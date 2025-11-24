Keçi peynirli cevizli salata

Fransız mutfağından, orijinal adı "Salade de Chèvre Chaud" olan keçi peynirinin baget dilimleri üzerinde fırınlanmasıyla hazırlanan nefis salata... Müjgan Yurtseven tarifiyle...

Keçi peynirli cevizli salata
24 Kasım 2025
Müjgan Yurtseven, Keçi peynirli cevizli salata tarifi için "Salatanın hardallı & ballı sosunu dilediğiniz yeşil salatalarda kullanabilirsiniz" notunu düşüyor.


Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Peynirleri pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler

120 gr keçi peyniri

Yarım baget ekmeği

150 gr karışık yeşil salata

10 - 12 adet kavrulmuş ceviz içi


Sosu için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 silme yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz


Yapılışı

  • Baget ekmeği dört parça olacak gibi enine doğru ortadan kesin, peyniri de 2 - 3 cm kalınlığında dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin. 180 dereceye ayarlanmış airfriyer da peynirlerin üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Yeşillikleri yıkadıktan sonra iyice kurulayın.

  • Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırın.

  • Yeşillikleri salata tabaklarına pay edin, üzerlerine kızarmış ekmekli peynirleri ve cevizleri yerleştirin, sosu üzerlerine akıtın. Bekletmeden servis edin.

Kısa notlar;

  • Peynirli ekmek dilimlerini airfriyer yerine 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirebilirsiniz.

  • Keçi peynirini Fransa'dan getirmiştim, bizde marketlerde keçi büş peyniri olarak bulabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




