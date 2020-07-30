Orman meyveli çikolata soslu parfe

Bayramda alternatif bir tatlı denemek isteyenlere özel orman meyveli çikolata soslu parfe tarifi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Orman meyveli çikolata soslu parfe
Yaşam
30 Temmuz 2020 Perşembe

Limon ve vanilya aromasının orman meyveleriyle uyumu ve üzerindeki çikolata sosuyla damaklara şenlik bir lezzet… Sıcak yaz günlerine denk gelen bu bayramda sevdikleriniz için tatlı alternatifi olarak kolaylıkla yapabilirsiniz.


Servis: Baton kalıpta, 10 - 12 dilim

Hazırlama süresi: 20 dakika

Bekletme süresi: Dondurucuda 5-6 saat


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 3 yumurta, yumurtaların taze olmasına dikkat edilmeli!

  • 1/2 bardak pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 1 kutu krema, 200 ml

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 1/2 bardak yaban mersini

  • 1/2 bardak ahududu

  • 1 paket kakaolu bisküvi

Çikolata sosu için:

  • 100 gr bitter çikolata

  • 1/4 bardak süt

Üzerini süslemek için:

  • 1’er yemek kaşığı ahududu ve yaban mersini




Yapılışı:

*Öncelikle baton kalıbı streç film ile yanlarından taşacak gibi kaplayın.

*Yumurtalar, pudra şekeri ve vanilya özütünü derin bir kaba alarak beyaz köpükler oluşup kremamsı kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile yaklaşık 10 dakika çırpın (ilk fotodaki gibi).

*Ayrı bir kapta krema, pudra şekeri ve rendelenmiş limon kabuğunu 4 - 5 dakika çırpın. Yumurtalı karışımı kremalı karışıma ekleyip homojen hale gelene kadar yaklaşık 2 - 3 dakika daha çırpın.

*Karışımı streç film ile kaplanmış baton kalıba dökün, üzerine yaban mersini, ahududu ve 4 adet iri parçalara bölünmüş bisküvileri serpiştirin, temiz bir çubuk veya çatal ile hafifçe karıştırın. En üste kalan bisküvileri yerleştirip dondurucuya kaldırın, en az 5 - 6 saat veya bir gece donması için bekletin.


Servis öncesi;

*Çikolata ve sütü sos kabına alarak benmari usulü veya mikrodalgada eritip karıştırın. Sıkma torbasına akıtın, ucunu yarım cm kesin.

*Parfeyi servis tabağına ters çevirerek geçirin, streç filmi kaldırıp atın. Üzerine çikolata sosunu gelişi güzel gezdirin. Dilediğiniz gibi süsleyerek bekletmeden servis edin.


Sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli bayram sofralarında afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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