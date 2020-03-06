Balkabaklı puding nasıl yapılır?

Le Pain Quotidien Executive Chef Mesut Cantürk'ten balkabaklı puding tarifi...

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Balkabaklı puding

Balkabaklı puding için malzemeler:

  • 1 kg balkabağı
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 4 adet ceviz (kabuksuz)
  • 1 kaşık tahin

 

Balkabaklı puding kremasının malzemeleri:

  • 2 su bardağı süt
  • 6 yumurta sarısı
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1/3 su bardağı mısır nişastası, elenmiş
  • 1.5 çay kaşık vanilya 
  • 3.5 çorba kaşığı tereyağı

 

Balkabaklı puding hazırlanışı:

Soyulmuş balkabağına şeker ilave edilerek 1 gün dinlendirelim. Sonrasında balkabağını ocağa alarak kısık ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Piştikten sonra blenderda çekilerek püre haline getirelim.

 

Balkabaklı puding kremasının hazırlanışı:

Orta boy başka bir tencerede (ateşin üzerinde değil) yumurta sarılarını, şekeri ve mısır nişastasını çırpın. Hızlıca çırpmaya devam ederken azar azar kaynar sütün 1/4 su bardaklık kısmını ekleyin (bir defada eklemeyin ve çırpmayı bırakmayın yoksa yumurta sarıları sütün ısısından pişip topak topak olacaktır). Yine çırpmaya devam ederek sütün geri kalanını ekleyin. Orta boy ateşin üzerine alarak hiç durmadan ve güçlü bir şekilde kaynama noktasına gelene kadar çırpmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha çırpıp ateşten alın. Vanilya özütünü ekleyin ve tekrar karışana kadar çırpın. 5 dakika bekletip ılınmasını sağlayın. Ardından tereyağı parçalarını yavaş yavaş ekleyip tamamı eriyene kadar çırpmaya devam edin. Puding bardağımızın en altına kabak tatlısı püresi onun üstüne krema tekrardan kremanın üstüne de kabak tatlısı püresi eklenir. Ve kat kat güzel bir görüntü elde edilir. Tatlının en üstüne tahin, ceviz ya da fındık kırığı konularak servis edilir.

 

Afiyet olsun…

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