Bezelye çorbası

Taze veya dondurulmuş bezelye ile kolaylıkla yapabileceğiniz leziz çorba... Müjgan Yurtseven'den Bezelye Çorbası tarifi ile bezelyenin tadına varın.

Bezelye çorbası
Yaşam
Giriş: 14 Nisan 2025 10:47 Güncelleme: 14 Nisan 2025 11:25
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Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


Bezelye çorbası için malzemeler

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 orta boy patates, küp küp doğranmış

  • 3 diş sarımsak, incecik doğranmış

  • 4 bardak bezelye

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 5 - 6 bardak su

  • Yarım demet dereotu, ince doğranmış

Üzerlerine;

Bezelye taneleri, taze çekilmiş karabiber


Bezelye çorbası yapılışı

  • Doğranmış soğan ve zeytinyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Patates ve sarımsakları ilave ederek sarımsak aromasını yağa bırakana kadar kavurmaya devam edin. Bezelyeyi ekleyip 4 - 5 dakika kavurduktan sonra su, karabiber ve tuzu ilave edin.

  • Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte bezelyeler yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin ve ocağı kapatın (pişen bezelyelerden 3 - 4 yemek kaşığını üzeri için ayırın). Dereotunu ilave ederek çorba püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

  • Çorbayı tabaklara pay ettikten sonra üzerlerini bezelye taneleri, dereotu ve taze çekilmiş karabiber ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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