Bal kabaklı çikolatalı kurabiye

Hazır mevsimiyken... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden bal kabaklı çikolatalı kurabiye tarifi...

Bal kabaklı çikolatalı kurabiye
Yaşam
16 Ekim 2020 Cuma

Tarif defterimden;

Bal kabağına çok yakışan baharatlar ve çikolata & ceviz ilavesiyle dışı kıyır kıyır içi yumuşacık olan leziz kurabiyeleri deneyin derim.


Servis: 25 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 2 bardak un

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal

  • 1/2 çay kaşığı muskat

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 3/4 bardak toz şeker

  • 1/4 bardak zeytinyağı veya ayçiçek yağı

  • 1/2 bardak bal kabağı püresi, yapılışı tarif sonunda

  • 1/4 bardak ceviz içi, dövülmüş

  • 1/4 bardak damla çikolata




Yapılışı:

*Un, zencefil, tarçın, zerdeçal, muskat, tuz, karbonat ve kabartma tozunu harmanlayıp elekten geçirerek hazırda bekletin.

*Yumurta, toz şeker, yağ ve bal kabağı püresini geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile karıştırın. Unlu karışımı yavaş yavaş eklerken bir yandan karıştırmaya devam edin (ele yapışan yumuşak kıvamlı hamur elde ediyoruz). Ceviz içi ve damla çikolatayı da ekleyip karıştırın.

*Hamuru sıkma torbasına alarak fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak ceviz boyutunda sıkın. 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızana kadar 12 - 15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.


Bal kabağı püresi için;

1 kg bal kabağı, kabuğu soyulmuş net ölçü

*Bal kabaklarını iri dilimlere ayırarak derin bir fırın kabına alın. Üzerini fırın kâğıdı ve folyo ile kaplayarak 200 derecede ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra blenderden geçirin.

*Kullanacağınız kadarını ayırıp kalanını buzdolabı poşetlerinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz.


Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.