Çok bağlantı az temas: Modern zamanda yalnız yaşamak

Yalnız yaşamanın huzurunu paylaşan içerik üreticileri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada içerik üreticileri yalnız yaşamanın günlük ritüellerini paylaşıyor ve sosyal medyanın aşırılıklarının tam tersi olan, huzur ve yalnızlığı önceliklendiren bir yaşam tarzını ön plana çıkarıyorlar. Paylaşımlar çoğunlukla şöyle oluyor: Genç bir kadın, günün yorgunluğunu atarak evine dönüyor. Tertemiz mutfağa giriyor, bir poşet market alışverişini boşaltıyor ve yemeğini hazırlıyor. Sıradanlığıyla neredeyse meditatif bir hal alan akşam rutini uyguluyor: Bir mum yakıyor, izleyeceği bir şeyler açıyor, masasını kuruyor ve yemeğini yiyor. Bu anlara eşlik eden slogan şöyle: "Çocuksuz, bekar, arkadaşı olmayan ve yalnız yaşayan bir kadınsındır; işte cuma gecenizi böyle geçiriyorsunuz."

Yalnız yaşama kültürü Batı’da daha yaygın görülse de bizde de yalnız yaşamayı tercih eden kişilerin sayısı hiç de az değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz şubat ayında açıklanan verilere göre Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2025'te 5,5 milyonu geçti. 2016 yılında 3,3 milyon olan tek kişilik hane halkı sayısı, son 9 yılda 2 milyonluk artış yaşadı. Ancak madalyonun bir de karanlık yüzü var. Oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatıyla tekrar gündeme gelen Japonya’da kodokushi olarak bilinen "yalnız ölüm" kavramı, yalnız yaşamanın pembe tablosuna gölge düşüren en büyük endişelerden biri. Sosyal medyada bir lüks ve özgürlük olarak pazarlanan yalnızlık, ilerleyen yaşlarda kaçınılmaz bir izolasyona ve çaresizliğe mi dönüşüyor? Örneğin İsveç’te geçtiğimiz mayıs ayında İsveç Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan güncel verilere göre “yalnız ölümlerin" bir önceki yıla oranla arttığı ve vefat eden 309 kişinin cansız bedeninin en erken bir ay sonra bulunduğu açıklandı.

Sosyal medyanın estetik filtreleriyle parlatılan bu "özgür ve huzurlu yalnızlık" anlatısı, bir yanıyla modern insanın alan açma ihtiyacına karşılık gelirken; diğer yanıyla ekonomik yükler, görünmezleşme ve derin bir izolasyon riskini taşıyor. Yalnız yaşamın bir lüks mü, yoksa kaçınılmaz bir toplumsal dönüşüm mü olduğu sorusu bu noktada düğümleniyor. Türkiye'de de giderek belirginleşen bu kırılmanın toplumsal yapıda nasıl bir karşılık bulduğunu, romantize edilen görüntüler ile arka plandaki gerçekler arasındaki çelişkiyi ve bizi bekleyen olası riskleri Dr. Öğr. Üyesi İlker Çayla ile konuştuk.

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Aile yapısı boyut mu değiştiriyor?

Türkiye’de tek kişilik hane sayısı 9 yılda 2 milyon artarak 5,5 milyonu geçti. Bu hızlı artış Türk toplumunun geleneksel aile yapısında nasıl bir değişikliğe işaret ediyor?

Bu veriyi doğrudan “Türk ailesi dağılıyor” şeklinde okumak doğru olmaz. Bana göre aile ortadan kalkmıyor, biçim ve ölçek değiştiriyor. Aynı evde yaşamak artık aile olmanın tek ölçütü değil. İnsanlar farklı evlerde, şehirlerde, hatta ülkelerde yaşarken ekonomik ve duygusal bağlarını sürdürebiliyor. Tek kişilik hanelerin artmasının arkasında evlilik yaşının yükselmesi, boşanma, eğitim ve iş nedeniyle göç, yaşam süresinin uzaması ve eş kaybı gibi çok farklı nedenler var. Kadınların eğitim ve çalışma hayatına daha fazla katılması da özellikle kentlerde tek başına yaşamayı daha mümkün ve toplumsal açıdan daha kabul edilebilir hale getiriyor. Ancak burada önemli bir çelişki var. Sosyal medyada tek başına yaşamak; güzel döşenmiş bir ev, kahve, kitap, mum ışığı ve kimseye hesap vermeden geçirilen bir akşam üzerinden romantikleştiriliyor. Oysa bu görüntünün dışında kira, faturalar, güvencesiz çalışma, hastalık ve bakım ihtiyacı da var. Yalnız yaşamak herkese eşit şekilde sunulmuş bir özgürlük değil. Geliri yüksek biri için bağımsızlık olan durum, düşük gelirli biri için ağır bir ekonomik ve duygusal yük olabilir. Bu nedenle tek kişilik hanelerin artışı yalnızca kültürel bireyselleşmenin değil, ekonomik belirsizliğin de göstergesidir. Gençler her zaman aile kurmayı reddettikleri için değil, bazen evlilik ve çocuk sahibi olmanın maliyetini karşılayamadıkları için bu kararları erteliyorlar. Kısacası Türkiye’de aile bitmiyor, aynı çatı altında yaşama zorunluluğu zayıflıyor. Fakat aile küçülürken onun yerine geçecek toplumsal destek mekanizmalarını kuramazsak, bireyselleşme zamanla yalnızlaşmaya dönüşebilir.

