gerekir.

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