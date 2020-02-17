Ayva ezmesi nasıl yapılır? Membrillo nedir?

Asıl adı membrillo olan ayva ezmesi nasıl yapılır? Müjgan Yurtseven, ayva ezmesi tarifi verdi.

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Ayva ezmesi
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İspanyol mutfağından;

Orijinal adı "Membrillo" olan "Ayva Ezmesi"ni İspanyollar koyun sütüyle yapılan manchego peyniriyle tüketiyorlar. Yıllar evvel San Sebastian’da kaldığımız otelin kahvaltı büfesinde gördüğümde tadına bakıp lezzetini çok beğenmiştim. Otelin şefi membrillo ve peynirin birlikte yenildiğini ve nasıl yaptıklarını kısaca anlatmıştı. Manchego peyniri çiftliklerde çiğ sütle, daha büyük işletmelerde pastörize edilmiş süt ile yapılıyormuş. Ayva ezmesinin de aslında marmelat mantığıyla yapıldığını öğrenmiştim. Ayva pişirildikten sonra kıvamının koyulaşması için fırında düşük ısıda bekletiliyor. İlk denemelerimde fırınlamaya ihtiyaç duymadan sadece pişirip kalıpta şekillendirmiştim, hala da aynı yöntemle yaparım. Ayva, özellikle çekirdeğinden dolayı pektin oranı yüksek meyvelerden biri olduğundan gayet koyu kıvamlı oluyor, sadece bol sulu ve ezik olmayan ayvalardan seçilmesi gerekiyor. Ayva ezmesinin tüketmediğiniz miktarını hava almayacak gibi kapağı kapalı cam kapta 4-5 ay buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu arada ayva ezmesini yanına çok yakışan taze köy peyniriyle deneyin derim.

 

 

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 + 60 dakika

 

Ayva ezmesi için malzemeler:

  • 1,5 kg ayva, 4 adet
  • 1 büyük limon
  • 1 lt içme suyu
  • 2 çubuk tarçın
  • 1 kg toz şeker
  • 6 karanfil

 

Ayva ezmesi yapılışı: 

Ayvaları alacak büyüklükte bir kaba yarım limonun suyunu sıkın, yaklaşık 2 lt kadar su ekleyin. Ayvaları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan her birini dörde bölerek limonlu suya alın (ayva dilimlerinin kararmamaları için her doğradığımız ayvayı bekletmeden limonlu suya almalıyız!). Suya almadan önce iç çekirdeklerini ve çekirdeklerin olduğu bölümü ayırıp kenarda bekletin (çekirdekler jöleleşmeye yardımcı olduğundan pişirirken kullanacağız). Bir litre içme suyu, yarım limon suyu, dilimlenmiş ayvalar ve çubuk tarçınları derin bir reçel tenceresine alın. Tencerenin kapağı aralık olarak kaynayana kadar açık ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte ayvalar yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika haşlayın. Bu süre sonunda çubuk tarçınları çıkartıp atın, ayvaları el blenderiyle püre haline getirin (kaynama suyuyla birlikte). Ayva çekirdekleri, çekirdeklerin olduğu bölüm ve karanfilleri temiz ince bir keseye veya fotoğraftaki gibi büyük çay süzgeçine alıp ayva püresinin olduğu tencereye yerleştirin, toz şekeri ekleyin. Bu aşamadan itibaren tencenin kapağı açık olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte püre miktarı yarıya yarıya azalıp koyu kıvam alana kadar tahta spatula ile sık sık karıştırarak 1 saat pişirin (dip tutmaması için sürekli karıştırılmalı!). Piştikten sonra çekirdeklerin olduğu keseyi çıkartıp atın. Baton kalıbı temiz bir buzdolabı poşetiyle kaplayın, pişen ayva ezmesini kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin. Soğuyana kadar oda ısısında, sonrasında buzdolabında bir gece bekleterek arzu ettiğiniz gibi dilimlere ayırın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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