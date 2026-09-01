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Çocuklu Hayat

Annelere söylenen klişe söylemler

Her annenin duyduğu ve duyduğunda tüylerinin ürperdiği sözleri bir araya getirdik! Önceden uyaralım bu içerik tetikleyici olabilir!

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 15:05
Güncelleme: 01 Eylül 2026, Salı 15:05
1

"Aç bu çocuk"

Hemen her yeni annenin doğum anından itibaren bir veya birden fazla kişiden duyduğu bir cümle: Aç bu çocuk. Bu cümlenin alt metninde annenin sütünün yetersiz olduğu iddiası vardır. İyi niyet içerdiğine şüphe duyulmasa dahi yıpratıcıdır ve yeni anneyi kendini sorgulayıp suçlamasına neden olacak bir dizi düşünceye sevk eder.

 

 

2

"Sütün yetiyor mu?"

"Aç bu çocuk" günümüzde daha revaçta olsa da kuytuda köşede kalmış bazı insanların sorduğu sorular arasında yer alır. Bu soruyu duyduğunuzda o insanla ilişiğinizi kesmeye hak kazanmış sayabilirsiniz kendinizi.

3

"Neden ağlıyor?"

Özellikle yeni anneye sorulduğunda tüyleri diken diken eden sorular arasında yerini alır. Yeni anne büyük bir bilinmezlik içerisindeyken ona yeni bir soru işareti eklemeye gerek yoktur. Çocuğun neden ağladığını tek seferde anlayabileceğimiz teknoloji henüz gelişmemiştir.

4

"Kucağa alma alışır"

Biz kucağa alıştığı için 2-3 yaşından sonra kucakta kalan çocuğa pek rastlamadık. Annenin çocuğuna, çocuğun ise annesine ihtiyacı vardır. Rastlayan varsa yorumlarda paylaşabilir. Ne kadar temas o kadar ferahlık...

5

"Uyuyunca sen de uyu"

Bebekli annenin uykusuz olduğu bilinen bir gerçek olsa da belki de yoksunluk çektiği başka şeyleri konuşmak daha faydalı olur. Belki de uykusuz kalan anne bebeği uyuyunca uyuyabilecek bir "lüks"e sahip değildir çünkü yapması gereken başka şeyler vardır. Bunlara odaklanmak daha faydalı olacaktır.

6

"Kendine vakit ayır" 

Anneliği performans sanatına dönüştüren en rahatsız edici cümleler arasında yer alır. Alt metninde hem iyi anne ol hem de bakımlı görün, sosyalleş mesajı bulunmaktadır.

7

"Bunlar daha iyi günlerin"

Anneliğin her dönemi bu dönemi yaşamış geçirmiş anneler tarafından "daha iyi" diye adlandırılır. Bu anlayışa sahip olan anneler için mevcut anlar hep en iyidir kendi çocuklarının yaşı olan dönem ise ise en ağır sorunların yaşandığı dönemdir.

8

"Yazık, kreş için erken değil mi?"

Çocuğun üstün yararını yalnızca onun ebeveyni düşünebilir. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeye pek de gerek yoktur.

9

"İkinci çocuk ne zaman?"

Ekonomik, fizyolojik ve psikolojik koşullarınızı hesaba katmadan sorulan bu soru yine "had sınırı"nı aşan cümeler arasında yerini alıyor. Yanıtsız kalması tavsiyemizdir.

10

İkinci çocuk olunca... "Zor olmayacak mı?"

Hepimiz biliriz ki insanları memnun etmek zordur. Daha önce size ikinci çocuğun zamanını soran kişi sonrasında böyle bir soru ile gelebilir. Yine yanıtsız kalması tavsiyemizdir.

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