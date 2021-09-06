Basur anal kanalda bulunan toplardamar yastıkçıklarının hastalığıdır. Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroid hastalığı, anal kanalın içinde bulunan hemoroidal yastıkçıkların şişerek makattan taşmasıyla oluşur. Bu yastıkçıklar herkeste vardır ancak ishal ve kabızlık yaşayan insanlarda uzun süreli ıkınmalar ve sık dışkılama ile zaman içinde genişleyerek şişmeye başlar. Şişen basur memeleri anal kanaldan dışarı doğru taşar ve hastaların fark edebileceği büyüklüklere ulaşır.

Basurun tedavi yöntemleri nelerdir?

Basur hastalığında zaman zaman akut ataklar kendini gösterebilir. Akut ataklarda hasta kısa süreli şiddetli ağrı ve şişlik hissedebilir. Atağın şiddeti geçtiğinde hasta hemoroidinin kendiliğinden geçtiğini düşünür. Ancak hemoroid kendiliğinden iyileşme göstermeyebilir. Bu dönemde hastalığınız ilerlemeden doktora görünmelisiniz. Doktor size en uygun tedaviyi uygulayacaktır. Erken teşhis konulduğunda medikal tedavi ile de hastalığınızı atlatabilirsiniz.

Basur tedavisi için doktorunuz sizden yaşam şeklinizi, beslenme düzeninizi değiştirmenizi isteyebilir. Bu da hemoroidin tedavi aşamalarından biridir. Bu değişimleri yaşamınıza uygulamazsanız hemoroid şikayetleriniz tekrar ortaya çıkar. Çünkü hemoroid giderek evresi ilerleyen bir hastalıktır.

Hemoroid ilerlememiş ise ödem çözücü, ağrı kesici kremler ve tabletler, doktor kontrolünde kullanılabilir. Eğer kronik kabızlık veya ishal gibi sorunlar varsa bağırsak sistemi düzenleyen besinler tüketilebilir. Hemoroid ilerledi ise cerrahi operasyonlar ya da operasyon dışı (lazer, bant ligasyonu, HAL (Hemoroidal Arter Ligasyonu), fotokoagülasyon, skleroterapi) müdahaleler gerekebilir.

Basur tedavi sonrası neye dikkat etmeliyiz?

Basur tedavi yöntemlerinden sonra dikkat edilmesi gerekilen hususlar vardır. Cerrahi müdahale sonrasında ağrı, kanama, enfeksiyon gibi belirtiler görülmesi doğaldır. Uzun süre ağrı olması normal karşılanabilir bunun için ağrı kesiciler önerilir. Lazer tedavi de cerrahi müdahaleye oranla daha az ağrı ve enfeksiyon görülme olasılığı vardır. Bunlar için kremler ve ağrı kesiciler yeterli olacaktır. Basur iyileştikten sonra yeniden oluşabilen bir hastalık olduğu için tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar;

1- Kabızlığa karşı bağırsak sistemini korumak,

2- Aşırı ve hızlı kilo alımına karşı önlem alıp fazla kiloları vermek,

3- Ağır kaldırmamak,

4- Uzun süre ıkınır ve oturur pozisyonda bulunmamak,

5- Günde en az 2 litre su içmek ve lifli gıdalarla beslenmek hemoroid ameliyatı sonrası dikkat edilmelidir.

Basur nasıl önlenir?

Basuru önlemenin ilk adımı yaşamınızı sağlıklı bir şekilde değiştirmeniz gerekir. Öncelikle sindirim sisteminize iyi bakmanız gerekir. Bunun için meyve, sebze, kuruyemiş ve baklagiller gibi lifli ve posalı gıdalar, hemoroidin önlenmesinde büyük rol oynar. Bol su içmeyi ihmal etmemek de önemlidir. Hemoroid rahatsızlığı olan kişiler genellikle az su ve sıvı tüketen kişilerdir. Su içmek kabızlığı önler ve bağırsakları hareketlendirir. Her gün düzenli olarak yürümek veya spor yapmak hemoroid riskini azaltmaya yardımcı olur.

Basuru önlemenin bir diğer yolu ise tuvalet ihtiyacınızı ertelemeden gidermeniz gerekir. Beklemek sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bununla birlikte tuvalette ve özellikle klozette uzun süre oturur şekilde durmak basur riskini arttırmaktadır. Basur olmamak için bu süreyi en aza indirmek oldukça önemlidir.