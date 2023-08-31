Balık dolunayının burçlara etkileri

Esenlikler. 31 Ağustos saat 4:35’de Balık burcunun 7 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaylar açığa çıkma, farkındalık, değerlendirmer ve sonuçların alındığı zamanlardır. Bu dönemde bu sonuçlar ve değerlendirmeler, etkileri Balık burcu hatta Balık-Başak aksı karakteristiğinde yaşayacağız anlamına geliyor. Balık burcu hassasiyet, fedakarlık, iyileşme, duygusal konular, mistik, kapalı konular ile alakalıdır. Bu dönemde haritamızda Balık hangi evimize düşüyorsa bazı bitişler, sonlanmalar, psikolojik ve duygusal olarak yorabilecek bazı hassasiyetler olabilir.

An derecesi haritanın 8. Evinde ve Satürn ile yakın bir kavuşumda. Bu da bu dönemin krizli, korkulu, muhtemelen biraz borçlu geçebileceğini söylüyor. Alacak verecek konuları, ortaklaşa gelirler, miras gibi konular oldukça gündemde. Ayrıca bu konularla ilgili de birtakım engeller, zorluklar yaşamamız olasılığı yüksek.

An haritasının yükseleni Aslan. Ve tam yükselen derecesinde bir Venüs var. Bu da kendimizi ifade, öne çıkma, liderlik etme konularının da vurgulandığını gösteriyor ki bunu tatlı dilli, çekici bir şekilde yapabileceğiz. Ayrıca Venüs vurgulandığı için ortaklıklar, arabulma, ikili ilişkiler de yine dönemin vurgulu konuları arasında.

An haritasının yükselen burcu ayrıca ALDEBARAN sabit yıldızı ile paralel açı yapıyor. Paralel açılar da sabit yıldızlar işin içine girdiğinde kavuşum açısı gibi değerlendirilir ve oldukça önemlidir. ALDEBARAN da kraliyet yıldızlarından biridir ve dönemin atmosferine oldukça şanslı ve pozitif bir hava katar. Ne kadar krizli ve engelleyici de olsa başarı vaadeden bir dönem diyebilirim. Fakat ALDEBARAN’ın getirmek istediği başarı için kaçınmamız gereken bir konu var. O da yalan ve hile. ALDEBARAN yalan ve hileye kaçılmadığında gelecek başarıyı anlatır ve kraliyet yıldızlarının karanlık taraflarını kullandığımız takdirde cezalandırıcı doğaları vardır. O yüzden bu dönemde hilesiz ve yalansız olursak, krize girme cesaretimiz ve disiplinimiz olursa gerçekten elimizi attığımız konularda başarı vaadeden bir dönem.

Balık dolunayının yükselen burçlar üzerinden etkileri

Yükselen Koç

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. İnziva demek gerçeklerden kaçmak anlamına gelmez, bu dönemde kaçışlara ve bağımlılık yaratabilecek konulara daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.

Yükselen Boğa

Sizin için oldukça sosyal, arkadaşlarınızla, içinde bulunduğunuz gruplarla daha fazla bir araya geldiğiniz, hasret giderdiğiniz, duygusal destek aldığınız bir dönem. Ayrıca dargınlıkların giderilmesi açısından da oldukça güzel etkilere sahip. Yanlış anlama, anlaşılma ve alınganlık gibi durumlar yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İdealleriniz ve beklentileriniz yüksek. Ayakları yere basan planlar, dikkatli adımlar ve gerçeklerin farkında olduğunuz sürece bu dolunay kariyeriniz için tahmin ettiğinizden daha büyük etkiler yaratabileceği bir dönem oluşturuyor.

Yükselen Yengeç

Eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık gibi alanlarda yeni başlangıçlara işaret eden bu dolunay birtakım karmaşa ve belirsizliklere de yol açabilir. Attığınız yeni adımlar birtakım fedakarlıklar sonucu gelebilir. Bu dönemde attığınız yeni adımların veya hayatınıza yeni giren konuların sonuçları tahmin ettiğinizden daha büyük olacak.

Yükselen Aslan

Eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler, alacak verecek konuları, yatırımlar, borçlar, krediler veya sigortalar gibi konularda etkileri tahmininizden daha büyük olabilecek yeni başlangıçlar zamanı fakat dikkat edilmesi gerekenler içerisinde yanılgı potansiyelini barındıran bir dolunay. Adımlar dikkatli ve sorgulanarak atılmalı.

Yükselen Başak

Dolunay evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanında gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerinizde birtakım yenilikler yaşayabilirsiniz keza bu dolunay oldukça romantik etkiler taşıyor. Yeni bir ilişki, yeni bir teklif, romantik ve yaratıcı jestlerle ilişkinizin yeni bir boyuta geçmesi sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

İşlerinizle ilgili yeni gündemler, yeni başlangıçlar olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Bu konularla ilgili rutinlere belli bir adanmışlık ve teslimiyet duygusuyla yaptığınız yeni başlangıçlar beklediğinizden daha büyük sonuçlara yol açabilir.

Yükselen Akrep

Aşk, flörtler, hobileriniz ve sahneye çıkıp yaratıcılığınız alanlar oldukça aktif. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşan yükselen Akrepler için muhteşem bir dönem. Yeni romantik bir ilişki başlangıcına da oldukça açık bir dolunay. Çocuklu Akrepler için çocuğunuzla ilgili konularda yeni bir dönem başlıyor. Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarının artabileceği, aranızdaki bağın daha da kuvvetleneceği bir dönem.

Yükselen Yay

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konular ve ebeveynlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayacağınız bir dolunay. Gayrimenkul yatırımları için uzun vadede verim alacağınız bir dönem olabilir. Ebeveynlerinizle bağınızın güçleneceği, küslükleri ve kırgınlıkları temizleyebileceğiniz fakat bir o kadar da yanlış anlaşılma ve alınganlıklara açık bir dönem.

Yükselen Oğlak

Yeni bir eğitim, kurs başlangıcı yapabilir, sertifika alabilir, tahmin ettiğinizden daha önemli sonuçlara varabilecek iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ayrıca yazı yazan yükselen Oğlaklar için oldukça yaratıcı bir dönem. Şehir içi yolculukların ve iletişim trafiğinin yoğunlaştığı, akrabalarla kardeşlerle daha sık görüştüğünüz ve duygusal bağ güçlendirdiğiniz bir dönem içerisindesiniz.

Yükselen Kova

Yeni finans kaynakları, yatırımlar yapabilir, yeni eşyalar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Bu dönemin biraz aldanmaya ve gözden kaçan hesaplara açık bir dönem olduğu konusunda uyarımı yaptıktan sonra bu yatırımların eğer dikkatli hesaplanırsa oldukça uzun vadede getirisi olan bir durumda olacağını söyleyebilirim.

Yükselen Balık

Yükselen Balıkları oldukça önemli bir dolunay bekliyor. Dolunay’ın genel etkileri ile ilgili yazılanların tümü hayatınıza güçlü etkiler olarak girecek. Bu dönemde kendinizi daha iyi ifade eden, hayatınızın geneliyle ilgili, duygusal motivasyonları olan yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İkili ilişkiler için de oldukça güzel bir dönem. Kendinizi güzelleştirmek adına atacağınız adımların olumlu sonuçları olacak. Ayrıca hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileştirici bir dönemdesiniz.