Bağırsakta yaşayan virüsler de stres seviyemizi etkiliyor

Virüsler genellikle sağlığımız için zararlı olarak kabul edilir, ancak yeni yapılan bir araştırma, bağırsakta yaşayan bir virüs türünün stresi düzenlemede kritik bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Bağırsak ve beyin etkileşimi

Bu yeni bulgu, bağırsak ve beyin arasındaki etkileşimlerin düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğine dair mevcut bilgileri genişletiyor. Araştırmacılar uzun süredir, bu iki organ arasında derin bir bağlantı olduğunu ve bu bağlantının sağlığımız üzerinde önemli etkileri olabileceğini biliyordu. Bu keşif ile bağırsaklarda yaşayan ve genellikle yalnızca hastalıkla ilişkilendirilen virüslerin aslında stres gibi durumları yönetmede olumlu roller oynayabileceği anlaşılıyor. Peki, bağırsaklar ruh halimizi nasıl etkiler? Detaylar bu içerikte...

Daha önce yapılan çalışmalar, stresin bağırsaklarımızdaki mikropların -özellikle bakterilerin- bileşimini nasıl değiştirebileceğini göstermişti. Ancak bu çalışmalar, genellikle bakterilere odaklanırken, "virom" olarak adlandırılan ve bağırsaklarımızdaki virüsleri içeren daha geniş mikrobiyal topluluğu göz ardı etti.

Bağırsaklarımızdaki virüslerin, bakterilerle nasıl etkileşime girdiği ve bu etkileşimin, stres gibi durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi etkileyebileceği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunsa da, bu yeni araştırma alanı bağırsak-beyin ekseni üzerindeki çalışmaları genişleterek, stresle ilişkili sağlık sorunlarına karşı mücadelede viromun potansiyel olarak nasıl hedef alınabileceğini ortaya koyuyor.

Bağırsakta yaşayan virüsler faydalı olabilir mi?

İrlanda APC Mikrobiyom’dan Dr. Nathaniel Ritz, "Viromun bakterilerle nasıl etkileşime girdiği ve bunların stresle ilişkili sağlık ve hastalık durumunu nasıl etkilediği büyük ölçüde keşfedilmemişti. Araştırmamız, stresin etkilerini tedavi etmek ve azaltmak için viromu hedef almanın potansiyelini ortaya çıkarıyor" diyerek açıklıyor. Bağırsaktaki bakteriler ile yaşlanma ilişkisi ise bu içerikte...

Dr. Ritz ve ekibi, bakterileri enfekte edip onlarla birlikte çoğalan ve bakteriyofajlar olarak bilinen özel bir virüs türüne odaklandı. Bu çalışmada, fareler yalnız kalmak veya aşırı kalabalık ortamlarda bulunmak gibi stresli durumlara maruz bırakıldı. Araştırmacılar bu stresli ortamların, farelerin bağırsaklarındaki virüs ve bakteri dengesini nasıl değiştirdiğini inceledi ve stresin, bu mikroorganizmaların yapılarında belirgin değişikliklere sebep olduğunu gördü.

Araştırmacılar daha sonra, stres altında olmayan sağlıklı hayvanların dışkılarından virüsler topladı. Bu toplanan virüsler, sosyal stres yaşamış farelere geri nakledildi. Nature Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre bu işlem, farelerin stres hormonu seviyelerinde düşüşe ve depresyon ile anksiyete benzeri davranışların azalmasına neden oldu.

Bu bulgular, insanlarda stresle ilişkili durumların tedavisinde virüs naklinin faydalı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterse de, bağırsak virüslerinin stresle nasıl başa çıktığımızda önemli bir rol oynayabileceği ve bunları yönlendirerek tedavi edici etkiler elde edilebileceğine dair ilk kanıtları sunuyor.

Kaynak: Linda Geddes "Viruses living in human gut could help regulate stress, study suggests" (2024) Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/science/2024/feb/05/viruses-living-human-gut-help-regulate-stress-study