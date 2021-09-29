Bir hafta telefon bildirimlerimi kapattım ve işte olanlar!

Telefonumun bildirimlerini kapattıktan 1 hafta sonra hayatım nasıl değişti?

Bir hafta telefon bildirimlerimi kapattım ve işte olanlar!
Yaşam
29 Eylül 2021 Çarşamba

Erken kalkmak ve gece yarısından önce uyumak bazen tam bir işkence olabiliyor. Ta ki küçük bir deney yapmaya karar verene kadar. Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta sonuçlar konusunda oldukça şüpheliydim, ancak daha sonra olanlar beni gerçekten şaşırttı!


Dergilerinden birinde, telefon bildirimlerini kapatmanın sizi daha sakin ve daha az stresli yapabileceğini okudum, bu yüzden de denemeye karar verdim. İlk başta, tüm telefon bildirimlerimi kapatma fikrinden biraz korktum. Ne de olsa, her yarım saatte bir telaşlanmaya o kadar alışmışım ki bazen telefonum aslında elimin bir parçasıymış gibi geliyor. Kendime meydan okumak istedim, bu yüzden önce e-posta bildirimlerimi kapattım. Ardından Facebook, Instagram, YouTube, TikTok... WhatsApp'ımı sessize almak en zoruydu ve ilk gün gelen bildirimlerin ne olduğunu görmek için içgüdüsel olarak her saat başı kontrol etmeye devam ettim.


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Uyku rutinim hakkında bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Bildirimlerimi kapatmanın 1. günden yardımcı olacağını ummuştum, ancak denememin ilk gecesinde uyuyamadım.


Sanki bir şeyler eksikti ve düşünceler kafamda yarışıyordu. Bu mücadeleye devam ettim ve işlerin her gün daha iyiye gittiğini fark etmeye başladığımda oldukça şaşırdım!


Telefonumun bildirimlerini kapattıktan 1 hafta sonra hayatım nasıl değişti:

  • Rutinime alışmayı başardım ve şimdi huzur içinde uyuyorum.

  • İş hayatı çok stresli olsa da, kendimi sakin hissediyorum. Aslında stresli hissetmiyorum.

  • Ekrana bakma sürem azaldı. Telefonuma bakmak için daha az zaman harcıyorum ve artık bu "fazladan" zamanı kullanmanın daha iyi yollarını bulabiliyorum. Şimdi TikTok'taki son trendleri yakalamaya çalışmak yerine yürüyüşe çıkmayı ya da kitap okumayı tercih ediyorum.

  • Odaklanmak benim için daha kolay. Telefonunuz her dakika dikkatinizi dağıtmadığında mucizeler gerçekleşir. Görünüşe göre, bir makale üzerinde dikkatim dağılmadan bir saat boyunca çalışabilirim.

Denememin başlangıcından bu yana 10 gün geçti ve dürüst olmak gerekirse durmak istemiyorum. Aslında bugün WhatsApp bildirimlerimi açtım ama çok sık dikkatimi dağıtmasın diye tüm grup sohbeti alarmlarını kapattım. Diğer uygulamalara gelince, hala sessizler ve gün içinde hepsini hızlıca kontrol ettiğim belirli bir sürem var. Bu deneyin beni nereye götüreceğini göreceğiz ama şimdilik, her saniye ekrana gelen telefon bildirimleri olmadan huzurlu hayatıma devam etmek istiyorum.



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-teens-diary/i-turned-off-my-phone-notifications-for-a-week-and-heres-what-happened-803503/


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