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“Yalnız kalabilmek” modern hayatta bir ihtiyaç haline geldi. Günümüz ilişkileri ve insanların yalnızlık arzusuna baktığınızda bir toplum bilimci olarak neler gözlemliyorsunuz?

Öncelikle yalnız yaşamak, yalnız kalmak ve yalnız hissetmek aynı şeyler değildir. İnsan tek başına yaşadığı halde güçlü ve anlamlı ilişkilere sahip olabilir. Kalabalık bir ailede veya bir ilişkinin içinde yaşarken de kendisini görünmez ve yalnız hissedebilir. Bu nedenle yalnızlığı sadece bir evde kaç kişinin yaşadığına bakarak anlayamayız. Modern insan gün boyunca işverenin, ailenin, arkadaşların, sosyal medyanın ve mesajların taleplerine maruz kalıyor. Telefon elimizde olduğu sürece fiziksel olarak tek başımıza olsak bile sürekli ulaşılabilir durumdayız. Bu nedenle yalnız kalmak bazen toplumdan kaçmak değil, zihinsel ve duygusal olarak yeniden toparlanmak anlamına geliyor. Ancak sosyal medyada yalnız yaşamın fazlasıyla estetikleştirildiğini de görüyoruz. Kamera karşısında son derece huzurlu görünen tek kişilik hayatın ekonomik maliyetleri, hastalık dönemleri ve destek ihtiyacı çoğu zaman görüntünün dışında kalıyor. Bu nedenle iradi yalnızlık ile mecburi yalnızlığı birbirinden ayırmak gerekir. İlki kişiye alan açabilir, ikincisi ise insanı sosyal hayattan uzaklaştırabilir. Spike Jonze’un Her filmi bu dönüşümü yıllar önce çarpıcı biçimde anlatmıştı. Filmde insan, kendisini anlayan başka bir insanla değil, ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir işletim sistemiyle yakınlık kuruyordu. Bugün yapay zekâ sohbet uygulamalarının arkadaş, sırdaş ve hatta romantik partner gibi kullanılmaya başlanması düşünüldüğünde film artık bilim kurgudan çok güncel bir toplumsal gözleme benziyor. Bence çağımızın temel çelişkisi şudur: Hiç olmadığı kadar bağlantıdayız, fakat her zaman gerçekten ilişki içinde değiliz. Birbirimizin hayatını ekrandan izliyor, fakat kapısını çalmıyoruz.

Artan “yalnız ölümler” yani Kodokushi göz önüne alındığında, Türkiye’de yükselen tek kişilik yaşam eğilimi önümüzdeki yıllarda benzer bir sosyal krize yol açabilir mi?

Kodokushi, bir insanın evinde tek başına ölmesi ve ölümünün uzun süre fark edilmemesi anlamına geliyor. Buradaki asıl trajedi tek başına ölmek değil, bir insanın yokluğunun kimse tarafından fark edilmemesidir. Bir kişinin telefonu susuyor, perdeleri açılmıyor, kapısının önünde postalar birikiyor ama gündelik hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Chie Hayakawa’nın Plan 75 filmi bu tehlikeyi sarsıcı biçimde anlatıyor. Filmde yaşlanan nüfus ekonomik bir yük olarak görülmeye başlanıyor. Buradaki asıl ürkütücü nokta yalnızlık değil, toplumun yaşlı insanlara artık ihtiyaç duyulmadığını hissettirmesidir. Yalnız ölüm çoğu zaman ölüm anında değil, insanın toplumsal hayattan yavaş yavaş çekilmesiyle başlıyor. Türkiye henüz Japonya ile aynı durumda değil. Akrabalık ve komşuluk bağları hâlâ daha güçlü. Ancak “Bizim aile yapımız kuvvetlidir, bize bir şey olmaz” diye düşünmek de yanıltıcı olur. Nüfusumuz yaşlanıyor, gençler başka şehirlere ve ülkelere gidiyor, mahalle ilişkileri zayıflıyor. Otomatik ödeme talimatları, çevrim içi alışveriş ve temassız hizmetler hayatı kolaylaştırırken bir insanın yokluğunun fark edilmesini de geciktirebiliyor. Eskiden ekmek almak için bakkala gitmeyen yaşlı komşu merak edilirdi. Bugün bir insan haftalarca evinden çıkmadan pek çok ihtiyacını karşılayabiliyor. Teknoloji gündelik hayatı kolaylaştırırken insanı fark eden gözleri de azaltabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’de Kodokushi benzeri bir krizin ortaya çıkması kaçınılmaz değildir, fakat ihtimal dışı da değildir. Asıl risk tek başına yaşamak değil, toplumsal olarak görünmez hale gelmektir.

