Bayramlık tatlılar

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden bayram zamanı yapabileceğiniz tatlılar...

Pratik yoğurt tatlısı tarifi

Hemen her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapılabilecek tadına doyulmayan pratik yoğurt tatlısına kaymak ve Antep fıstığı çok yakışıyor. Pratik yoğurt tatlısı tarifi için tıklayın!

Cevizli tarçınlı bayram tatlısı

Tatlının içindeki ceviz & tarçın karışımının damakta bıraktığı lezzetli tadıyla isterseniz sadece pudra şekeri serperek kurabiye olarak da tüketebilirsiniz. Hamurunda yumurta, yoğurt gibi malzemeler olmadığından pişirdikten sonra kapağı sıkıca kapatılmış kavanozda uzun süre saklanabilir. Cevizli tarçınlı bayram tatlısı tarifine buradan ulaşabilirsiniz!

Kirazlı klafuti clafoutis

Fransız mutfağının klasiklerinden olan Clafoutis (Klafuti okunur) mevsimine göre elma, armut, kırmızı erik, kayısı, şeftali ve vişne gibi meyvelerle yapılır, hazırlaması çok pratik olan leziz tatlıyı bayram sofralarında yanında bir top vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz. Kirazlı klafuti clafoutis tarifi...

Orman meyveli çikolata soslu parfe

Limon ve vanilya aromasının orman meyveleriyle uyumu ve üzerindeki çikolata sosuyla damaklara şenlik bir lezzet… Bayramda alternatif bir tatlı denemek isteyenlere özel orman meyveli çikolata soslu parfe tarifi...

Selanik böreği

Adı börek olarak geçiyor ama üzerinde ve altında kıyır kıyır baklava yufkası, arasında irmikle yapılan koyu muhallebisiyle bir çeşit tatlı aslında… Selanik böreği nasıl yapılır?