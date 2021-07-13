Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Element: Su

Nitelik: Değişken

Uğurlu Sayıları: 2,6

Gün: Cuma

Uğurlu Taşı: Akuamarin

Renk: Turkuaz

Tarot kartı: Ay

Hayvan: Balıklar

Bitki: İncir ve söğüt, nilüfer, fulya

Kıymetli maden: Platin

Anahtar kelimeler: Spiritüel, hayalperest, vizyon sahibi, hassas, dalgın, kaçak.

Balık Takım Yıldızı (Astronomi)

Pisces ya da Balıklar takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Tutulum üzerinde yer alır. Pisces adı Latincede balıklar anlamına gelir. Batısında Kova, doğusunda Koç takımyıldızları vardır.

Ay burcu Balık olanların olumlu yanları nelerdir?

Fedakar, empati yapabilen, hassas, hayal gücü yüksek, mistik, kendini adayan, esnek, kabullenici, bilinci aşmak isteyen, romantik.

Ay burcu Balık olanların olumsuz yanları nelerdir?

Stabil olamayan, şartlara göre kolay değişen, zorluklardan kolay kaçan, fazla hayalci ve gerçekçi olamayan, gerçeklerden uzak, kolay etki altında kalan.

Balık burcu kendini aşmanın, hayal gücünün, şiirselliğin, hassaslığın, şifa ve düşkünlere yardımın, empatinin burcudur. Ay Balık burcunda rahat eder çünkü duygularla güçlü bir bağlantı içerisindedir. Anaç, besleyici ve fedakârdır. Mistik konulara ilgi duyar. Sezgileri çok güçlüdür. İnsanların bilinçaltı motivasyonlarını anlamakta yeteneklidir.

İleri derecede hassas olduğu için hayatın acımasız gerçeklerinden zaman zaman derin bir şekilde acı çekebilir. Güçsüz, muhtaç durumdaki insanların acılarını hissedebilir. Bazı ay Balık’lar bu acımasız gerçeklerle mücadele etmek istemeyebilir, bağımlılık yaratıcı, keyif verici maddelere veya davranışlara meyledebilir. Gerçeklerden kaçmak isteyebilir. Kendisini ve başkalarını kandırabilir. Ailesini ve özellikle annesini de buna benzer temalarla algılar. Fedakâr, hassas, bazen gerçeklerden kaçan, bağımlı olmaya meyilli, hayal gücü yüksek bir anne algısı vardır.

Ay burcu Balık olan kadınların özellikleri

Ay Balık kadını da hassas, verici, anaç, hayalperest, empati yeteneği çok güçlü, kendini bir ideale adama potansiyeli yüksek, insanlara yardım etme isteği ve becerisi olan bir insandır.

Ay burcu Balık olan erkeklerin özellikleri

Ay Balık erkeği de hayatının kadınının romantik, hassas, anaç olmasını ister, kendisi de bir o kadar romantik ve duygusaldır.

Ay Balık insanlarının dikkat etmesi gereken hayatın acımasız gerçeklerinden kaçmamak, mantıklı ve rasyonel düşünce biçiminden uzaklaşmamak, kendisini kandırabilme potansiyelinin farkına varmak, gerektiğinde hayır demeyi ve sınır çizmeyi öğrenmektir.

Çocukluk deneyimleri: Rüyalı, fantezilerle dolu, yaratıcı ve şefkatli. Çok hassas, anne ile kendisini ayıran sınırlardan kurtulmak ister. Başkalarının dünyasında olup bitenleri kolay sezer, kendi görüş açısını bulmakta zorluk çeker. Aile beslemek konusunda aşırı ilgiliyken çok önemli konularda (sağlık, duygusal ihtiyaçlar, vb.) bazı hatalar veya ilgisizlikler yapmış olabilir. Genellikle en yakın ebeveyn kurban rolünde algılanabilir.

Annesini algılayış biçimi: Fedakâr, anlaşılmaz, alıngan, kurban ve bağımlı anne.

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