Tüketilen besinlerin sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu kimse tarafından inkâr edilemez bir gerçek. Bazı besinlerinse kendi başlarına sağlıklı olmasına rağmen bazı besinlerle bir araya geldiklerinde zararlı olabilmeleri mümkün. Hangi besinleri hangileriyle tüketmeniz veya tüketmemeniz gerektiğini bilmek, daha sağlıklı sofralar kurmanıza yardımcı olabilir.

Besin kombinasyonu nedir?

Besin kombinasyonu, aslında birden fazla anlama gelebilir. Son zamanlarda sağlıklı beslenmeye karşı artan hassasiyet yiyecekleri hiç olmadığı kadar irdelememize yol açıyor. Bunun sonucu olarak belirli besin kombinasyonları üzerine çalışan diyetler de geliştirildi. Bilimsel olarak tamamen kanıtlanmış olmasa da bu yeni nesil diyetler birden ortaya çıkmış değil. İnsan sağlığını bitkilerle sağlamak üzerine kurulu bir felsefe olan Ayurveda, yüzyıllar öncesinden benzeri uyarılarda bulunuyordu. Her besinin kendine ait tadının yanı sıra, sıcak veya soğuk bir enerjisinin olduğunu ve buna göre bazı besinleri birlikte, bazılarını ise ayrı ayrı tüketmeyi öğütlüyordu. Günümüzde ise sindirim sistemiyle ilgili bildiklerimizden yola çıkarak, bazı işe yarar ipuçları edinebiliriz.

Birlikte tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

1- Yumurta ve et ürünleri

Sucuklu yumurta gibi iki farklı güçlü protein kaynağını tüketmek, lezzetli ve yaygın olsa da pek önerilmez. Bu iki yiyecek sindirimi zor olan protein açısından zengindir ve yüksek miktarlarda tüketmek sisteminizi zorlayabilir.

2- Narenciye ve süt Süt, protein içerir ve sindirimi portakal suyuna göre daha uzun sürer. Süt ve limon gibi herhangi bir turunçgil meyvesini bir arada bulundurduğunuzda süt pıhtılaşır. Bu, gaz oluşumuna neden olabilir. Bazı insanlar ayrıca laktoz intoleransıdır, yani sütte bulunan laktozu sindiremezler. 3- Süt ve muz Muzlu süt veya milkshake yaygın bir ikili olsa da aslında sinirim sistemi için biraz fazla iş yükü demek olabilir. Uzun süren ve zorlu sindirim, ağırlaşmanıza ve yorgunluk hissetmenize neden olur. kombinasyonu ağırdır ve sindirimi uzun zaman alır. Böyle bir karışıma, sindirimi hızlandırmak için bir tutam tarçın veya hindistan cevizi eklemek yardımcı olabilir. 4- Yemeğin yanında meyve Meyveler mideniz tarafından kolayca sindirilir ancak yemekler daha fazla zaman gerektirebilir. Yemek yedikten sonra ara vermeden meyve tüketirseniz öğününüz sindirilene kadar meyve de midede tutulur ve fermente olmaya ve rahatsızlık vermeye başlar. Meyvenizi yemekle birlikte veya hemen sonrasında değil, bir süre bekledikten sonra tüketmeye çalışın.

5- Meyve ve yoğurt Bu iki sağlıklı yiyeceğin birleşimi iyi bir fikir gibi görünebilir ancak meyvelerden gelen asit, yoğurttaki protein ile birleştiğinde sadece sindirim liflerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toksik hale getirir. Bu gıda kombinasyonu, gıda alerjilerine de yol açabilir. 6- Kahvaltılık gevrek ve meyve suyu Kahvaltılık gevreklerinizle birlikte bir bardak meyve suyunun gün için çok ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi hızlıca kazanmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorsanız, bu doğru olmayabilir. Portakal suyu gibi içeceklerde bulunan asitler enzim aktivitesini etkileyerek karbonhidratların parçalanmasını engeller. Bu da başarısız bir sindirime yol açabilir. 7- Nane ve gazlı içecekler Naneli şekerler ve gazlı içeceklerde yapılan deneyleri görmüşsünüzdür. Benzeri bir patlamayı midenizde hissetmek nasıl olur? Yiyeceklerde bu şekilde bir patlama yaşanmayacak olsa da nanenin gazlı içeceklerle girdiği etkileşim, gereğinden fazla gaz üretimine ve rahatsızlığa yol açabilir. 8- Yemekle birlikte su içmek Su içmek, besinleri ıslatarak sindirimin ağızdaki aşamasına yardımcı olabilir ancak midedeki fazla sıvı, mide asitlerini seyrelteceğinden sindirimi zorlaştırabilir ve hazımsızlık yaratabilir.

BEDEN Bu besinleri doğru saatlerde tüketin REKLAM Peki, hangi gıdalar birlikte tüketilmeli? 1- Pirinç ve Fasulye Bu gıdaların her ikisi de tek başına sağlıklı seçimlerdir ancak bir araya geldiklerinde daha da harika olabilirler. Eksiksiz bir protein, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri içeren bir proteindir. Örneğin yumurta, birçok aminoasit içermesiyle mükemmel bir protein kaynağı olarak kabul edilir. Bitkisel gıdalar ise bütün aminoasitleri tek başlarına bulundurmazlar. Pirinçte bulunan amino asitler, fasulyede bulunanları tamamlar ve birlikte yenildiğinde yüksek kaliteli ve eksiksiz bir protein deposu oluştururlar. Diğer bir deyişli kuru fasulye-pilav ikilisi, tam bir öğün yapar! 2- Domates ve koyu yapraklı sebzeler Ispanak ve lahana gibi koyu yapraklı yeşillikler yüksek miktarda demir içerir ancak bu bitkilerden C vitamini yardımı olmadan demiri emmek zordur. Demir deposu koyu yapraklı sebzeleri C vitamini içeren domates, limon gibi besinlerle birlikte tüketmek, bu zenginlikten en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. 3- Yumurta ve peynir Kalsiyum ve D vitamini, sağlıklı kemiklerin desteklenmesine yardımcı olmak için işbirliği içinde çalışır. Yumurta sarısı D vitamini içerir ve peynir de gerekli kalsiyumu sağlayarak bir bardak sütün yerine geçebilir.