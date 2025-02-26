Bilinmeyen yönleriyle haremağaları

Yüzyıllarca Osmanlı Haremi’nin sırlarını saklayan haremağaları ve bilinmeyen yönleri.

Bilinmeyen yönleriyle haremağaları
Yaşam
Giriş: 26 Şubat 2025 13:00 Güncelleme: 26 Şubat 2025 13:01
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Harem ağaları çoğunlukla Afrika ve Habeşistan (bugünkü Etipyo) kökenliydi. Küçük yaşta köle tüccarları tarafından hadım edildikten sonra Osmanlı Sarayı’na satılan kişilerdi. Saraya gelen hadım edilmiş çocuklar tecrübeli haremağaları tarafından yetiştirilir, Osmanlıca öğrenirdi. Haremağalarına çiçek isimleri de verilirdi. Gül Ağa, Sümbül Ağa gibi...


Eğitimlerini tamamladıktan sonra Harem’de hiyerarşik yapıya göre görevlendirilirlerdi. Çoğunlukla yetenekli ve zeki kimselerdi. Örneğin Fatma Sultan’a hizmet eden Muhterem Ağa’nın dört dil konuştuğu bilinir. Haremağaları padişahın dairesi ile haremin yanında yer alan dairelerinde yaşarlardı. Koşullar gerektirdiğinde Harem’e girebilirlerdi, ancak genellikle işlerini aracılar vasıtası ile gerçekleştirirlerdi. Harem’in ihtiyaçlarının giderilmesini ve dış dünya ile ilişkisini haremağaları sağlardı. Harem kadınları dışarı çıktığında onlara eşlik ederlerdi.


Bazı haremağalarının ilginç görevleri vardı. Örneğin Gani Ağa, saraya giren Fransız dergileri makasla sansürlerdi. Padişahın ve ailesinin koruyuculuğunu üstlenen haremağaları, padişah ile doğrudan görüşme hakkına sahipti. Osmanlı Sultanları haremağalarına ihtimam gösterirdi. Mesela I. Mahmud, doksan bir yaşında görevi başında vefat eden Beşir Ağa’nın ardından kırk gün yas ilan etmiştir.


Haremağalarının başında Darüssaade Ağası (Kızlar Ağası) bulunurdu. 22 Mayıs 1909’da Mehmed Reşat haremi dağıtınca haremağalığı da ortadan kalktı. Varlıklı hadımlar cami ve çeşmeler yaptırmış, hayır işlerine önem vermiştir. İstanbul Kadıköy’deki Cafer Ağa, Babıali’deki Beşir Ağa, Beyoğlu’ndaki Ağa Camii bunlara örnektir.


1911 yılında İstanbul’da iki bin emekli hadımın yaşadığı bilinir. Zengin hadımların evlenip ağırlıklı Çerkes çocukları mirasçıları yaptıkları da bilinen bir diğer gerçektir.


Sarayın emekli hadımları bir dernek kurmuştu. Bu dernek aralarında gidecek yeri, kimsesi olmayanlara yardım ederdi. Bu derneğe başkanlık eden Nadir Ağa 1957 yılında vefat etmiştir. İstanbul Göztepe’de bugün hâlâ adını taşıyan sokakta bir büfe işlettiği bilinir.


* Haberin fotoğrafı yapay zeka ile oluşturulmuştur.


Yavuz Sultan Selim neden öldü?

Kimi suikasta kurban gitti, kimi intihar etti, kiminin ölüm sebebi hiç aydınlatılamadı. İşte 30 padişahın ölüm şekli ve sebebi.

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1. Osman Gazi 1326'da öldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun ölüm sebebi kalp yetmezliği.
2. Orhan Gazi, 1362'de geçirdiği felç sonucu öldü.
3. I. Murad uğradığı suikast sonucu 1389'da öldü. Katili, I. Kosova Savaşı'nın ardından kabul ettiği Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç. Obroneviç, göğsünde gizlediği hançer ile padişahın canına kıydı.
4. Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda esir düşmesi üzerine yüzüğündeki zehri içerek intihar etti.
5. II. Murad, 1451'de şiddetli baş ağrısını takiben, üç gün sonra yatağında son nefesini verdi.
6. Fatih Sultan Mehmet, Mısır seferine çıktığı 1481 senesinde yolda hastalanarak hayatını kaybetti.
7. II. Bayezid, oğlu Yavuz Sultan Selim zehirledi.
8. Yavuz Sultan Selim'in 1520'de kanserden öldüğü tahmin ediliyor.
9. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kuşatması sırasında, 1566'da beyin kanamasından öldü.
10. II. Selim, 1574'te iç kanamadan öldü. İç kanamanın sebebi, hamamda düşmesi.
11. 1595'te hayatını kaybeden III. Murad'ın, ölüm sebebinin prostat kanseri olduğu düşünülüyor.
12. III. Mehmed geçirdiği kalp krizi sonucu 1603'te öldü.
13. Sultan Mustafa 1639 yılında geçirdiği sara nöbeti sırasında hayatını kaybetti.
14. Osmanlı tarihine "Genç Osman" adıyla geçen II. Osman, boğuldu. Suikastı Sadrazam Davud Paşa, çevresi ile beraber hazırlamıştı.
15. I. Mehmet'in ölümüne, av sırasında at üzerindeyken inen felç sebep oldu. Attan düşüp yaralanan padişah 1421 senesinde yatağında öldü.
16. IV. Murad 1640'ta öldü. Ölüm sebebinin siroz olduğu biliniyor.
17. Sultan İbrahim, annesi Kösem Sultan'ın talimatı ile 1648'te boğularak öldürüldü.
18. IV. Mehmed, 1693'te zatürreden öldü.
19. II. Süleyman'ın 1695'te böbrek yetmezliğinden öldüğü sanılıyor.
20. II. Mustafa'nın 1703'te prostat kanserinden öldüğü tahmin ediliyor.
21. III. Ahmed, 1736'da şeker hastalığından öldü.
22. I. Mahmud 1754te hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, attan düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması.
23. I. Abdülhamid'in ölüm sebebi de beyin kanaması. 1789'da ölen padişahın Anapa Kalesi'nin Rus kuvvetlerinin eline geçtiği haberini aldıktan sonra rahatsızlandığı biliniyor.
24. III. Selim, IV. Mustafa'nın yakın çevresinin aldığı karar sonucu 1808'de boğularak öldürüldü.
25. II. Mahmut yakalandığı verem hastalığı neticesi 1839'da öldü.
26. Sultan Abdülmecid'in 1861'deki ölüm nedeni verem hastalığı.
27. Sultan Abdülaziz, 1876'da tahttan indirildikten sonra odasında bilekleri kesilmiş olarak bulundu.
28. V. Murad, 1904'te şeker hastalığından öldü.
29. II. Abdülhamid, 1918'de yakalandığı zatürree hastalığı sonucu öldü.
30. V. Mehmed Reşat 1918'de öldü. Ölüm nedeni şeker hastalığı.
31. Sultan Vahdettin, sürgün edildiği İtalya'da, 1926'da kalp krizinden öldü.



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