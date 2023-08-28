Balık burcunda dolunay: Empati ve bağ kurmak

31 Ağustos 04:36 saatinde balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Ay dünyaya çok yakın olacağı için "Süper-Ay" olarak kabul edilir. 1 ay içinde olulan ikinci dolunay olduğu için de "Mavi Ay" ismini alır. Gizli ve örtülü şeyler gün yüzüne çıkabilir, belirsizlik içindeki meseleler aydınlanabilir.

Balık dolunayı yoğun ve duygusal bir evdedir. Geçmişe dair yanılsamalar, hüsnükuruntular, kendinizi aldatılmış hissettiğiniz konular ve durumlar bu aşamada zihninizi meşgul edebilir, bir "hayalkırıklığılını" anımsatabilirler. Çevremizdeki her duygu ve düşüncenin de enerjisini sünger gibi emmeye eğilim gösteririz. Uyumak zor olabilir. Her şey "aşırı" hissettirebilir.

Merkür 23 Ağustos günü başak burcunda geri gitmeye başladı. Venüs retrosu 4 Eylül'de sonlanacak. 29 Ağustos günü Uranüs geri gitmeye başlıyor. Dolunay tam bu ileri/geri enerjiler arasında bir doruk noktasına işaret ediyor. Balık zodyak çemberinin son burcu olduğu için ve dolunay evresi sembolik bir hasadı simgelediğinden, artık bir kapanışın eşiğindeyiz.

Mantık duvarının ve meşguliyetlerinin ardına sığınıp, duygularını görmezden gelenler için balık dolunayı, kalbini açma, gözyaşlarını serbest bırakma zamanıdır. Unuttuğunuz duygu şefkattir ve şimdi bunu tekrar hatırlamanız gerekiyor.

Kalbinizin tarafında kalın ve duygularınızın gücünü hissedin. Empati ve bağlantı kurun. Eğer son iki haftadır -yani Aslan yeniayından itibaren kendi kendi öz sevginiz üzerinde çalıştıysanız ve ilişkilerinizde doğru sınırlar çizebildiyseniz, balık dolunayı bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu görmenizi sağlayacaktır. Ancak sınırsızca ve düşüncesizce kendinizi birine adadıysanız, artık sınır bilincinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmeniz gerekiyor.

Kibirli ve bencil olmak, duyarsızlık bu evredeki tuzaklardır. Yaşantınızla başkalarına ilham vermek isteyebilirsiniz, fakat tek yok ve tek haklı olan siz değilsiniz.

Şu anda çeşitli duygularla dolup taşmanız, boğulmuş ya da bunalmış hissetmeniz normal. Bu duyguları hissetmek için kendi kendinize izin verin. Bırakın duygularınız su gibi aksın, varmaları gereken kaynağa ulaşsınlar.

Rahatsız edici de olsa, korksanız bile, şu anda görmeniz gerekenleri görüyor, hissetmeniz gerekenleri hissediyorsunuz. İzin verin duygularınız bulutlar gibi geçsin gitsin. Şimdi değilse bile yakında, yine içinizde bir yerlerde uyumu hissedeceksiniz.

Kendinize ve başkalarına karşı merhametli olun. Her dolunay aşmasında yargılamaya yatkın olur, fakat başkalarının bizimle ilgili yargılarıyla başetmekte zorlanabiliriz. Gerçekle yüzleşin. Ama aşınmadan, aşındırmadan. Yargıları içinizde barındırmadan.

Yaz dönemi bitiyor, hasat zamanı geldi. Artık geçen ayların kapanışını yapmaya ve geleceğiniz için yeni temeller atmaya, daha yüksek bir zeminde köklenmeye hazırsınız.

Belki de hiç hazırlık yapmadınız. Sınırlar çizmediniz ve tüm bunlar için başkalarını suçlamak daha kolaydı. Kendiniz için verimli ve yargılardan arınmış bir zemin aramaya devam edin. Asla geç değil.

Eğer yas tutuyorsan, bu sevebildiğinin kanıtıdır. Çok sevebilen kalplerin kederi de derindir. Keder aşka yapışıktır. Elini yakana kadar elinde tuttuğun bir mumla, her gün yeniden yırtılan bir yara bandıyla yaşamaktır yas. Aşılmazdır, çünkü kaybedilen her şey senin bir parçandır. Sonra aşk da keder de başla biçimlerde karşına gelirler. Kasım'da açan çiçekler gibi.

Yas tutuyorsanız, kalbinizi yeniden açmaya hazırlanıyorsunuz.

Aldandığınız, aldatıldığınız, yitirdiğiniz kişi ve zamanların hayalkırıklığılını hatırlarken, şefkati de hatırlayın. Dünyayı ve dünyanızı tamamen değiştirme gücü olan, o küçük şefkat anlarını.

Cesaret ve umutla...