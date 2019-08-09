Kirazlı klafuti clafoutis

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden kirazlı klafuti clafoutis tarifi...

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Kirazlı klafuti clafoutis
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Fransız mutfağından;

Fransız mutfağının klasiklerinden olan Clafoutis (Klafuti okunur) mevsimine göre elma, armut, kırmızı erik, kayısı, şeftali ve vişne gibi meyvelerle yapılır, hazırlaması çok pratik olan leziz tatlıyı bayram sofralarında yanında bir top vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.

 

Servis: 25 cm çapında yuvarlak tart kalıbı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40-45 dakika

 

Malzemeler:

  • 200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
  • Yarım kg kiraz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker, kalıba serpmek için
  • 2 adet iri boy yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı un
  • 1 su bardağı tam yağlı süt
  • 1 paket vanilya

 

Üzerine serpmek için;

  • Pudra şekeri

 

 

Yapılışı:

1 yemek kaşığı tereyağını kalıbın her tarafına sürün, yarım yemek kaşığı toz şeker serpin, kabı sallayarak her tarafına dağılmasını sağlayın. Kirazları yıkayıp kurulayın, her birini ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın, kalıba bir sıra olacak şekilde yerleştirin, kalan yarım yemek kaşığı toz şekeri üzerlerine serpin. Yumurtaları ve yarım su bardağı toz şekeri derin bir kaba alın, köpükler oluşana kadar 3-4 dakika mikserle çırpın. Yarım su bardağı unu karıştırarak ilave edin, süt ve vanilyayı ekleyip karıştırın, krep hamuru kıvamında olan hamuru yavaşça kirazların üzerine akıtın. 180 derecede 5 dakika önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Servis yapana kadar buzdolabında bekletin. Soğuk olarak yanında dondurma ile servis edin.

 

Bayramı sevdiklerinizle keyifli sofralarda geçirmeniz dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…

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