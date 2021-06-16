Babalar Günü ne zaman? (2021)

Anneler Günü de Babalar Günü de sevdiklerimizi mutlu etmek için aslında küçük birer bahane... Peki Babalar Günü nedir? Babalar Günü'nün önemi ve tarihçesi nedir?

Babalar Günü ne zaman? (2021)
Yaşam
16 Haziran 2021 Çarşamba

2021 yılında 20 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geliyor. Ancak babalarınıza çiçek ve hediye yollamak pek tabii serbest... Bugünü daha da anlamlı kılabilmek için ilk Babalar Günü kutlamasını öğrenmek ister misiniz?


Babalar Günü tarihçesi...

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde Sonora Smart Dodd adlı babası tarafından büyütülmüş bir kız çocuk tarafından kutlanmıştır. 1908 yılında başlayan Anneler Günü kutlamalarından ilham alan Dodd, babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmüş ve babasının doğum günü olan Haziranın 5’ine bir kutlama planlamıştı ancak yaptığı hazırlıklar o güne yetişememiş ve kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmişti. 1910 yılının haziran ayının 3. pazarı olan 19 Haziran 1910 tarihinde Sonora Smart Dodd, babasının Babalar Günü’nü kutlamıştır. Bu nedenden dolayı Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazarı kutlanmaktadır.


1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklese de resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.


Babalar Günü ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum. - Sigmund Freud


Baba, çocuğun öğretmenidir; ona dünyayı açılan yolu gösteren kişidir. - Erich Fromm


İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar. - Goethe


Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur. - Balzac


Babanın faziletleri, çocukların servetidir. - Anatole


Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Onun parasını hemen harcayabilirsin. - Sadi


Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir. - George Herbert


Baba, koruma ve yardımın, anne şefkat ve sevginin sembolüdür. - Lâ Edrî


Baba ve çocuklarından 10 duygusal an!

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Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları
Baba ve çocukları


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