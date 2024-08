Paramı nasıl yönetebilirim?

Japonların kullandığı Kakeibo yöntemi ile tasarruf edebilir, paranızın değerini koruyabilirsiniz. Nasıl mı? Kakeibo, paranızın kontrolünü elinize almak ve düşünmeden harcamak yerine, onu tatmin edici bir hayat inşa etmek için kullanma gücü hissetmenizi sağlar ancak uzmanlar, herkese uygun bir yöntem olmadığını söylüyor. İşte bunun nedenleri ve Kakeibo'nun detayları...

Kakeibo yöntemi nedir?

Japonya'da Kakeibo, hanelerin mali durumlarını yönetmenin popüler bir yoludur. Ancak parayı yönetmenin bilinçli bir yoluna odaklandığı için bu bir bütçeleme sisteminden daha fazlasıdır. Kakeibo yönteminde hem gelir hem de giderler belgelenir ve paranın nereye harcandığı dikkatli bir şekilde düşünülür.

Kakeibo kelimesi kabaca 'ev para defteri' olarak tercüme edilir ve en basit haliyle, tam olarak budur; para hedeflerinizi not etmek ve gelirinizi ve giderlerinizi takip etmek için kullandığınız bir günlük. Ancak Kakeibo'yu standart para günlüğünden ayıran şey, sürecin para alışkanlıklarınızı gözlemleyip gözden geçirmeniz ve iyileştirmeler yapmanız için tasarlanmış olmasıdır.

Kakeibo nasıl ortaya çıktı?

Kakeibo, 1904 yılında Hani Motoko tarafından Japonya'nın ilk kadın dergisinde ev maliyelerini etkili bir şekilde yönetme yöntemi olarak amacıyla tanıtıldı. Başlangıçta Kakeibo, gelir ve giderlerin kağıt üzerinde kaydedilmesini içeren bir süreçti, ancak o zamandan beri popülerliği büyük ölçüde arttı ve insanlar Kakeibo'larını belgelemek için çeşitli yöntemler kullanmaya devam etti. Japonya’da, Kakeibo için özel olarak tasarlanmış dergiler, elektronik tablolar, uygulamalar ve daha fazlası bulunuyor. Bizler ise yöntemin inceliklerini öğrenmekle işe başlayabiliriz. Bullet Journal kullanmak da işinize yarayabilir.

Kakeibo nasıl uygulanır?

Kakeibo'nun diğer bütçeleme yöntemlerinden temel farkı, para harcama alışkanlıklarınız üzerinde düşünmeye yöneltmesidir. Para harcarken yaşadığınız motivasyonları dikkate almaya sevk eden Kakeibo, parayı neden bu şekilde harcadığınızı düşünmenizi ister çünkü çoğumuzun harcama alışkanlıklarımızla duygusal bir bağı bulunur.

Kakeibo süreci üç ana adımdan oluşur; her aşamada sizden paraya yaklaşımınız hakkında düşünmeniz istenir:

Planlama: Bütçenizi planlarken, paranızı nasıl harcayacağınızı tahmin etmeniz ve belirli bir miktarı ihtiyaçlar, istekler ve acil durumlar gibi kategorilere ayırmanız gerekir.

Harcama: Paranızı harcadıkça, yaptığınız her satın alma işlemi hakkında iki kez düşünmeniz ve bunu belirli bir kategoriye eklemeniz istenecektir. Bazı kategorilerin diğerlerinden daha hızlı veya daha yavaş büyüdüğünü göreceksiniz, bu da ay boyunca harcama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir.

Düşünme: Mali durumunuzu gözden geçirme zamanı geldiğinde, ay boyunca parayı nasıl harcadığınıza dair bir fikir edineceksiniz. Her kategoride ne kadar harcadığınızı not edeceksiniz. Harcamalarınızın hayatınızın hangi alanlarına en çok değer verdiğinizi nasıl gösterdiğini kendinize sormanız gerekecek.

Kakeibo bütçeleme yönteminden kimler yararlanabilir?

Herkes bir kağıt parçası üzerinde bile kendi Kakeibo'sunu yaratabilir. Esnekliği ve basitliği sayesinde her çeşit insanın ihtiyaçlarına uygun olduğu söylenebilir. Kakeibo, mali durumunuzu dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeye odaklanmıştır; bu nedenle, parasına daha dikkatli yaklaşmak ve yeni olumlu finansal alışkanlıklar yaratmak isteyen herkes için özellikle iyi bir seçenek olabilir.

1. Ne kadar para harcamam gerekiyor?

Maaş geliri, yatırım getirileri, yardım ödemeleri, emeklilik geliri vb. dahil olmak üzere tüm gelirinizi yazın. Yazdığınız tutarların vergi ve emeklilik katkı payları gibi diğer kesintilerden sonraki net tutar olduğundan emin olun. Daha sonra, kira veya ipotek ödemeleri, faturalar, sigorta vb. gibi temel masraflarınızı üst üste koyup toplayın ve bunu toplam gelirden düşün.

Böylece tasarruflarınız ve diğer harcamalarınız için tam olarak ne kadar paranız kaldığına dair net bir fikrine sahip olacaksınız. Para harcamadan önce bu soruları sorun.

2. Ne kadar para biriktirmek isterim?

Bu ikinci nokta Kakeibo'yu diğer bütçeleme yöntemlerinden ayırıyor. Bu yöntem; önce harcamalarınıza bakıp geri kalanını tasarruf olarak bir kenara bırakmak yerine, ne kadar tasarruf etmek istediğinizi dikkate alarak öncelik vermenizi ister.

