"Bebeğim uyumuyor" diyorsanız...

Uzman Psikolog Oya Çanak ile “Bebek uykusuna bağlanma temelli yaklaşım” konusunda canlı yayın sohbeti @hthayat Instagram hesabında gerçekleşti. HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ile Uzman Psikolog Oya Çanak’ın yaptığı sohbette, ebeveynliğin ilk yıllarında ebeveynlerin zorlandıkları konulara metot dışı, ilişkisel yaklaşımlar konuşuldu. İşte konuşulan konulardan bazıları...

• Bebeğin duyusal ihtiyaçları, yetişkin ile bebek arasındaki sinir sistemi bağlantısı

• Annenin karşılanmayan ihtiyaçlarının bebek uykusuna etkisi

• “Bebeğim uymuyor”, “bebeğim sallanarak uyuyor”, “kucakta uyuyor” vs. diyenler için bağlanma temelli yaklaşım

• Bağlanma temelli ebeveynlik nedir?

• Uyku eğitimi gerekli midir? Ferber yöntemi ve benzerleri hakkında güncel yorumlar neler?

• Doğal ebeveynlik ve uyku

• Bebek uykusu ile yetişkin uykusu arasındaki ilişki

• Paul Ekman’ın duygu teorisi

• Bebeğin duyguları ve bakım veren kişinin duygu yönetimi neden önemlidir?

• “Yeterince iyi ebeveynlik” ile bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması