Pratik yoğurt tatlısı tarifi

Hemen her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapılabilecek tadına doyulmayan pratik yoğurt tatlısına kaymak ve Antep fıstığı çok yakışıyor.

Pratik yoğurt tatlısı tarifi
Yaşam
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Tarif defterimden:

Defterimdeki ilk tariflerden biri olan yapılışı pratik tatlıyı en klasik haliyle hazırlıyorum. Şerbetini de kaynatmadan sadece karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz.


Servis: 28 cm'lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30-35 dakika


Malzemeler:

Orta boy Türk kahvesi fincanı ölçüsüyle;

  • 3 yumurta
  • 3 fincan şeker
  • 2 fincan yoğurt
  • 1 fincan sıvı yağ
  • 6 fincan un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı un, fırın kabı için

Şerbeti:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 3,5 bardak şeker
  • 4,5 bardak su

Üzerine:

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı tozu
  • 100 gr kaymak


Yapılışı:

Yumurta ve yoğurdu 30 dakika önceden oda ısısına çıkartın. Fırın kabının dibine ve yanlarına tereyağı sürüp un serpin, unun fazlalığı silkeleyin (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır). Yumurta ve şekeri beyaz köpükler oluşana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan homojen hale gelene kadar mikserle 2-3 dakika daha çırpın. Hamuru kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin. 10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kek fırında pişerken bu arada şerbet için su ve şekeri derin bir kaba alarak şeker eriyinceye kadar karıştırın (şerbeti kaynatmıyoruz! sadece şeker eriyene kadar karıştırıyoruz). Keki fırından alarak 2-3 dakika ilk sıcaklığı geçince soğuk şerbeti üzerine dökün (şerbetin 1 su bardağı kadarını servis öncesi dökmek için ayırın). Tatlımız tamamen soğuyunca buzdolabına alıyoruz (soğukken daha lezzetli oluyor). Servis öncesi dilimlere ayırıp kalan şerbeti üzerine dökün. Antep fıstığı ve kaymakla servis edin.


Sevdiklerimize kucaklaşacağımız günlerin çabucak gelmesi dileğiyle afiyetle, sağlıkla ve sevgiyle kalın…

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YORUMLAR

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  • Misafir İnşallah o güzel günler gelecek
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  • Misafir Aliyeem
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  • Misafir çok güzel.ınşaallah gelecek güzel günler
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  • Misafir Çok basitmiş deniyecem
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  • Misafir Çok güzel görünüyor tarifi aldım bende yapicam????
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  • Misafir Muhteşem Bir Tarif...
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  • Misafir Naciyeye yapardi
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  • Misafir Muhteşem Bir Tarif...
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