AB kurumları aşı sertifikasında uzlaşmaya vardı

Avrupa Birliği kurumları, birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak olan aşı sertifikası konusunda uzlaşmaya vardı.

AB kurumları aşı sertifikasında uzlaşmaya vardı
Yaşam
21 Mayıs 2021 Cuma

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yürütülen müzakerelerin sonucunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

İlk olarak Dijital Yeşil Sertifika olarak tanımlanan belgenin AB Dijital COVID Sertifikası olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Ancak halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

AB Dijital COVID Sertifikası detayları

AB Komisyonu, Covid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktaracak.

AB Dijital COVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Covid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB halihazırda, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onayladı.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AP, müzakerelerde belgeye AB Dijital COVID Sertifikası adı verilmesini, sertifika sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. Ayrıca, aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı sağlamasını istiyordu.

Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor.

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