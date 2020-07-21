Beyaz ayakkabı temizliği nasıl yapılır

Ayakkabınız lekelendiği zaman hemen ıslak mendile sarılmayın. Bazı kirler ıslak mendille ayakkabı dokusuna daha çok yerleşebilir. Bunun yerine kuru bir mendille veya kâğıt havluyla fazla bastırmadan, yatay olarak fırçalama hareketi yapın. Lekelenen beyaz ayakkabı için kullanılmamış bir ayakkabı fırçası, diş fırçası veya ponza taşı kullanabilirsiniz. Elinizin altında bunlar yoksa, bulaşık süngerinin arka kısmı da kiri kabaca gidermek için uygundur.

Tükenmez kalem lekesi, çimen lekesi, çamur lekesi, çay lekesi, kahve lekesi, kan lekesi… “Beyaz ayakkabı lekeleri nasıl temizlenir?” sorusunun cevabı ayakkabının deri veya kumaş olmasına göre değişir. Genelde kanvas kumaştan yapılan ve “Bez ayakkabı” dediğimiz türde ayakkabıları çamaşır deterjanı kullanarak elde temizleyebilirsiniz. Ayakkabıları çamaşır makinesinde yıkamanın ipuçları içinse okumaya devam edin.

Kanvas kumaştan yapılan ve “bez ayakkabı” dediğimiz ayakkabılar genellikle çamaşır makinesinde yıkanabilir. “Spor ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkanır mı?” diye de merak ediyor olabilirsiniz. Birçok spor ayakkabı da makinede yıkanabilir ancak makinede yıkanamayacak olan spor ayakkabılar için en çok önerilen yöntem, spor ayakkabıları diş fırçası ve diş macunu ile temizlemektir.

Çamaşır makinesinde beyaz ayakkabı nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde ayakkabı yıkama işinin bazı püf noktaları vardır. Özellikle de beyaz ayakkabılar için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Örneğin, ayakkabı üzerinde bir çamur artığı varken doğruca makineye atmak iyi bir sonuç vermez. İlk olarak kuru fırçalama yapmanız gerekir. Sıvı lekeleri ise iyice nüfuz etmeden, en kısa sürede kuru havlu veya kâğıt havluyla almanız gerekir. Sıvı leke artık kurumuşsa, lekenin yoğunluğuna göre kulak temizleme çubuğuna batıracağınız sulandırılmış çamaşır suyunu veya karbonatlı suyu leke üzerinde hafifçe gezdirmeyi deneyebilirsiniz. Bunu her ayakkabıda uygulamak istediğiniz sonucu vermeyebilir.

Öncelikle, ayakkabınızı satın alırken verilen kullanma kılavuzunda yer alan yıkama talimatını uygulayın. Eğer elinizin altında böyle bir talimat yoksa, ayakkabı temizliği yapmadan önce zımba, boncuk gibi düşebilecek parçaların olup olmadığından emin olun. Bağcıkları önceden çıkarın ve elde yıkayıp asın. Ayakkabıları çamaşır makinesine koymadan önce bir çöp torbasının üzerinde yumuşak bir fırça ile fırçalayın ve tabanındaki kıvrımlarda biriken toprak veya kirleri sert bir fırça ile giderin. Küçük kıvrımlar için kürdan da kullanabilirsiniz. Bir ayakkabı yıkama filesi kullanın veya ayakkabılarınızı eski bir yastık kılıfının içine koyarak kılıfın ağzını bağlayın. Deterjan koyma gözüne az miktarda deterjan koyun. Toz deterjan kullanmanız daha iyi sonuç verebilir ancak fazla miktarda kullanmanız şart değildir. Makineyi düşük devirde çalıştırın ve sıkmayı da düşük devirde yaptırın. Yıkama bittikten sonra ayakkabıları makinede fazla bekletmeden dışarı, havadar bir yere alın ve duvar gibi bir yere eğimli bir şekilde yaslayarak kurutun. Doğrudan güneş ışığı alması ayakkabıyı sertleştirebilir ve şeklini bozabilir. Bunun yerine sıcak ve havadar bir yer tercih etmeniz daha iyi olur.

Uzun zaman boyunca giyilmiş ve hiç yıkanmamış beyaz ayakkabılarınızı birkaç saat boyunca karbonatlı suda bekletip duruladıktan sonra çamaşır makinesine koymak da yerleşmiş kirlerin çıkması için kullanabileceğiniz bir yöntemdir.

Beyaz ayakkabı çamaşır makinesinde kaç derecede yıkanır?

