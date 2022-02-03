Aylık burç yorumları: Şubat 2022

Merhaba. Bu ayın en önemli gökyüzü etkileri Ay başında yaşayacağımız, Satürn Uranüs karesini yeniden hatırlatan Kova burcunda meydana gelen bir Yeniay olacak. Yeniay ile ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca paylaşacağım. Fakat Ay başlangıcı biraz zorlu geçebilir. Eski ve yeni çatışmasını geçen sene çokça yaşamıştık. Bu haftanın başında da bu dönemleri hatırlatacak, belki de geçtiğimiz seneden kalan bazı olayların tekrarlanması veya geçtiğimiz seneki dönüşüm sürecini tekrar hatırladığımız, o süreçten kalan olayların tekrarlayabileceği bir dönem yaşayacağız.

Ayrıca ay ortasında Aslan burcunda da bir Dolunay yaşanacak. Bu Dolunay daha sakin etkilere sahip. Ay içerisinde önemli gezegenlerin uyumlu açılarına şahit olacağız. Mars’ın ay sonlarına doğru Neptün ile yapacağı uyumlu açı ile hedef koymak, motive olmak, hedeflerimize giden yolda duygusal destek almak, sezgilerimizin uyumlu çalışması gibi rüzgarı arkamıza aldığımız etkiler yaşayacağız.

Jüpiter Uranüs altmışlık açısını ay ortasında yaşayacağız. Kesin gün vermekten kaçınıyorum çünkü bu etkilerin bir başlangıç ve bitiş zamanları olur. Ve bu başlangıç ve bitişler çok keskin olmaz. Yaklaşık olarak ay ortasında 10 gün süreyle yaşayacağımız bir etki olacak. Bu etki oldukça güzel bir etki. Sürpriz gelen, ani gelen şanslar, fırsatlar. Özellikle eğitim, yabancılarla ilgili konular, yolculuklarla ilgili fırsatlar, zincirlerimizi kıran, yeni ve faydalı eğitimler, ticari anlaşmalar, yolculuklar, yabancılarla kontaktlar yaşayabileceğimiz bir dönem olacak. Haritamızda özellikle Balık burcunun olduğu ev ve Balıktaki gezegenler çok şanslı ve güzel sürprizli etkiler altında olacak.

Şubat ay’ının önemli gökyüzü açıları:

4 Şubat – Merkür İleri harekete geçiyor!

4 Şubat – Mekür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

4 Şubat – Güneş Satürn Kavuşumu:

Bugünlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

6 Şubat – Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

8 Şubat – Mars Uranüs Üçgeni:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

11 Şubat – Merkür Plüton Kavuşumu:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

11 Şubat – Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

12 Şubat – Plüton Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Ayın çok önemli açılarından biri. Kadersel ay düğümleri Plüton ile uyumlu etkileşime giriyor. Haritamızda boğa akrep aksının bulunduğu evlerle ilgili konular için motivasyonumuzun ve irademizin yükseldiği, yaşanabilecek birtakım krizleri fırsata çevirebildiğimiz, özellikle finansal olarak önemli gelişmelerin yaşandığı yaklaşık bir hafta geçireceğiz.

15 Şubat – Merkür Kova’da!

15 Şubat – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

16 Şubat – Venüs Mars Kavuşumu:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz. Romantizm ve Tutku için değerlendirilmesi harika bir zaman.

18 Şubat – Jüpiter Uranüs Altmışlığı:

Ay’ın önemli açılarından. Sürpriz ve ani gelen şansları yükseltecek bir etki. Problem yaratabilecek durumlar varsa bu durumlardan bizi çıkartabilecek durumlar oluşabilir. Yaratıcı fikirlere oldukça açık bir dönem. Önemli anlaşmalar, uluslararası konular, yolculuklar ve özellikle eğitim açısından oldukça destekleyici.

18 Şubat – Güneş Balık’ta!

23 Şubat – Mars Neptün Altmışlığı:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

24 Şubat – Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

24 Şubat – Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

25 Şubat – Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

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