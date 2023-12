Bağırsak sağlığını desteklemek için ne yapmalı?

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın ve vücut işleyişimizin temel taşlarından biri. Sindirim sistemimizin merkezi olan bağırsaklar, besinlerin emilimi, atıkların atılması ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Sağlıklı bir bağırsak florası, vücudun dengesini koruyarak birçok kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bağırsak sağlığı ruh halimizi ve hatta zihinsel işlevlerimizi bile etkileyebilir.

Bağırsaklarımız, trilyonlarca mikroorganizmanın yaşadığı karmaşık bir ekosistemdir. Bu mikrobiyota, vücudun enerji elde etme kapasitesini, toksinleri atma yeteneğini ve hatta hormonları düzenleyerek genel sağlık ve esenlik hissini etkiler.

Sağlıklı bir bağırsak florası, yararlı bakterilerin zararlı bakteriler üzerindeki hakimiyeti ile karakterize edilir. Diyet, yaşam tarzı ve hatta stres seviyeleri gibi faktörler, bu dengeyi korumak için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, günlük rutinlerimizi bağırsak sağlığımızı destekleyecek şekilde düzenlemek, uzun vadede sağlığımız için büyük faydalar sağlayabilir.

Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, kendi bağırsak sağlığını desteklemek için her sabah uyguladığı dört adımı paylaşıyor:

1. Su içmek

Güne iki büyük bardak su içerek başlamak, Bulsiewicz için bağırsak sağlığını desteklemenin ilk adımı. Dr. Bulsiewicz, "Kahveyi bırakmadım, sadece önce su içmeyi tercih ediyorum," diyor. Bu, vücudun doğru şekilde çalışmaya başlaması için gerekli bir adım. Özellikle beyin, bağırsak ve böbrekler su tüketimiyle daha iyi işlev görüyor.

Yeterli su tüketimi, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. Su, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve besinlerin bağırsaklar boyunca hareketini kolaylaştırır, sindirimi destekleyen ve bağırsak hareketlerini düzenleyen mukusun üretimini teşvik eder. Yetersiz su tüketimi ise kabızlığa ve bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabilir, bu da sindirim sürecini zorlaştırır ve bağırsak sağlığını olumsuz etkiler.

Su aynı zamanda vücuttaki toksinleri atılmasına yardımcı olur. Bağırsaklardan geçen atıklar, yeterli su sayesinde daha kolay bir şekilde dışarı atılabilir. Bu, zararlı maddelerin vücutta birikmesini önler ve bağırsak sağlığını korur. Ek olarak, suyun alkali yapısı, bağırsakların pH dengesini korumaya yardımcı olur, bu da sağlıklı bir bağırsak florası için elzemdir.

Dolayısıyla Dr. Bulsiewicz'in su içme alışkanlığı, sadece günlük hidrasyon ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bağırsak sağlığını koruyucu bir rol oynar. Bu basit adım, sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına ve vücudun genel olarak daha iyi işlemesine katkıda bulunur.

2. Kahvenin içine şifalı baharatlar eklemek

Dr. Bulsiewicz, su içtikten sonra güne kahveyle devam ediyor - hem de baharatlarla zenginleştirilmiş kahveyle!

Dr. Bulsiewicz, "Kahve, sağlık için faydalı bir araç olabilir, bu yüzden genellikle ruh halime bağlı olarak kahveme eklemeler yapıyorum" diyor ancak, kahvenin krema veya şekerli tatlandırıcılarla doldurulmasının bağırsak sağlığına zarar verebileceğini de hatırlatıyor. Bunun yerine, doğal baharatlar veya adaptojenler eklemek çok daha sağlıklı:

Ashwagandha ve maca kökü: Bu iki adaptojen, vücudu strese karşı daha dirençli hale getirebilir ve yorgunluk, bitkinlik için de çok etkilidir. Kahvenizin içine biraz ashwaganda veya maca kökü karıştırmak, sabah kahvenizi gerçek bir enerji deposuna dönüştürebilir.

