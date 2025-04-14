Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 25 - 30 dakika
Bezelye çorbası için malzemeler
200 ml lik bardak ölçüsüyle;
- 1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 orta boy patates, küp küp doğranmış
- 3 diş sarımsak, incecik doğranmış
- 4 bardak bezelye
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 5 - 6 bardak su
- Yarım demet dereotu, ince doğranmış
Üzerlerine;
Bezelye taneleri, taze çekilmiş karabiber
Bezelye çorbası yapılışı
- Doğranmış soğan ve zeytinyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Patates ve sarımsakları ilave ederek sarımsak aromasını yağa bırakana kadar kavurmaya devam edin. Bezelyeyi ekleyip 4 - 5 dakika kavurduktan sonra su, karabiber ve tuzu ilave edin.
- Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte bezelyeler yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin ve ocağı kapatın (pişen bezelyelerden 3 - 4 yemek kaşığını üzeri için ayırın). Dereotunu ilave ederek çorba püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
- Çorbayı tabaklara pay ettikten sonra üzerlerini bezelye taneleri, dereotu ve taze çekilmiş karabiber ile süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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