Rüzgara dair dünyadan 12 atasözü
Güncel

Rüzgâra dair bilgelik taşıyan 12 atasözü

Farklı kültürlerden rüzgâr üzerine söylenmiş bilgece sözleri derledik.

Rüzgâra dair bilgelik taşıyan 12 atasözü
Giriş: 28 Aralık 2024, Cumartesi 12:00
Güncelleme: 10 Mart 2025, Pazartesi 14:10
1

"Nasıl ki tarlada rüzgârı tutamazsın, ağzından çıkan sözü de geri alamazsın."

Rus atasözü

2

"Denizde de mahkemede de aynıdır: Her şeye karar veren, orada esen rüzgardır."

Çin atasözü

3

"Kırık bir gemi ile tüm rüzgârlar tersine döner."

İtalyan atasözü

4

"Geçmişe pişman olmak, rüzgârın peşinden koşmaktır."

Rus atasözü

5

"Rüzgâr eken fırtına biçer."

Türk atasözü  

6

"Yelkenleri, rüzgârın geldiği yöne gereriz."

Fransız atasözü

7

"Rüzgârın geldiği kapıyı kapatır ki rahat et."

Fas atasözü

8

"Öğle rüzgârı yaşlıyı ısıtır."

Rus atasözü

9

"Rüzgâr, yüksek ağaca kızar."

Gabon atasözü

10

"Rüzgârlar ulusa bile dağlar hareketsiz kalır."

Japon atasözü

11

"En kuvvetli rüzgâr bile leoparın beneklerini sökemez."

Afrika atasözü

12

"Sabah yağmur ve çamur, akşam rüzgâr ve toz, dün soğuk, yarın sıcak. İşte yolculuk ediyor gibiyiz, üstelik evden çıkmadan."

Çin atasözü