Balkabağı baharat karışımı: Balkabağı baharatı (pumpkin spice) karışımı, aslında bizim kültürümüzde de aşina olduğumuz bir karışım. Tarçın, muskat, karanfil, zencefil ve yenibahar içeren öğütülmüş bir baharat karışımı, kahvenizi çok daha sağlıklı bir hale getirebilir.

Zencefil, zerdeçal ve tarçın: Zencefil ve zerdeçal, anti-inflamatuar özelliklere sahip olup bağırsak sağlığını destekler. Tarçın da kan şekeri seviyelerini stabilize etme gibi birçok sağlık faydasına sahiptir. "Bazen baharatların yoğunluğunu kesmek için biraz organik soya sütü ya da hindistan cevizi sütü eklerim," diye ekliyor Dr. Bulsiewicz.

3. Kahvaltı yapmak... ama bazen!

Gastroenterolog Will Bulsiewicz, "Vücudumuzu dinlendirirken bağırsaklarımızı da dinlendirmek gerekir" diyor ve bu nedenle haftanın birkaç günü aralıklı oruç uyguladığını ifade ediyor: "16:8 orucuna katı kurallar koymak zorunda değiliz; kendinizi iyi hissettiğiniz günlerde yapabilirsiniz," diye belirtiyor. Bulsiewicz için, iş haftasının yoğun sabahları kahvaltı yapmaya vakit bulamamak normal, bu yüzden öğle yemeğini gün ortasına saklıyor. Ancak hafta sonları kendine genellikle bir smoothie kasesi hazırlıyor.

Dr. Bulsiewicz'in tercih ettiği smoothie tarifi: yaban mersini, muz, brokoli filizi, omega-3 içeren yemiş ve tohumlar (öğütülmüş keten tohumu, kenevir tohumu, chia tohumu ve ceviz), organik soya sütü içeriyor.

Bu sabah rutini, Bulsiewicz'in hafta içi ve hafta sonu arasındaki dengeyi nasıl koruduğunu ve bağırsak sağlığını nasıl desteklediğini gösteriyor. Ayrıca, besleyici içeriklerle dolu bu smoothie tarifi, günün erken saatlerinde vücudu enerjik ve sağlıklı tutmak için harika bir seçenek.

4. Soğuk suya girmek

Gastroenterolog Will Bulsiewicz, sabah rutininde dikkat çeken bir adım daha ekliyor: soğuk duş almak. Dr. Bulsiewicz, soğuk suya atlamak yerine, sabahları kısa süreliğine soğuk duş almanın da beyni uyararak vücudu uyanık ve dikkatli hale getirdiğini anlatıyor.

Soğuk duşun faydaları üzerine yapılan araştırmalar, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hatta stres seviyesini düşürdüğünü gösteriyor. "Vücudumuzun sıcaklık değişikliklerine nasıl tepki verdiğini keşfetmek ilgi çekici," diyor Bulsiewicz. "Sıcaklık, ister sıcak ister soğuk olsun, vücudumuzun işleyişini etkileme konusunda önemli bir rol oynayabilir."

Bulsiewicz, soğuk duşun sadece bedeni değil, zihni de canlandırdığını ve gün boyunca daha enerjik hissettirdiğini ekliyor. Özellikle sabahları kendinizi yorgun ve uykulu hissediyorsanız, soğuk duş almak güne başlamak için etkili bir yöntem olabilir.

Bulsiewicz'in bu dört adımlık sabah rutini, hem bağırsak sağlığını desteklemeye hem de gün boyu enerjik ve uyanık kalmaya yönelik basit ve etkili yöntemler sunuyor. Bu rutin, vücudunuzun ve zihninizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilebilir ve günlük hayatınıza kolayca entegre edilebilir.

Kaynak: Abby Moore. "4 Things This Gastroenterologist Does Every Single Morning For A Healthy Gut". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/gastroenterologist-morning-habits-for-a-healthy-gut. (21.07.2023).