Müjgan Yurtseven, Keçi peynirli cevizli salata tarifi için "Salatanın hardallı & ballı sosunu dilediğiniz yeşil salatalarda kullanabilirsiniz" notunu düşüyor.
Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Peynirleri pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler
120 gr keçi peyniri
Yarım baget ekmeği
150 gr karışık yeşil salata
10 - 12 adet kavrulmuş ceviz içi
Sosu için;
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 silme yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı bal
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Baget ekmeği dört parça olacak gibi enine doğru ortadan kesin, peyniri de 2 - 3 cm kalınlığında dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin. 180 dereceye ayarlanmış airfriyer da peynirlerin üzeri kızarana kadar pişirin.
- Yeşillikleri yıkadıktan sonra iyice kurulayın.
- Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırın.
- Yeşillikleri salata tabaklarına pay edin, üzerlerine kızarmış ekmekli peynirleri ve cevizleri yerleştirin, sosu üzerlerine akıtın. Bekletmeden servis edin.
Kısa notlar;
- Peynirli ekmek dilimlerini airfriyer yerine 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirebilirsiniz.
- Keçi peynirini Fransa'dan getirmiştim, bizde marketlerde keçi büş peyniri olarak bulabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