Beyaz ayakkabıları, açık renk ayakkabıları veya spor ayakkabıları hijyenik bir temizlik için yüksek sıcaklıkta yıkamayı düşünebilirsiniz. Beyaz ayakkabılarda oluşan lekeleri çıkarmak için doğruca sıcak suyla yıkamak da iyi bir fikir gibi görünebilir. Ne var ki ayakkabıları doğruca makineye atmak yerine öncelikle kirlere yönelik çalışmak ve sonrasında makinede yıkamak daha doğru bir yaklaşımdır. Beyaz çamaşırları hijyenik temizlik için 60 veya 90 derecede yıkamak tavsiye edilse de yüksek su sıcaklığı ayakkabılar için uygun değildir. Bez ayakkabıları veya spor ayakkabılarınızı 30 derecede yıkayabilirsiniz. Yıkandıktan sonra halen lekenin çıkmadığını görürseniz leke üzerinde çalışmaya devam edin. Bir çorba kaşığı karbonatı su ile macun haline getirip lekenin üzerine sürün. Bir süre beklettikten sonra fırçalayın. Islak bir bezle silerek durulama işlemi yapın. Gerekli görürseniz ayakkabınızı tekrar çamaşır makinesine koyun ve bu sefer sadece durulama programını çalıştırın.

Beyaz ayakkabılar için leke çıkarıcı formül tarifi

Evde ayakkabı temizlemek için formül basit! Beyaz ayakkabılarda oluşan lekeleri gidermek için ev yapımı temizlik sıvısı yapmak istiyorsanız, kolaylıkla bulabileceğiniz bir malzeme bulunuyor: Yaraları temizlemek için kullanılan, %3 hidrojen peroksitli oksijenli su. Ağartma ve sterilizasyon için kullanılan kuvvetli bir madde olan hidrojen peroksit, kalıntı bırakmadan yok olur ve kullanım alanı oldukça geniştir. Eczanelerde Hidrojen Peroksit %3 olarak bulabileceğiniz oksijenli suyu 1:1 ölçüde içme suyuyla karıştırın. Temiz ve kuru bir bezin üzerine dökerek ayakkabının lekeli bölgesini bu sıvı ile silin. Durulama yapmanız gerekmez. Tüm işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanın ve ortamı havalandırın. Kullanacağınız her türlü temizlik ürününü öncelikle küçük bir alanda denemeyi ve sağlığınız için dikkatli kullanmayı unutmayın. Temizlediğiniz ayakkabıları hava alan ve doğrudan güneş ışığı almayan, sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Leke üzerine temizleyici sıvı uygularken alternatif olarak damlalık ve sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Başka bir ipucu: Ayakkabınızın leke çıkarma esnasında sabit durmasını istiyorsanız içini kâğıt havlu parçaları veya kuru temizlik bezleriyle doldurun. Kokan ayakkabılar için de bu temizlik yöntemleri işinize yarar.

Çamaşır suyu ile ayakkabı lekesi çıkarma yöntemi

1 litre suya 1 çorba kaşığı çamaşır suyu ekleyin ve köpürtmeden karıştırın. Küçük leke için 1 kulak temizleme çubuğunun ucunu suya değdirin ve leke üzerinde bastırmadan gezdirin. Daha büyük lekelerde bir diş fırçasının uç kısmını suya değdirin ve lekenin üzerinde gezdirin. Bunu yaparken yüzeysel fırçalama hareketi yapın ve hafifçe süpürün.

Beyaz ayakkabı tabanı nasıl temizlenir?

Ayakkabıların krem veya beyaz renkteki tabanları özel bir ilgiyi hak eder. Beyaz ayakkabı temizleme ve bakımının yanı sıra, tabanı beyaz olan ayakkabıların taban temizliği için de bazı püf noktaları bulunuyor:

Partiküllü bir krem temizleyiciyi kuru bir bezin üzerine sürerek ayakkabı tabanını ve özellikle yan kısımlarını ovabilirsiniz. Bunu diş fırçası ile yapmanız da iyi sonuç verir.

Ayakkabı tabanındaki inatçı lekeler için kâğıt havluya hafifçe aseton dökerek leke üzerine uygulama yapabilirsiniz.

Ayakkabı tabanını 1’e 1 ölçüde sulandırılmış çamaşır suyu ile silebilirsiniz.

Spor ayakkabılar ve suni deri ayakkabılarda uygulanan diş macunu ve diş fırçasıyla ayakkabı temizleme tekniklerini kullanabilir, ayakkabının deri kısımları için sert bir diş fırçası ve az miktar diş macunu ile ovalama yapabilirsiniz.

Yapacağınız her türlü temizlikte, yardımcı ürünlerin kullanım talimatını okumayı, küçük bir yüzeyde deneme yapmayı, eldiven kullanmayı ve ortamı iyi havalandırmayı unutmayın.