Ne kadar para biriktirmek istediğinizi düşünürken kendinize bu ay için bir hedef veya niyet belirlemek iyi bir fikir olabilir. Hedefinizin çığır açıcı olmasına gerek yok ancak gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Hedefiniz “Her ay emekliliğime daha fazla katkıda bulunmak istiyorum” ya da “Paramı nasıl harcadığımı anlamak istiyorum” kadar basit olabilir.

Buradaki fikir, bir hedef belirleyerek ve bunu diğer harcamalara göre önceliklendirerek, tasarruf konusunda olumlu bir bakış açısı oluşturmaya daha fazla odaklanabilmenizdir. Ayrıca size ay sonunda üzerinde düşünecek bir şeyler de verir.

3. Ne kadar harcıyorum?

Bu soruyu yanıtlamak için ay boyunca harcamayı tahmin ettiğiniz tutara ilişkin bir bütçe oluşturmanız ve ardından harcamalarınızı takip etmeniz gerekir:

Bütçe oluşturun

Ayın başında paranızı nasıl harcamayı planladığınızı düşünün ve bunu yansıtacak bir bütçe oluşturun. Bu bütçe, restoran ve kafeler, kıyafet harcamaları, dışarıda geçirilen günler, hediyeler, acil durumlar vb. gibi tüm değişken maliyetlerinizi içerecektir. Bunun kesin olması gerekmez; paranızı nasıl harcayacağınızı düşündüğünüze dair kaba bir kılavuzdur.

Geleneksel Kakeibo, harcamaları dört geniş gruba ayırır: ihtiyaçlar, istekler, kültür ve beklenmeyenler. Ancak Kakeibo'nun amacı, süreci mümkün olduğunca basit hale getirmek ve böylece sizin için anlamlı olan kategoriler oluşturmaktır.

Harcamalarınızı takip edin

Bir bütçe oluşturup harcamaya başladığınızda, ne satın aldığınıza, ne zaman satın aldığınıza, ne kadar harcadığınıza ve hangi kategorilere girdiğine dair bir günlük tutmanız gerekir. Yani her satın alma işleminizde veya bir hizmet için ödeme yaptığınızda, bunu not edecek ve maliyeti kategorilerinizden birine atayacaksınız.

Kakeibo nasıl yapılır?

Haftalık düşünün: Harcamalarınızı yazmak işinize yaramıyorsa, haftada yarım saatinizi her şeyi not almaya ayırın. Her zaman fatura alın. Birçok Japon Kakeibo dergisi, tüm makbuzlarınızı saklamanız için plastik bir cüzdanla birlikte gelir. Makbuz istemek ve onu elinizde tutmak, harcamalarınızı takip etmenizi kolaylaştırabilir. Çevrimiçi bankacılık yoluyla takip edin. Alternatif olarak, harcamalarınızı görmek için çevrimiçi bankacılık ödeme geçmişinizi kullanabilirsiniz.

Nakit ödeme yapmaya alışın: Bazı kişilerin Kakeibo için kullandığı yöntemlerden biri, bazen 'nakit doldurma' veya 'zarf bütçeleme' olarak bilinen nakit bütçelemedir. Bu, bütçe kategorilerinize uygun olarak parayı farklı zarflara veya kaplara koymayı içerir. Bu yöntem, her kategorideki daha küçük harcamalara daha az dikkat etmeniz anlamına gelebilir ancak harcamalarınıza ilişkin üst düzey bir genel bakış sunar. Nakit bütçeleme hakkında daha fazla bilgiyi Beş bütçeleme yöntemi makalemizden okuyabilirsiniz.

Para günlüğü tutun: Bir bütçe oluşturup harcamaya başladığınızda, ne satın aldığınıza, ne zaman satın aldığınıza, ne kadar harcadığınıza ve hangi kategorilere girdiğine dair bir günlük tutmanız gerekir. Yani her satın alma işleminizde veya bir hizmet için ödeme yaptığınızda, bunu not edecek ve maliyeti kategorilerinizden birine atayacaksınız.

4. Gelecek ay nasıl gelişebilirim?

Harcamalarınızı takip edip kategorilere ayırdıysanız, ay sonunda paranızı nasıl harcadığınıza dair gerçekten net bir genel bakışa sahip olacaksınız. Artık para alışkanlıklarınızı iyileştirmenin küçük yollarını arayabilirsiniz. Bu adımda akılda tutulması gereken gerçekten önemli bir nokta, eleştirilecek noktalar aramamanız, sadece gözlem yapmanız ve küçük ayarlamalar bulmanızdır. Bu iyileştirmeleri ya para hedefinize ekleyin ya da bütçenizde ayarlamalar yapın ve gelecek ay nasıl gittiğini görün.

Örneğin bir kategorideki harcamanızın beklediğinizden daha yüksek olduğunu fark edebilirsiniz. Bu alanda neden düşündüğünüzden daha fazla harcama yaptığınızı düşünün. Bu, kategorinin sizin için bir öncelik olduğu ve daha fazla kaynak ayırmak isteyebileceğiniz bir alan olduğu anlamına mı geliyor? Ya da belki harcamalarınızın bir kısmının gerekli olmadığını düşünecek ve gelecek ay daha dikkatli harcamayı hedefleyeceksiniz.

Umarız siz de az miktarda para biriktirmiş olursunuz, ancak eğer başaramadıysanız, o zaman bunu neden başaramadığınızı düşünmeye değer. Bu ay parayı nasıl harcadığınızı düşünün ve tasarruflarınıza mı yoksa başka bir şeye mi öncelik verdiğinizi kendinize sorun. Bu sorunun bir yargısı yok ancak sizi hedeflerinizi ve bütçenizi yeniden değerlendirmeye sevk edebilir.

Kaynak: Katherine Young. "Kakeibo – the Japanese budgeting method explained" (2024) Şuradan alındı: https://restless.co.uk/money/everyday-finance/kakeibo-the-japanese-budgeting-method-explained/