Mavi Ay ile ilgili merak edilenler

Mavi Ay ne zaman görülecek?

Mavi Ay’ı gözlemlemek ve görüntülemek isteyenler heyecanla araştırma yapıyor. Önce Mavi Ay ne zaman görülecek? Sorusu gündeme gelirken, tarihler 30 Ağustos sabahını gösteriyor. Alarmınızı kurun, ayın konumunu tespit edin ve gözleme başlayın! Ancak Mavi Dolunay gözlemi yapmak isteyenleri şimdiden uyarmakta fayda var. Sizi şimdiden hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz ancak 30 Ağustos sabahı Dolunay’ı mavi görmeme ihtimaliniz bulunuyor.

Yüzyıllar boyunca, insanların tuhaf davranışlarından Dolunay sorumlu tutuldu. Peki öyle gerçekte öyle mi? Dolunay insan davranışlarını etkiler mi? Devamı: Dolunay insan davranışlarını etkiler mi?

Mavi Ay nedir?

Gök olayları takvimine göre yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen 'Mavi Ay' ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Her ay bir tane olmak üzere yıl içerisinde toplamda 12 Dolunay meydana gelirken, Dolunay'ın gerçekleştiği zamanın kesinliği nedeniyle, fazladan bir dolunay daha gerçekleşir.

Dolayısıyla zaman zaman bir ayda iki olmak üzere toplam 13 dolunay gerçekleşebiliyor. Böylelikle her ay bir kez yaşadığımız dolunayın, bir ay içinde ikinci kez yaşanmasına 'Mavi Ay' deniyor. Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak bu doğa olayı yılın en parlak ayı olacak. Normalde süper Ay'lar ortalama bir Dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte değildir. Adını, İngilizce’de eski bir terim olan ve “ihanet eden” anlamına gelen “belewe” kelimesinin zaman içerisinde “blue” yani mavi kelimesine dönüşmesinden almaktadır. İnsanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. Dolunay'ın takvime “ihanet” ettiği göndermelerinden alır. Ay’ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur.

Mavi Ay Türkiye'de hangi saat aralığında görülecek?

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler. Bir sonraki mavi ay Ağustos 2024'da görülecek.