Bal kabaklı çikolatalı kurabiye

Tarif defterimden;

Bal kabağına çok yakışan baharatlar ve çikolata & ceviz ilavesiyle dışı kıyır kıyır içi yumuşacık olan leziz kurabiyeleri deneyin derim.

Servis: 25 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 bardak un

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı muskat

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

3/4 bardak toz şeker

1/4 bardak zeytinyağı veya ayçiçek yağı

1/2 bardak bal kabağı püresi, yapılışı tarif sonunda

1/4 bardak ceviz içi, dövülmüş

1/4 bardak damla çikolata

Yapılışı:

*Un, zencefil, tarçın, zerdeçal, muskat, tuz, karbonat ve kabartma tozunu harmanlayıp elekten geçirerek hazırda bekletin.

*Yumurta, toz şeker, yağ ve bal kabağı püresini geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile karıştırın. Unlu karışımı yavaş yavaş eklerken bir yandan karıştırmaya devam edin (ele yapışan yumuşak kıvamlı hamur elde ediyoruz). Ceviz içi ve damla çikolatayı da ekleyip karıştırın.

*Hamuru sıkma torbasına alarak fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak ceviz boyutunda sıkın. 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızana kadar 12 - 15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.

Bal kabağı püresi için;

1 kg bal kabağı, kabuğu soyulmuş net ölçü

*Bal kabaklarını iri dilimlere ayırarak derin bir fırın kabına alın. Üzerini fırın kâğıdı ve folyo ile kaplayarak 200 derecede ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra blenderden geçirin.

*Kullanacağınız kadarını ayırıp kalanını buzdolabı poşetlerinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...