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Gençlikte bir “lüks ve bağımsızlık” olarak görülen yalnızlığın, yaşlılıkta mecburi yalnızlığa dönüşmemesi için sosyolojik önlemler alınabilir mi? Farkındalık oluşturmak adına neler söyleyebiliriz?

Elbette alınabilir. Ancak çözümü yalnızca “Ailenizi ve yaşlı komşularınızı daha sık arayın” şeklindeki bireysel iyi niyete bırakamayız. Sosyal bağların kurulmasını kolaylaştıracak kamusal alanlara ve sosyal politikalara ihtiyacımız var. Güney Kore’nin başkenti Seul bu konuda dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Kent yönetimi yalnızlık ve yalnız ölümlerle mücadele için beş yıllık kapsamlı bir program başlattı. Programın en ilginç uygulamalarından biri “Maeum Convenience Store”, Türkçeye “Gönül Marketi” olarak çevirebileceğimiz merkezlerdir. İnsanlar burada ücretsiz bir kâse hazır erişte yiyebiliyor, çay içebiliyor ve isterlerse kendilerini dinleyecek bir görevliyle konuşabiliyorlar. Bu uygulamanın önemli tarafı, yalnız kişiyi damgalamamasıdır. İnsana doğrudan “Sen yalnızsın ve yardıma muhtaçsın” demiyor. Gündelik hayatın içinde doğal bir karşılaşma ve konuşma alanı oluşturuyor. Bazen bir insanı topluma yeniden bağlayan şey büyük bir terapi programı değil, birlikte içilen bir çorbadır.

Hollanda’daki bazı süpermarketlerde uygulanan “sohbet kasaları” da benzer biçimde dikkat çekicidir. Bu kasalarda amaç müşteriyi mümkün olan en kısa sürede göndermek değil, özellikle konuşmaya ihtiyaç duyan yaşlıların kasiyerle birkaç dakika sohbet edebilmesini sağlamaktır. Bu uygulama modern hayatın verimlilik anlayışını sorgulamamızı sağlıyor. Kasada beklememek, yemeği eve getirtmek ve bankaya gitmeden işlem yapmak hayatı kolaylaştırdı. Ancak bu süreçte gündelik hayatın küçük insan karşılaşmalarını da kaybettik. Ekonomik açıdan verimsiz görünen birkaç dakikalık sohbet, toplumsal açıdan son derece değerli olabilir.

Kişisel alanı koruyan fakat ortak yaşam alanları da sunan yeni konut modellerine ihtiyaç var. Belirli bir süre hareket algılanmadığında veya kişi günlük kontrol bildirimine cevap vermediğinde önceden belirlediği yakınına haber veren teknolojik sistemlerden de yararlanılabilir. Fakat teknoloji insan temasının yerine geçmemelidir. Bir sensör insanın düştüğünü anlayabilir, ancak kendisini değersiz ve unutulmuş hissettiğini anlayamaz. 2025 yapımı Rental Family de bu açıdan düşündürücü bir örnektir. Filmde insanlar cenazeye katılacak bir yakını, bir baba figürünü veya kendilerini dinleyecek bir dostu kiralıyor. Toplum gerçek bağlar üretmekte zorlandığında piyasa o bağların taklidini satmaya başlıyor. Oysa ihtiyacımız olan şey kiralanmış yakınlık değil, sürdürülebilir toplumsal dayanışmadır. Farkındalık açısından en temel mesajın şu olması gerektiğini düşünüyorum: Tek başına yaşamak bir tercih olabilir, sosyal olarak terk edilmek ise değildir.

Toplumun görevi herkesi evlenmeye veya ailesiyle yaşamaya zorlamak değil, hiç kimsenin yokluğunun fark edilmediği bir hayat sürmesine izin vermemektir.

Peki sizce cuma gecesini evde tek başınıza geçirmek sizin için bir lüks mü, yoksa bir zorunluluk mu? Yalnızken tam anlamıyla özgür hissediyor musunuz?

Haber: Dilay Argün

Referanslar

Yang Tian. “Solitude as a new aspirational lifestyle: 'We are not lonely'”. Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/articles/c5y63dw2x3wo (01.08.2026).

Mert Davut. “Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı”. Şuradan alındı: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-yalniz-yasayanlarin-sayisi-gecen-yil-5-5-milyonu-asti/3826462 (11.02.2026).

Atila Altuntaş. “İsveç'te geçen yıl evlerinde vefat eden 309 kişinin cansız bedeni en erken bir ay sonra bulundu”. Şuradan alındı: https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/aktuel/isvecte-gecen-yil-evlerinde-vefat-eden-309-kisinin-cansiz-bedeni-en-erken-bir-ay-sonra-bulundu/1830808 (13.05.2026).