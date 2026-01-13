HTHAYAT
Rehber: Ekose çeşitleri
Giyim

Rehber: Ekose çeşitleri

Ekose, yatay ve dikey çizgilerin kesişmesiyle oluşan, kökeni İskoçya'ya dayanan klasik bir desen türüdür. Zamanla farklı kültürler, moda akımları ve kullanım alanlarına göre birçok ekose çeşidi ortaya çıkmıştır. Günümüzde hem giyimde hem de dekorasyonda sıkça tercih edilir. İşte en bilinen ekose çeşitleri...

Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 13:28
Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 13:28
1

Tartan ekose

En bilinen ve en klasik ekose türüdür. Kökeni İskoç klanlarına dayanır. Her renk ve çizgi düzeni bir klanı temsil eder.  Genellikle yün kumaşlarda görülür. Etek, ceket, atkı ve battaniyelerde yaygındır.

2

Glen ekose

Daha küçük ve düzenli karelerden oluşur. Gri, siyah ve beyaz tonları baskındır.  Resmi ve klasik bir görünüm sunar. Takım elbise, ceket ve kumaş pantolonlarda sık kullanılır. Zamansız ve şık bir ekose çeşididir

3

Madras ekose

Canlı ve enerjik bir ekose türüdür. Genellikle pamuklu kumaşlarda görülür. Parlak ve kontrast renkler kullanılır.  Yazlık gömlekler, elbiseler ve şortlarda tercih edilir. Kökeni Hindistan'ın Madras (Chennai) bölgesidir.

4

Buffalo ekose

Geniş kareli ve yüksek kontrastlı bir desendir. En yaygın renk kombinasyonu kırmızı-siyahtır. Rustik ve maskülen bir hava verir. Oduncu gömlekleriyle özdeşleşmiştir. Dış giyim ve ev tekstilinde de kullanılır.

5

Windowpane (Pencere Camı) ekose

Büyük karelerden oluşan sade bir ekose türüdür. İnce çizgilerle oluşturulan geniş kareler dikkat çeker. Minimal ve modern bir görünüm sunar. Ceket, takım elbise ve döşemelik kumaşlarda kullanılır. Deseni adını pencere camına benzemesinden alır

6

Kazayağı ekosesi

Küçük ve sık desenli bir ekose çeşididir. Genellikle siyah-beyaz renklerde görülür. Klasik ve vintage bir tarza sahiptir.  Ceket, palto ve eteklerde kullanılır.

7

Tattersall ekose

İnce çizgilerle oluşturulmuş hafif bir ekose türüdür. Açık zemin üzerinde renkli çizgiler bulunur. Gömleklerde ve hafif kumaşlarda yaygındır. Resmî ama sade bir görünüm sunar.

