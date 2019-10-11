Biberli minik krakerler

Tarif defterimden;
Kıyır kıyır lezzetiyle çay yanına çok yakışan biberli, kekikli ve çörek otlu atıştırmalıklar…
Servis: 48 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
Üzerine:
Yapılışı:
*Tereyağını eritin, ılınınca toz biberi ilave ederek karıştırın, yağ tamamen soğuyunca yumurtayı ekleyip el çırpıcısı ile karıştırın.
*Elenmiş un, tuz ve toz şekeri harmanlayıp yumurtalı karışıma ilave ederek yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).
*Hamuru fırın kağıdı üzerinde yarım cm kalınlığına gelene kadar merdane ile açın. Minik kare kalıplarla şekil verin, kenarlardan artanları da toparlayıp hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
*Fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirerek yumurta sarısı sürün, çörek otu ve kekik serperek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin. Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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