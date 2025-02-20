Balkon ve terastaki bitkiler kar yağışından nasıl korunmalı?

Eğer taşınabilir saksılarda yetişen hassas bitkileriniz varsa, onları kapalı bir alana (örneğin, kapalı balkon veya iç mekân) alarak koruyabilirsiniz. Ancak bu mümkün değilse aşağıdaki öneriler işinize yarayabilir:

Bitkileri donmaya karşı örtüyle koruyun

- Jüt bezi, don örtüsü veya eski battaniyeler kullanarak bitkileri sarabilirsiniz.

- Büyük saksılar için strafor veya hava kabarcıklı naylon (balonlu naylon) kullanarak kökleri soğuktan koruyabilirsiniz.

Saksıları ve toprağı yalıtın

- Büyük saksıları strafor veya ahşap kutulara yerleştirin.

- Saksıların altına tahta veya strafor koyarak soğuk yüzeyle temasını kesin.

- Toprağın üzerine kurumuş yaprak, saman veya odun talaşı ekleyerek kökleri sıcak tutabilirsiniz.

Rüzgâra ve yoğun kar yağışına karşı önlem alın

- Bitkileri duvar kenarına veya korunaklı bir köşeye taşıyın.

- Fazla kar birikmesini önlemek için bitkileri eğimli bir tente veya naylonla örtün.

- Kar yağdıktan sonra, bitkilerin üzerinde biriken karı hafifçe silkeleyerek ağırlığın dalları kırmasını önleyin.

Sulamayı azaltın ama tamamen kesmeyin

Soğuk havalarda toprak kuruduğunda bitkilere az miktarda sulama yapabilirsiniz. Ancak don tehlikesi olan günlerde akşam yerine sabah sulamak daha güvenlidir.

Kışa dayanıklı bitkiler tercih edin

Balkon veya terasınızı kışa hazırlarken çam, ardıç, lavanta, kekik, kış menekşesi gibi soğuğa dayanıklı bitkiler yetiştirmeyi düşünebilirsiniz.