Aylık burç yorumları: Nisan 2021

Merhaba, Nisan ayında gökyüzünde kitlesel etki yaratan Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton gibi gezegenlerin transitleri olmayacak. Bu gezegenlerle ilgili en dikkat çekici etki ay sonunda Plüton’un geri gitmeye başlayacak olması. Plüton bize eksik yanlarımızı pek de hoş olmayan yollarla gösteren, onunla yüzleştiren ve gerekli elemeleri yapıp güçlenmemize sebep olarak aksiyonları almamıza karşı bizi güdüleyen gezegendir. Bir gezegenin retro olması etkilerinin dışsal olarak gözlemlenmemesi, içe dönmesi, geriye dönük düzeltmeler yapılması ve zamanlamalarda birtakım yanlışlıklar yapılabilme ihtimali ve gecikmelere yol açan bir etkidir. Plüto temaları hayatımızda Nisan sonundan itibaren geriye dönüp düzeltmemizi gerektirecek etkileri hayatımıza sokacak. Dünya genelinde olduğu gibi kişisel haritalarımızda düştüğü yere göre kişisel olarak da etkileyecek.

Ayrıca bu ayda iki adet önemli ay fazı yaşayacağız. Ayrı yazılarda hepsini detaylı anlatacağım. İkisi de Marsiyen burçlarda olan Koç ve Akrep burçlarında gerçekleşecek. Mars ayın büyük kısmında İkizler burcundaki seyrine devam ediyor olacak ve bu ay fazları da Mars’ı öne çıkaracak etkilerde bulunacak. Yani iletişim trafiğimizin hızı bu ay da devam edecek.

Koç Yeniay’ı hem Yeniay hem de Koç olması sebebiyle yeni başlangıçlar enerjisi taşıyor. Akrep Dolunay’ı ise ay sonunda olmasına rağmen ayın ortasından itibaren bizleri etkilemeye başlayacak ve Uranüs gezegeni ile oldukça içli dışlı bir etkide olacak. Uranüs gezegeni bizi ileriye dönük değiştiren, şok edici gelişmeler yaşatan, sıkılganlık ve isyana sürükleyen bir gezegendir. Bu dönemde özellikle ülkemizde finansal konularda ciddi sarsıntılar, beklenmedik gelişmeleri bekliyorum. Dolar’ın yükselişi devam edecek gibi gözüküyor. Ayrıca Bitcoin’in de yükselişine devam edeceğini düşünüyorum.

Nisan ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Nisan – Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

2 Nisan – Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgârı arkamıza alıyoruz.

2 Nisan – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

3 Nisan – Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

4 Nisan Merkür Koç’ta!

6 Nisan – Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

9 Nisan – Merkür Chiron Kavuşumu:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bugünlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

9 Nisan – Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

10 Nisan – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

10 Nisan – Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

12 Nisan – Venüs Plüton Karesi:

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bugünlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

14 Nisan – Güneş Mars Altmışlığı:

Güç ve irade bugünlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

14 Nisan Venüs Boğa’da!

15 Nisan – Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

16 Nisan – Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bugünlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

17 Nisan – Mars Jüpiter Üçgeni:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

17 Nisan – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

17 Nisan – Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz biraz da tartışmalara açık bir dönem.

18 Nisan – Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

19 Nisan – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için zamanlama bu tarihler çerçevesinde kullanılabilir.

19 Nisan Merkür Boğa’da!

19 Nisan Güneş Boğa’da!

23 Nisan – Venüs Uranüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerde ani değişikliklerin olabileceği, eğlenceli fakat içerisinde ayırıcı enerjiler barındıran birkaç gün içerisindeyiz. Sıkılganlığımız ve değişme isteğimiz yüksek. Ayrıca çeşitli sürprizlerle ilişkimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz.

23 Nisan Mars Yengeç’te!

24 Nisan – Merkür Uranüs Kavuşumu:

Yaratıcı fikirler zamanı! Bu açı için sık sık “kafada yanan ampul” betimlemesini kullanırım. Zekânın daha kıvrak olduğu, zihnimizin daha berrak ve açık olduğu bir zaman. Bu dönemin handikabı aşırı değişken fikirli ve sıkılgan oluşumuz.

25 Nisan – Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

25 Nisan – Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

26 Nisan – Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

27 Nisan Plüton Geri Harekette!

30 Nisan – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

30 Nisan – Güneş Uranüs Kavuşumu:

Kendimizi ifademiz uçuklaşabilir, spontane ve sıkılgan olabiliriz. Bugünlerde hiç olmadığı kadar değişiklik isteyebilir, kalıcı değişiklikler yapabiliriz. Fakat düşünmeden yapacağımız kalıcı değişiklikler konusunda uyarmak istiyorum. Daha sonra geriye dönmek isteyebilirsiniz.

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