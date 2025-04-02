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Bakım

Dünden bugüne makyaj trendleri

Renkli farlardan yapay bronz ten yapma makyajına kadar birçok trendi denemişiz ve en sonunda doğru yolu bulmuşuz gibi... Kim bilir belki bundan 10 yıl sonra şu anki halimiz de demode görülecek.

Giriş: 02 Nisan 2025, Çarşamba 17:00
Güncelleme: 02 Nisan 2026, Perşembe 14:00
1

1980'ler: Cesur ve renkli

Gözler: Mavi, mor, pembe gibi parlak farlar ve yoğun eyeliner

Kaşlar: Doğal ama kalın

Ten: Mat ve tam kapatıcı fondöten

Dudaklar: Koyu kırmızı, pembe veya mercan tonları

2

1990'ler: Doğallık ve grunge etkisi

Gözler: Kahverengi ve toprak tonlarında farlar, ince eyeliner

Kaşlar: İnce ve belirgin

Ten: Doğal ve hafif ışıltılı fondöten

Dudaklar: Koyu kahve, vişne çürüğü veya nude tonlar

3

2000'ler: Parlak ve yaldızlı

Gözler: Işıltılı farlar, ince kaşlar, bol maskara

Kaşlar: Oldukça ince ve belirgin

Ten: Bronzlaştırıcı ve parlak fondötenler

Dudaklar: Şeffaf veya pembe lip gloss

4

2010'lar: Koyu göz makyajı

Gözler: Smokey eye, keskin eyeliner, takma kirpikler

Kaşlar: Kalın ve belirgin

Ten: Kusursuz kontür ve aydınlatıcı kullanımı

Dudaklar: Mat rujlar, özellikle Kylie Jenner'ın popülerleştirdiği kahve-nude tonları

5

2020'ler: Doğal ve minimalist

Gözler: Soft glam, pastel tonlar, eyeliner yerine farla gölgelendirme

Kaşlar: Doğal, taranmış ve sabun kaş tekniği

Ten: Cilt bakım odaklı hafif kapatıcılık (skinimalizm)

Dudaklar: Nemli, hafif parlak doğal tonlar

Her dönemin makyaj trendleri, pop kültürü, moda ve güzellik anlayışına göre şekillendi. İşte 80’lerden günümüze makyaj trendleri:

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