Başarılı insanların uyumadan önce yaptıkları 8 şey

Yarını önceki günden planlamak ve kendinizi psikolojik olarak ertesi güne hazırlamak her açıdan önemli. Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak için bu 8 öneriye kulak verebilirsiniz:

1- Yapılacaklar listesi oluşturun

İyi bir gece uykusu için zihni boşaltmak birçok başarılı insan için çok önemlidir. Başarılı insanların birçoğu yarın yapacaklarını yazmaya ayırdığı zamanı bugünden kullanarak rahat ederler. Yarının işlerini unutmamak ve planlı ilerleyebilmek için yatmadan önce yapılacaklar listenizi yapın. Ertesi gün sürekli bir tedirginlik yaşamamış olursunuz böylece. Kafanızdaki soru işaretlerini liste yaparak kaldırabilirsiniz.

2- Kişisel bakım rutininizi gerçekleştirin

Yatmadan önce zihninizin rahatlığı yanında cildinizi ve bedeninizi de rahatlatmak istiyor olabilirsiniz. Yorucu bir günün ardından keyifli bir banyo yapmak ve cilt bakım rutininize sadık kalmak sizi her zamankinden mutlu edip psikolojik olarak da ertesi güne hazırlar. Bu konuda birçok araştırma yatmaya hazırlandığınıza dair psikolojik bir sinyal gönderen bir hijyen ritüeli oluşturmanızı önerir. Bu rutin; dişlerinizi fırçalamayı, yüzünüzü yıkamayı, diş ipi kullanmayı, saçınızı taramayı da içerebilir.

3- Bugünün hislerini bir kenara bırakmak için günlük tutun

Eskiden birçoğumuz günlük tutardık. Eğer bu alışkanlığınızı bıraktıysanız yeniden edinmenizde fayda var. Günlük tutarken o gün başardığınız üç şeyi yazın. Üstelik bu başarıların büyük olmasına da gerek yok. Böylece bir önceki gündeki kendinize saygı duyabilir ve olumsuz da olsa yaşadıklarınızı zihnen bir kenara bırakabilirsiniz.

4- Elektronik aletleri en az 30 dakika önce bırakın

Telefonunuzdan saçılan mavi ışık, beyninize sirkadiyen ritminizi düzenleyen ve vücudunuza ne zaman uyanma ve ne zaman uyuma zamanı geldiğini söyleyen temel bir hormon olan melatonin üretmeyi bırakmasını söyleyen güneşin parlaklığını adeta taklit eder. Bu sadece kötü bir uyku uyumanıza değil, aynı zamanda görme problemlerine ve depresyona da yol açabilir. Son e-postanızı okuduğunuz an ile yattığınız saat arasında kendinize en az yarım saatlik bir tampon süre tanıyın.

5- Günün başarıları ve başarısızlıkları üzerine derinlemesine düşünün

Başarılı insanlar hiçbir başarısızlık dolayı hedeflerinden vazgeçmezler. Bunun yerine, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirirler. Olumluya odaklanırlar ve kaçırılan hedefleri gelecekte başarı için bir basamak olarak kullanırlar.

6- Şükredin

Yatmadan önce bugüne kadar yaşadıklarınız ve şu anda olduğunuz durum için şükredin. Böylece yarına hazırlanırken yaşadığınız pişmanlıklar ve olumsuz durumlar hakkında kendinizi biraz daha rahatlatmış olursunuz ve güne hazır başlayıp düşüncelerinize takılmadan gününüzü tamamlarsınız.

7- Güzel bir kitap okuyun

Uzmanlar, başarılı insanların uyumadan önce yaptıkları son şeyin kitap okumak olduğu konusunda hemfikirler. Yatmadan hemen önce kitap okumak için zaman ayırın ve bunu "pazarlık edilemez bir kalem" olarak belirleyin. Bu okumalar, yalnızca iş amaçlı okumalar veya ilham verici okumalar için ayrılmış bir zaman olmasın. Birçok başarılı insan, hayatlarında daha fazla yaratıcılığı ve tutkuyu körüklemeye yardımcı olduğuna inanarak, çeşitli kaynaklardan ve kitap türlerinden faydalanıyor.

8- Hayalinizdeki hayatı ve hedeflerinizi düşünün

Başarılı insanların yatmadan önce yaptıkları son şey, hayallerindeki hayat hakkında hayal kurmak olabilir. Ayrıca onlara yardım eden, onları seven veya onlara ilham veren kişileri de düşünürler. Bakarsınız, üzerinde çalıştığınız projeye dair çözüm fikri birden aklınıza geliverir.